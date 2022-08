José Manuel Martínez Fernández conocido popularmente como Chema Martínez es uno de los mejores deportistas de atletismo que ha dado el deporte español. En el palmarés del fondista madrileño destacan las dos medallas obtenidas en 10000 metros en los Campeonatos europeos de 2002 (Oro) y 2006 (Plata) celebrados en Múnich y Gotemburgo respectivamente, además de otros muchos títulos nacionales en diferentes carreras. Además de más de 30 maratones, y 5 vueltas al mundo y miles de kilómetros recorridos, el atleta olímpico es conferenciante, escritor, empresario y colabora con el máster en dirección de marketing deportivo de ESIC

Referente del atletismo español y aunque ya han pasado algunos años de tu adiós como corredor, estás orgulloso de todo lo que lograste, ¿no?

Me siento muy satisfecho por toda mi trayectoria deportiva, no todo el mundo puede ser deportista de alto nivel, son muy pocos los elegidos y yo he sido uno de esos afortunados, una experiencia increíble y diferente en la que no dejas de aprender

Europeo de Múnich en 2002, ¿tu mejor recuerdo?

Uno de ellos, no sabría quedarme con uno. Esto es como a quién quieres más ¿a papá o mamá? pues a los dos igual. Quiero decir que todas y cada una de mis medallas son muy muy queridas y cada una te despierta una emoción diferente. ¿Múnich? Sí, de los mejores.

¿Son las Olimpiadas una competición inigualable para cualquier deportista?

Sin duda alguna, lo es. Creo que es la mejor experiencia que puede vivir un deportista.

Abandonar el deporte de élite es difícil, es una especie de “droga” y adaptarse al cambio a veces cuesta

¿Fue difícil poner punto y final al espectro élite?

Pues muy difícil. Abandonar una pasión siempre cuesta. Es cierto, que no he abandonado la vida deportiva pero la adrenalina que produce la competición de alto nivel es algo que no tiene igual. Es una especie de “droga” y adaptarse al cambio a veces cuesta.

Enfrascado en múltiples proyectos, ¿es más sencillo proyectar tu visión sobre los valores del deporte en esencia, habiendo formado parte de él desde dentro?

Por supuesto, una de las cosas que te da la experiencia es poder aprender de los aspectos buenos y menos buenos del deporte. Es un mundo que te da muchas lecciones, un entrenamiento para afrontar la vida, el día a día. Creo que no es lo mismo opinar desde fuera que experimentarlo en tu propia piel. Además, otra de mis grandes pasiones es la comunicación, poder comunicar mis vivencias deportivas desde la experiencia es algo súper enriquecedor para mí.

Las tendencias del marketing pueden transformar la realidad y conseguir una sociedad más saludable

El mundo del deporte se encuentra en plena transformación. ¿Qué relevancia tiene el marketing en ese cambio?

El marketing es el motor de cambio de las elecciones de los usuarios. Un marketing responsable puede conseguir cambiar conciencias y transformar los hábitos a través del consumo. En el caso del deporte, es clave.

¿Cuál es el perfil de los alumnos del master de marketing deportivo?

Apasionados del deporte y la vida social. El Máster en Dirección de Marketing Deportivo está diseñado para asumir el Sports Brand Management y dirección de marketing en las dimensiones de la gestión deportiva tanto de club, empresa y deportista. Orientado a la integración del marketing estratégico con el táctico y la dirección deportiva, abarca desde eventos, ticketing, estrategia digital y analítica, en un entorno multideporte y con una mirada a las nuevas tendencias como los E-Sports o el SportTech.

¿Qué objetivos crees que pueden cumplir?

Como decía antes, las tendencias del marketing pueden transformar la realidad y conseguir una sociedad más saludable. Identificar nuevas oportunidades de desarrollo del valor de la marca, diseñar estrategias innovadoras de marketing de cara a una industria deportiva en crecimiento, saber planificar, presupuestar, implantar y controlar el plan de marketing anual, adquirir las habilidades para ser el defensor y gestor del prestigio y reputación social de la marca, tanto corporativa como personal y adquirir las habilidades para ser el defensor y gestor del prestigio y reputación social de la marca, tanto corporativa como personal.

¿Qué cualidades se requiere en un especialista en marketing deportivo?

Capacidad de análisis, líder, motivador, deportista, una persona con inquietudes y ganas de mejorar. Tener un amplio conocimiento del marketing y sumarlo a la verticalidad del deporte en cuestión que se esté trabajando. Y si profundizamos en el sector y lo especializamos se necesitarán unos conocimientos más específicos que otros.

Este master se centra en la integración del marketing estratégico con el táctico dentro de la estrategia de la empresa, A diferencia de otros que se centran en eventos y patrocinios

¿Qué os diferencia del resto de oferta formativa?

Creo que es una formación fresca y actual. Te prepara para asumir la dirección de marketing y brand management integrando el marketing estratégico, el marketing digital y el marketing deportivo dentro de la estrategia general de la empresa. A diferencia de otros que se centran en eventos y patrocinios, este master se centra en la integración del marketing estratégico con el táctico dentro de la estrategia de la empresa.

¿Qué valoran más los alumnos del máster?

Que no es una formación a estudiar, sino una formación para practicar y vivirla. Por otro lado su metodología "Transformative Learning", un nuevo ecosistema formativo que persigue el desarrollo profesional y personal del alumnado dentro de los máximos estándares de calidad académica, docente y que refuerza la interactuación constante entre alumnos, profesorado, la realidad empresarial y otras áreas.

¿Qué salidas profesionales tienen posteriormente los alumnos?

El sector del deporte está ahora en auge, por lo que estos perfiles pueden optar a un gran abanico de posibilidades profesionales. Al final son ellos los que tienen que buscar las mejores opciones para desarrollar todo lo aprendido, aunque les damos herramientas y contactos para que puedan dar esos primeros pasos.

Entre los puestos a los que pueden optar después del máster son gerencia de Marketing/Sponsorships, en empresas vinculadas a los valores del deporte (patrocinio de atletas/deportistas, eventos, entre otros). Responsable de comunicación y reputación corporativa, tanto en empresas como en instituciones deportivas (federaciones, asociaciones, atletas, entre otros). Director de Eventos deportivos y Patrocinios. Consultoría en marketing, especializado en marketing deportivo. Responsable de marca (Brand Manager) y gestión de marca personal de deportistas profesionales.

¿Tenéis convenios de prácticas con empresas o instituciones deportivas?

Contamos con la involucración de diferentes marcas y marcas deportivas en general que actúan a nivel de España. Además, los profesores del máster son los principales prescriptores, marcas como Webedia, Unipublic (La Vuelta), IMG, Shimano, 380mkt, entre otras agencias de marketing deportivo, eventos y marcas vinculadas al sector.

