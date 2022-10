La reivindicación o sabotaje del colectivo de activistas climáticos Rebelión o Extinción, que taparon con cemento varios hoyos del Club de Campo de Villa de Madrid, no impidió que comenzara con normalidad el Abierto de España que se disputa desde este jueves y que cuenta con la participación de Jon Rahm.

El primer partido previsto entre el neerlandés Daan Huizing, el español Eduardo De la Riva y el checo Ondrej Lieser comenzó a la hora prevista desde el hoyo 1 pese a la pequeña incidencia surgida con la acción de los activistas.

Los miembros de este movimiento social centrado en la lucha contra la crisis climática que llegó a España en 2019 se han movilizado en la madrugada del jueves para sabotear tres hoyos del campo de golf madrileño, donde colocaron una pancarta que reza "este hoyo ha engullido hoy 100.000 litros de agua".

Con esta acción de sabotaje, los activistas han querido señalar "la irresponsabilidad y el cinismo de una elite que ni siquiera ha sido capaz de tomar la iniciativa en el verano más caluroso desde que hay registro, según la Agencia Estatal de Meteorología, y hacer una pequeña renuncia como regar sus campos de golf", explicaron en declaraciones a EFE.

La organización procedió a reparar los hoyos y a retirar la pancarta y el torneo comenzó con normalidad a la hora estipulada como estaba previsto. La protesta sigue la estela de los ecologistas de este mismo colectivo que en agosto rellenaron de cemento los hoyos de varios campos de golf en Francia, para subrayar también la presión hídrica que estos recintos ejercen en plena sequía.

Según sus cálculos -basados en las cifras que maneja la organización Ecologistas en Acción, según han precisado-, cada hoyo que han tapado de cemento consume cerca de 100.000 litros de agua diarios para mantener el césped que lo rodea.

"En España se riegan cada día 437 campos de golf", señalan los activistas, que inciden en que la cifra "supone un consumo de agua superior al de las poblaciones de Madrid y Barcelona sumadas, para un entretenimiento que disfruta apenas un 0,6 % de la población".

Su protesta se enmarca en la peor sequía registrada en Europa en los últimos 500 años y que ha afectado especialmente a España, donde algunas comunidades autónomas este verano han aplicado restricciones al uso del agua y donde la reserva hídrica, ahora al 31,9 % de su capacidad, continúa a la baja.

Primera jornada de competición

Jon Rahm, doble campeón del Abierto de España, presentó este jueves en la primera jornada su candidatura a la victoria y se situó segundo a un golpe del primer líder, el chino Wu Ashun, mientras que Rafa Cabrera Bello, vencedor el pasado año, no empezó bien su defensa del título y tiene muy difícil pasar el corte este viernes.

Rahm, arropado por una numerosa afición en el Club de Campo Villa de Madrid pese a ser jueves laborable, completó el recorrido de dieciocho hoyos en 64 golpes (7 bajo par), con seis birdies, un eagle y un bogey en cinco horas.

'El león de Barrika' comenzó con un birdie en el hoyo 10 y, hasta la mitad del recorrido, realizó otros dos más en el 17 y 18, y un eagle en el 14. La segunda parte, en el hoyo 1, la empezó con un bogey, del que se recompuso con otros tres birdies más, en el 4, 5 y 8.

"He jugado bien y más no voy a pedir. La nota es muy buena. Los golpes que he fallado, salvo el del hoyo uno, no han ido muy lejos, y los nueve primeros los he jugado perfectos. Ojalá jugará todos así", dijo Rahm en la zona mixta.

En el mismo partido que Jon Rahm jugaron el vigente subcampeón de 2021, Adrián Arnaus, que firmó 76 goles (+5), complicándose mucho su pase del corte, y el australiano Min Woo Lee, actual número 73 del mundo, que completó el recorrido en 67 golpes (-4).

El golfista canario Rafa Cabrera Bello, que defiende el título, no tuvo su mejor día. Concluyó el recorrido en 74 golpes (+3), realizando un birdie, dos bogey y un doble bogey, una situación que le deja en una situación muy delicada para poder pasar el corte.

Junto con Ashun Wu y Jon Rahm los mejores fueron el francés Mathieu Pavon y el sueco Joakim Lagergreen, ambos con 64 golpes (-7), un registro que les permite entrar afrontar con la moral reforzada la segunda jornada antes del corte para la siguiente ronda.

La sorpresa de la jornada la protagonizó el joven amateur madrileño Luis Masaveu, de 19 años, que en su primera ronda oficial en un torneo del circuito europeo entregó una tarjeta de 66 golpes (-5), realizando un eagle y seis birdies.

Otro español, Álvaro Quirós, concluyó décimo la primera jornada con 66 golpes (-5), seis birdies y un bogey, un registro mejor que el del inglés Tommy Fletwood, compañero de equipo de Rahm en la Ryder Cup y debutante en este torneo en Madrid. Finalizó con 70 golpes (-1) .