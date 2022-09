La surfista valenciana Mireia Cabañes se proclamó este fin de semana campeona de España en la categoría para amputaciones por debajo de la rodilla de surf adaptado en Galicia, un oro que afirmó no esperarse y que le ha servido para darle "un chute de energía" de cara al Mundial, donde quiere lograr su primer título internacional.

"Estoy súper contenta porque es algo con lo que soñaba, pero no me esperaba. El día de competición no tenía muchas expectativas porque no había casi olas y hacía mucho viento. Pero, conforme pasó la mañana, el aire fue a más, se crearon olas de viento y fue una manga bastante diferente y divertida", dijo en una entrevista con la Agencia EFE.

A Cabañes le detectaron con siete años un sarcoma de Ewing, un cáncer óseo que obligó a amputarle la pierna izquierda y a practicarle una rotoplastia de Van Ness, una cirugía en la que le cortaron la extremidad desde el fémur y le reimplantaron el resto de la pierna, desde la rodilla hasta el pie, pero al revés, haciendo la rodilla función de cadera y el pie de rodilla.

"La competición fue complicada por la lectura de ola, al ser ola de viento no venían organizadas ni de manera recurrente y no fue tarea fácil, pero intenté hacerlo lo mejor que pude y el resultado fue positivo. Salí del agua sin saber que había ganado, vino el cámara de la federación a entrevistarme y no sabía por qué. ¡No me lo esperaba!", contó.

Cabañes, de 35 años, agregó que ha sido un fin de semana muy bonito porque han participado alrededor de treinta y dos deportistas, cada uno con su patología y su discapacidad en diferentes categorías, y porque ha podido traerle el oro a un amigo que se casaba este fin de semana, quien le dijo que solo le perdonaba que no fuera a la boda si ganaba la prueba nacional.

"Ojalá se vaya visibilizando más el deporte adaptado y la familia vaya creciendo para que personas con discapacidad se animen a practicar surf y a competir. A mí este título me ha dado fuerzas para seguir practicando y entrenando cosas nuevas", indicó.

Ahora, las expectativas de la valenciana están puestas en ser seleccionada para el Campeonato del Mundo de surf adaptado, que se celebra en California del 4 al 11 de diciembre, y donde buscará conseguir su primer título internacional para cerrar el año de la mejor manera posible.