Marta Galimany, Elena Loyo, Irene Pelayo y Laura Méndez, integrantes del equipo femenino de maratón, lograron la medalla de plata en el Europeo de Múnich en una carrera que ganó, a nivel individual, la polaca Aleksandra Lisowska, y por equipos las alemanas.

Marta Galimany, que llegó con la decimocuarta mejor marca de las participantes y en el puesto 48 del ránking europeo, realizó, a sus 36 años, una buena carrera y fue la primera española en atravesar la meta con un tiempo de 2h31:14, a 2:39 de la ganadora individual, Aleksandra Lisowska.

La atleta tarraconense, entrenada por Jordi Toda, su marido, preparó este campeonato continental con cinco semanas en la altitud de Font Romeu, combinando entrenamientos a nivel del mar, algo que le valió para llegar en un buen momento de forma a la ciudad bávara, en la que demostró su capacidad de resistencia para no despegarse durante gran parte de la carrera de los primeros puestos.

La segunda española en meta fue Irene Pelayo (2h33:15) en decimosexta posición y la tercera Elena Loyo (2h34:56), realizando ambas la mejor marca de la temporada. Laura Méndez fue la cuarta española, en el puesto 31, con 2h39:15. Un tiempo discreto en su tercer maratón, diez minutos más que el que logró en su debut la de Almussafes, pero que le sirve para sacarse la espina del abandono en los Juegos Olímpicos de Tokio. No obstante, para la general por equipos se contó solo la puntuación de las tres primeras de cada país.

“La verdad es que las sensaciones fueron malas desde un principio. Intentaba encontrar un grupo para ir más cómoda, pero seguí poco a poco. En la última vuelta, donde pensaba que yo tendría más fuerza, es la que me ha costado más al final con mucho calor. Pero estoy muy contenta, somos subcampeonas de Europa y no puedo estar más orgullosa”, comentó Laura Méndez en declaraciones facilitadas por la FACV.

🇪🇺 CAMPEONATO DE EUROPA



💥 PLATA POR EQUIPOS PARA LAURA MÉNDEZ💥



Maratón

32. Laura Méndez 2h39:15 SB



🥈 La atleta de Almussafes logra medalla de plata por equipos junto a Marta Galimany, Irene Pelayo y Elena Loyo 🇪🇸 #Munich2022 pic.twitter.com/Hw47uIhYZw — FACV (@atletismeFACV) 15 de agosto de 2022

Con un tiempo total de 7h39:25 España fue segunda, superada por Alemania, cuyas tres mejores atletas registraron 7h28:48. Tercera concluyó Polonia con el protagonismo destacado de Aleksandra Lisowska, que demostró su superioridad en el momento decisivo de la carrera y paró el crono en 2h28:36, solo seis segundos menos que la croata Matea Parlov, plata. Tercera fue la neerlandesa Nienke Brinkman, que se colgó el bronce al ganar al esprint a la alemana Miriam Dattke.

Lisowska fue desde el comienzo de la carrera comandando el grupo de cabeza, que, con el paso de los kilómetros, fue menguando hasta llegar al tramo final decisivo con solo cuatro atletas con opciones de medalla.

Irene Pelayo, con 42 años, 5 meses y 30 días de edad, se convirtió en la atleta española más veterana en competir en un Europeo, superando a Marina Prat, que compitió en el maratón de 1990 con 39 años, 6 meses y 15 días.

Eusebio Cáceres, a la final con el mínimo esfuerzo y el tercer mejor salto de todos

También esta mañana, Eusebio Cáceres superaba con éxito la clasificación para la final de longitud en el Estadio Olímpico. El atleta de Onil se metió con la tercera mejor marca de los participantes -7,93 (+0.1)- y este martes (20.27 horas, Teledeporte) disputará una final en la que, una vez más, luchará por las medallas.

El saltador que entrena en Madrid con Juan Carlos Álvarez tiró de sangre fría para no poder en riesgo el pie y renunció al segundo y tercer salto pese a que no tenía la clasificación directa (aquellos que pasaban de 8,05).

"Ha ido bastante bien. Era un día un poco perro porque los vientos eran bastante malos. No entiendo la decisión de la organización de no cambiar los fosos porque eso va a hacer que las marcas no sean muy buenas. Pero he tenido bastantes buenas sensaciones, el pie me ha aguantado -arrastra unas molestias desde el Mundial de Eugene- y he tenido la suerte de hacer 7,93 en el primero. Conforme estaba el día, estaba casi seguro que iba a entrar. Normalmente hubiera hecho un segundo, pero sabiendo cómo tenía el pie he preferido parar y ha salido bastante bien. Ahora, a esperar a ver si mañana puedo pillar ese salto (de medalla)”, comentó el alicantino.

Esta tarde será el turno de Pablo Torrijos y Marcos Ruiz, dos valencianos en busca del billete para la final de triple salto.

Doblete en maratón por equipos

La selección española de maratón masculino, compuesta por Ayad Lamdassem, Dani Mateo, Abdelaziz Merzougui, Yago Rojo y Jorge Blanco, completó el éxito por equipos y se colgó la medalla de bronce en el maratón masculino del Europeo de Múnich que se llevó, en categoría individual, el germano Richard Ringer.

Ringer, de 33 años, protagonizó un final apoteósico, repleto de confianza, y se llevó el oro al superar en los últimos metros al israelí Maru Teferi, que empezó a saborear la victoria demasiado pronto pero que no pudo aguantar el tirón del corredor germano, que llegó como una exhalación a la meta para parar el cronómetro en 2h10:21 ante el júbilo del numeroso público que animó a su compatriota.

Al último kilómetro y medio del circuito urbano llegaron cinco corredores juntos, entre ellos Lamdassem, que, a sus 40 años, desde el principio se situó en cabeza de carrera y no se despegó de los favoritos aguantando las zancadas de corredores más jóvenes. Sin embargo, un cambio de ritmo en el instante decisivo frenó sus opciones de medalla y acabó entrando sexto, a 19 segundos de Ringer.

La plata se la llevó el israelí Teferi y el bronce su compatriota Gashau Ayale.

Lamdassem, quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue uno de los agitadores de la carrera que discurrió por el centro de Múnich con salida y meta en Odeonsplatz y el primero de los tres españoles en acabar la carrera. El segundo fue Jorge Blanco, que acabó duodécimo con 2h13:18 y el tercero Dani Mateo, decimocuarto y aquejado de molestias durante el tramo final de la carrera, con 2h14:34. Yago Rojo concluyó decimoquinto (2h14:41) y Abdelaziz Merzougui en el puesto 43 (2h19:47).

Por equipos España concluyó tercera para colgarse el bronce por detrás de Israel y Alemania. Para la general por equipos se contó solo la puntuación de los tres primeros atletas de cada país.

En la carrera hubo notables ausencias como las de dos de los últimos medallistas olímpicos, el belga Bashir Abdi y el neerlandés Abdi Nageeye, que corrieron el Mundial en Eugene (EE.UU), y también las de seis de los mejores europeos de los últimos cuatro años como el turco Kaan Kigen Özbilen, el francés Morhad Amdouni, el británico Mo Farah y el noruego Sondre Nordstad Moen.