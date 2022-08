Lola Riera (25 de junio de 1991, València) es una de las mejores jugadoras que ha dado el hockey español. Se formó en el CH Xaloc valenciano, donde empezó a practicar hockey con tan sólo 4 años como actividad extraescolar. Pronto empezó a despuntar hasta que a los 16 años el entonces seleccionador español, Pablo Uzoz, le propuso irse al CAR de Madrid a entrenar. Luego llegó la selección española, su fichaje por el SPV Complutense, dos juegos Olímpicos (Río 2016 y Tokio 2020) y un sinfín de trofeos y títulos tanto a nivel colectivo como individual. Ahora, Lola inicia una nueva aventura, una nueva etapa en la Liga Holandesa.

Después de quince años en la máxima categoría del hockey español, en el Sanse Complutense madrileño ¿qué le lleva a afrontar esta nueva etapa?

Estoy muy ilusionada, creo que era el momento adecuado para dar este paso. Voy a jugar en la mejor liga del mundo y eso es un reto, una gran motivación.

Ya es jugadora del HGG Holland e incluso ha empezado ya la pretemporada ¿cómo están siendo estos primeros días?

Llegué a Holanda el 26 de julio y estoy en periodo de adaptación. De momento todo está yendo muy bien y estoy contenta. Aún faltan varias jugadoras internacionales por incorporarse pero ya se ve que aquí hay un gran nivel. Se trabaja my en serio.

Usted en los últimos años había recibido varias ofertas de equipos extranjeros. ¿Por qué ha decidido ahora dar el paso y salir a jugar fuera de España?

La verdad influyó mucho el hecho de quedarme fuera de la selección española. No fue fácil para mí que el seleccionador decidiese dejar de contar conmigo y eso me hizo plantearme que había llegado el momento de afrontar nuevos retos. Además, al no estar en la selección española mi situación cambiaba, ya no podía seguir en el CAR, en la Residencia Blume de Madrid. Creo que cambiar de aires y afrontar este reto era lo que necesitaba en este momento.

¿Se lo toma como un desquite, como una forma de demostrar que sigue teniendo nivel para jugar en las mejores competiciones?

Más que para reivindicarme me lo tomo como algo personal, para quedarme tranquila y saber que podía probar otras cosas. Estos últimos años han sido muy buenos para mí, he podido pelear por lograr cosas importantes en el hockey y he disfrutado mucho.

¿Ha sido un año duro para usted tras verse apartada de la selección española?

Pues curiosamente ha sido un año muy bueno, he estado muy a gusto en mi club, el Complutense y puedo decir sin duda que ha sido una de las mejores temporadas de mi carrera. Nos proclamamos campeonas de Liga en una temporada en la que estuvo todo muy igualado hasta el final.

¿Pero entiende/comprende la decisión del seleccionador de no contar con usted? Y más después de la temporada que ha hecho en la que ha acabado como máxima goleadora de la Liga.

Ya he pasado página pero la verdad es que fue un palo bastante grande. Mi intención era continuar hasta París 2024, completar otro ciclo olímpico. Es difícil opinar sobre la decisión de un entrenador. Obviamente a mí me hubiese gustado seguir.

¿Cómo fue su marcha del Complutense? Después de tantos años no habrá sido fácil.

Sí, fue emotivo porque son muchos años y muchas vivencias allí. Además, este año nos hemos ido diez jugadoras y el entrenador de golpe. Es un club que sin tener grandes medios cada año intenta hacer el mejor equipo posible.

¿Ha notado en Holanda mucha diferencia con respecto a España a nivel de medios y de presupuesto en el club?

Sí, aquí se nota que el club es más profesional. Dispones de muchos más medios. Un aspecto que me ha gustado mucho es que todos los días me dan el desayuno, la comida y la cena preparados. No tengo que preocuparme de nada, llevamos una dieta diseñada por el nutricionista. El objetivo es que no tengamos que preocuparnos por nada que no sea entrenar. El club tiene muy buenas instalaciones: cinco campos de juego, también un club social... está muy bien.

Y a nivel personal ¿se está adaptando bien?

El club cuida también mucho ese aspecto, estoy conociendo al resto de chicas y todas son muy abiertas. Es un club que fomenta mucho que haya buena relación, se cuida mucho el aspecto social, el tercer tiempo es aquí muy importante.

¿También le proporcionan el alojamiento?

El club dispone de varias casas para las jugadoras internacionales que venimos aquí a jugar, es todo muy cómodo.

El hockey tiene gran peso en Holanda ¿lo ha podido constatar ya?

Así es, es una gozada porque aquí el hockey es el deporte rey, todo el mundo entiende de hockey, muchísima gente juega al hockey y se nota en la calle un interés por este deporte. De hecho en La Haya, que es la ciudad en la que estoy, hay tres o cuatro clubes, eso demuestra la gran afición que hay. Aquí todos los partidos de liga los retransmite la televisión.

¿Cuál va a ser su roll dentro del equipo? ¿Llega para ser una jugadora importante?

Aún hay que ajustar muchas cosas en el equipo, lógicamente, pero estoy ilusionada porque desde el club me han transmitido su confianza en mí. En principio vengo para jugar atrás, como lo venía haciendo en el Complutense y ayudar al máximo al equipo en las jugadas de penalty. Es otra Liga, otras compañeras y ahora lo importante es acoplarse bien al equipo, a los sistemas de juego y conocer la competición.

¿Cuándo empieza la competición oficial con su nuevo club?

Antes de que empiece la Liga jugaremos una especie de Copa, será la primera competición oficial con mi nuevo equipo. La Liga empezará en la primera semana de septiembre

En Holanda, como usted bien decía hay un gran nivel. ¿En qué posición está su equipo? ¿Es de los aspirantes al título?

Es un equipo con potencial para estar arriba. El año pasado fueron durante mucho tiempo en cuarta posición, en posición de play-off pero luego en el tramo final bajaron hasta la sexta plaza. Esta temporada el equipo se ha reforzado y hay grandes expectativas. De todas formas en esta Liga no hay equipo malo, la competencia es muy fuerte.

¿Y qué tal La Haya? ¿le gusta la ciudad donde va a vivir a partir de ahora?

Sí, me está gustando mucho, estoy disfrutando estos primeros días aquí descubriendo la ciudad y sus alrededores. De momento hace muy buen tiempo y eso invita a hacer un poco de turismo. Ya veremos cuando llegue el invierno, creo que eso me costará un poco más. Acostumbrarme a la nieve, a que anochezca muy pronto... pero bueno, habrá que acostumbrarse.

Aunque es su primera experiencia lejos de la Liga Española, usted tiene un gran bagaje internacional ¿Puede ser ese factor su gran aliado?

Sin duda. He jugado muchos torneos importantes con la selección y estoy acostumbrada. Creo que en eso mi experiencia también puede ser positiva para el equipo.

¿Cómo fue su fichaje por el HGG Holland?

Tuvimos ya algún contacto en el Eurohockey de Lille y luego vinieron a verme a jugar en Madrid varias veces. Me gustó mucho su proyecto y no dudé en aceptar el reto.

¿Después de tantos años, sigue sintiendo la misma pasión por el hockey?

El hockey es y seguirá siendo una parte muy importante de mi vida, quiero seguir aún unos años jugando al máximo nivel.