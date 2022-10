El golfista español Jon Rahm valoró con emoción su victoria este domingo en el Open de España, igualando el récord que tenía Seve Ballesteros de tres títulos con una espectacular vuelta de 62 golpes, un sueño hecho realidad ante su público en Madrid.

"Estoy pensando que entre comillas es una victoria agridulce porque es la primera sin mi mujer y mis hijos. Es la primera vez que gano y no puedo celebrarlo con ellos. Pero al tiempo están mis padres, mi equipo, algunos amigos", confesó tras su triunfo.

El de Barrika aseguró su victoria defendiendo el liderato con el que comenzó el último día con una tarjeta brillante que le llevó a un -25, récord histórico del torneo. "Me alegra haber ganado con una vuelta como esta. Si alguna vez soñé con igualar a Seve era con una vuelta como esta. No puedo describir esa sensación, cuando salen esos pequeños detalles es algo indescriptible", afirmó.

"Hoy ha sido una vuelta estresante hasta que la he puesto en calle en el 16, a partir de ahí me he relajado. Estaba haciendo buenos swings, pero las cosas no salían; a partir de entonces he jugado de una forma, eso ha sido lo bueno", añadió.

"Mi poderío es de tee a green, pero estoy pateando muy bien desde agosto, ahí están mis estadísticas. Hoy es que he metido dos canutos en el 6 y en el 11 que no los esperas. Ahí he robado dos golpes. Estaba muy cómodo hoy en el green, estaba en mi salsa. Desde la Ryder no me sentía así", explicó.

Rahm explicó sus sentimientos al llegar al 'green' del 18 y explicó sus retos para la próxima temporada. "Esa cuesta arriba sabiendo que has ganado y habiendo puesto un buen drive es muy divertida. Es con lo que uno sueña; llegar al 18 sabiendo que has ganado, hay que disfrutarlo. Aún disfrutando, quería hacer ese birdie al 18 para certificar mi vuelta más baja aquí", afirmó.

"Estoy intentando que haya un torneo más grande en España, un país donde se come bien, se trata bien al jugador, hay gran tradición de golf, yo lo estoy intentando. Rory McIlroy y yo estamos haciendo lo que podemos porque el PGA juegue más en Europa. Es un error que no tengamos algo realmente grande en España", añadió.

El de Barrika, que confesó que irá a por su segundo 'grande' el año que viene, no quiso entrar en la polémica con el LIV Golf, donde este domingo ganó un español. "Por la mañana he estado viendo la victoria de Eugenio López-Chacarra. Está jugando el LIV golf, pero es un español de 22 años, y no es culpa de nadie esta dinámica que hemos vivido", apuntó.

"En su quinto torneo ha ganado ante jugadores de gran calidad, ante Patrick Reed, y ha jugado un golf fantástico. Enhorabuena, es lo único que se puede decir. Quería que el día empezase con victoria española y que acabase con victoria española. Sólo ha faltado que ganase Carlos Sainz en Fórmula 1", terminó.

El golfista español Jon Rahm conquistó este domingo su tercer Open de España al imponerse en el Acciona Open de España presented by Madrid, cita perteneciente al DP World Tour, con un dominio total y un recital en la última jornada para cumplir con su favoritismo.

Todos los focos estaban sobre el jugador de Barrika y el campeón del US Open el año pasado cumplió con su papel con autoridad. Rahm dejó una semana para el recuerdo por su juego y para la historia por su tercer título, igualando a sus 27 años el récord que tenía su ídolo Severiano Ballesteros.

El golfista vasco dejó una última tarjeta de 62 golpes, una brillante manera de defender el liderato alcanzado la jornada anterior y no dar pie a ninguna sorpresa. Con un total de -25, nuevo récord del torneo, mejorando el que tenía de -22, Rahm se proclamó campeón en el Club de Campo Villa de Madrid con seis golpes de renta sobre el segundo, el francés Matthieu Pavon.

Campeón en 2018 y 2019, Rahm añadió un Abierto nacional más a su palmarés, el objetivo claro con el que aterrizó en Madrid esta semana. Con cuatro 'birdies' en los primeros nueve hoyos, el cometido parecía más que resuelto para un Rahm que dejó otros cuatro 'birdies' en la segunda vuelta más un 'eagle'.

El 'bogey' en el 12 quedó en anecdótico, al igual que los fallos del viernes que ni siquiera pareció dar importancia sabiendo que estaba en su mano ganar esta semana. Rahm, que fue padre por segunda vez este verano, venció en mayo en el México Open del PGA norteamericano, su primer triunfo desde el US Open y ahora levanta su octavo título del DP World Tour, 15º en seis años de carrera.