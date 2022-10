Junto a la elite internacional, al Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que se celebra este domingo 23 de octubr reunirá también a algunos de los más destacados atletas españoles del momento. El encargado de 'fichar' a la elite nacional, un año más ha sido el exatleta y entrenador valenciano José Antonio Redolat que destacó el interés de los atletas españoles por venir a correr al considerado como mejor medio maratón de España: “Cada año es más fácil hacer la selección: el circuito, las condiciones climatológicas, el ambiente... Son los propios atletas los que eligen Valencia".

Entre las figuras de esta edición destaca el atleta afincado en València e integrante del CA Serrano, Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez que con 1:00:58 atesora la mejor marca española en València y la tercera española de todos los tiempos. Chki se muestra ambicioso y aspira a batir su marca“Estoy haciendo entrenamientos muy similares a los que hice cuando logré aquí el 1:00:58 y me atrevo a decir que voy a estar muy cerca de bajar la hora”, afirmó.

Fernando Carro, campeón de España de Medio Maratón, que correrá su primera carrera en València por la que se ha mostrado muy feliz, no ha sido tan contundente pero sí se ha mostrado optimista por el buen trabajo que ha hecho estos meses, y ha dicho que quiere conseguir su mejor marca personal y “acercarme al club de Chiki’ (en referencia a los que están cerca de la hora). Carro, especialista en los 10.000 de pista, y los 3000 obstáculos, ha aparcado de momento la pista para centrarse en la ruta: "aunque en verano volveré a la pista pensando ya en los Juegos de París 2024".

Galimany y Méndez, estrellas en la prueba femenina

Las mujeres el Medio Maratón también reunirá a un gran elenco Marta Galimany ha explicado que “este año tenía València en el punto de mira y he estado entrenándome muy bien. Tengo muchas ganas de correr por las calles de València en el medio maratón, que no he corrido nunca. Mi ilusión sería mejorar mi marca personal y competir al máximo”.

Para la valenciana Laura Méndez, se ha hecho “un circuito perfecto para correr, esa zona que se ha cambiado para cobijarnos del viento se va a notar para correr más rápido”. “Mi objetivo es bajar de 1:12:58, que es mi marca personal y lo puedo lograr”, ha afirmado.