Nacho Villarruel y Tessa Kortekaas se proclamaron ganadores absolutos del Full ICAN Triathlon Gandia. Nacho Villarruel venía dispuesto a resarcirse de la 2ª posición del pasado año y desde luego lo ha conseguido de nuevo en Gandia, parando el crono en 8:43:26. Su mejor marca personal sigue siendo no obstante la conseguida el pasado año, cuando cerraba la competición en 8:19:21. El triatleta afincado en Cataluña, que competía este año como independiente, salía primero del agua sabiendo que a sus espaldas tenía un duro competidor, el triatleta Santi Martínez. El segmento de ciclismo ofrecía grandes momentos con ambos distanciados para respetar la normativa de la competición, pero sin perderse de vista. Juan Atarés Barrio, se colaba entre ambos, finalizando el ciclismo en 2ª posición. El triatleta del Stadium Casablanca Mapei no finalizaría la prueba, a pesar de completar los 2 primeros segmentos. Por delante 42 km de carrera a pie que empezó liderando Santi Martínez. No obstante, como ya declaraba tras su llegada a meta Nacho Villarruel, el argentino no quería dejar escapar la competición, pues sería la última edición para él, e ICAN Triathlon Gandia había significado mucho en su carrera. Santi no se lo puso fácil y hasta el km 17.5 no consiguió sobrepasar al triatleta valenciano. Eso sí, cuando lo hizo fue para hacerse con la competición en solitario. En el km 38.5 le sacaba ya 10’ y así fue como entró en la que sería la última meta de ICAN Triathlon Gandia. Tras 3 ediciones seguidas, buscará para la próxima temporada nuevos retos internacionales. En segunda posición Santi Martínez, que además alcanzaba el título de Campeón Autonómico de Triatlón de Larga Distancia. Y en 3r lugar Artur Cuñat del CD ISD Huracán Puerto de Sagunto con algo más de 34’ de diferencia, y que le servía para colocarse en 2ª posición del podio autonómico, siendo 3º, Ismael Matallín del Readaptat.

Un total de 36 federados en la Comunitat Valenciana salieron a disputar la larga competición, buscando también la posibilidad de ocupar el podio autonómico 2022. Una edición en la que el título sería masculino, quedando vacío el femenino, pues la única triatleta en competición, Estefanía Carbonell del CA Puerto de Torrevieja, no pudo completar la prueba. La categoría femenina de la distancia Full presentaba en esta edición récord de participación. Un total de 20 mujeres se tiraban al agua, en la que sería la última salida de las 7 previstas. Tessa Kortekaas partía como ganadora y cumplió expectativas, además de marcar la mejor marca femenina de la competición en su histórico de ediciones, con 9:41:34, el crono de la triatleta holandesa, aficanda en Lanzarote, que buscaba cerrar la temporada con un título, y lo conseguía en Gandia. La segunda posición fue para británica Emma Cowper, que igualmente mantuvo su segunda posición toda la competición, y entraba en meta 5’15”después. La descalificación de la triatleta del Alusigma Peñota, Sandra Martínez, tercera virtual, por no parar en el penalti box, supuso que Vanesa Díaz Fanjul fuese 3ª finalmente en el podio de la distancia Full. Miguel Fernández y Karen Faus, vencedores del HALF ICAN Triathlon Gandia La media distancia se quedó en casa, al alzarse con las 2 primeras posiciones, masculina y femenina, Miguel Fernández y Karen Faus, del Club Triatló Gandia y Club Triatló Benirredrà, respectivamente. 542 triatletas se lanzaban al agua en sus correspondientes salidas, 3 en el caso de la media distancia. Miguel Fernández, triatleta local, tenía claro desde el principio que quería revalidar el título conseguido la pasada edición, y volver a cruzar la alfombra morada como campeón de la media distancia. Así fue con un registro de 3:51:46 La segunda posición fue para Julian Becker, que se atrevía en esta edición con la media distancia después de ganar el Short ICAN Triathlon Gandia en 2021. Y en tercer lugar Migue Serón del Valle Aranguren. En el podio femenino acompañaron a Karen Faus, Cristina Roselló del Tri Infinity Móstoles y Helena Herrero, triatleta independiente. Las primeras metas en abrir la jornada fueron las de la distancia Short. La triatleta Sara Bonilla el Tri Infinity Móstoles, que llevaba tiempo apartada de las competiciones, se inscribía a la prueba dispuesta a hacer una buena posición. Y lo consiguió con ese podio. En 2ª y 3ª posición, Laura Esteban del CT Benirredrà y Neus Lluch del CEC Antella Frutas Tono-Alejandro Sanz. 331 triatletas masculinos y femeninos tomaron salida en esta distancia, la primera también en saltar agua. En el podio masculino, contamos con Nicolás Regidor en 1ª posición, del Marlins Triatlón Madrid; Manuel García del CT Albacete Ingeteam e Isidro Alonso, en 3ª posición, del CD Bike GC South Triathlon.