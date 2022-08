Álvaro Arbeloa, exfutbolista del Real Madrid y campeón del mundo con la Selección Española, recordó recientemente su desagradable experiencia corriendo el Maratón de València.

El jugador acredita que, solo cinco años después de haber colgado las botas, se ha hecho un aficionado al mundo del running, teniendo su mejor marca en 35 minutos para 10 k, en 1.16 para la media maratón y en 3.15 para el maratón.

Pues bien, en una entrevista en el canal de YouTube de Soy Correador, Arbeloa confesó que "nada más acabar mi carrera profesional como futbolista me enganché y ya no lo pude dejar". El mundo del running le apasiona hasta el punto de llevar su cuerpo al límite para seguir progresando carrera a carrera.

La experiencia de Arbeloa en València

"Me ha gustado siempre entrenar y ahora sigo disfrutando. Aunque no hago muchas pruebas por mi calendario, pero como lo que me gusta es entrenar cada día pues disfruto un montón".

En un momento concreto de la entrevista, Arbeloa se refiere a su mejor marca en un maratón, que fue en València. Hizo 3.15 horas pero las sensaciones fueron muy negativas. "Lo he contado más de una vez. Si no hubiera tenido el hotel cerca de la meta me habría retirado del Maratón de València", uno de los más populares de España y del mundo.

No corrí bien ese día. Me equivoqué en ese maratón, pero en el mundo del fútbol aprendí que siempre tienes una segunda oportunidad

"Yo soy de los que pienso que las pruebas hay que hacerlas bien de principio a fin y si no tienes el día, si te has equivocado o te has pasado no me llena el simple hecho de acabar un maratón. Para mí no es suficiente motivación decir que he hecho un maratón". "No corrí bien ese día. Me equivoqué en ese maratón, pero en el mundo del fútbol aprendí que siempre tienes una segunda oportunidad".

"Había hecho 1.16 en media maratón, pero preparándome para la maratón y dos meses antes ya sabía que la sensación no era igual de buena. No iba fino e incluso tuve dos semanas que no pude entrenar con normalidad. El día de la carrera quise correr por encima de las posibilidades con las que llegaba".