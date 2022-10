El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha vuelto a seducir este año a un gran número de corredores de todo el mundo. El 20% de los participantes provenía de fuera de España, algo que convirtió un año más a la prueba en una auténtica torre de Babel deportiva. Edpecialmente emotiva fue la presencia de corredores ucranianos que contaron con 39 finishers, la mayoría luciendo los colores de su país para reivindicar el fin de la guerra.

Una ucraniana desde kiev

Kiktoriya Semenovich es una de los 30 ucranianos que ayer corrieron el Medio Maratón de València y no dudó en dedicar la carrera a sus compatriotas: «llevo la bandera de mi país para dar ánimos a todos los que están sufriendo por esta guerra sin sentido», afirma la deportista ucrania que reside en Kiev desde donde viajó para correr en València.

A Nueva York con escala en valència

Cuatro amigos de Ribagorza, Cuenca, lucieron orgullosos la bandera de su pueblo tras cruzar la meta. Para uno de ellos, Adrián, València era un test de lujo: «ahora me voy a correr el Maratón de Nueva York. La bandera la he hecho para allí pero hemos querido estrenarla en València. Espero que me dé suerte».

Ciudad de récords

Muchos corredores populares baten cada año en València sus marcas personales, como es el caso de Alberto y Javi, que ambos rompieron ayer sus récords.

Invitados por zurich

Desde Barbate, Cádiz llegaron para correr en València Inma y Francisco, que tuvieron la suerte de ser dos de los invitados por la aseguradora Zurich, que este año debutaba como patrocinador del Medio Maratón:«Nos han invitado por ser clientes y estamos encantados, ha sido una gran experiencia hemos disfrutado mucho».

Su primera vez

Alejandra es una joven colombiana afincada en València que lucía en su dorsal orgullosa ‘Primera Vez’ ya que era su primer medio maratón:«llevo menos de un año corriendo. El año pasado estuve viendo el Maratón de València y me encantó. Así que me propuse empezar a correr y hacer la Media».

Uno de tres

Tres amigos de la República Checa planearon hace meses correr el Medio Maratón de València. Los tres viajaron a la capital del Turia pero sólo uno, Michal cruzó ayer la meta luciendo en su dorsal el nombre de ‘tres amigos’: «uno de ellos se lesionó del menisco hace tres semanas y el otro se ha tenido que retirar en el kilómetro 12», afirma Michal: «nos encanta España y València».

Reunión de colegio

Lo típico es hacer una cena o una comida para reencontrarse con antiguos compañeros de colegio pero un grupo de excompañeros de clase de Padua, Italia decidió hacer la quedada en el Medio Maratón de València. Procedentes de varios puntos de Europa, se reunieron para correr: «venimos de distintas ciudades y hemos elegido reunirnos aquí en València, ha sido una gran experiencia».

Dos gemelas maratonianas

Elsa y Noelia son dos hermanas gemelas de 38 años de Meliana que ayer corrieron juntas el Medio Maratón:«solemos entrenar juntas y en carrera también vamos juntas aunque en algún momento de la carrera nos separemos uno poco». Para ambas el Medio Maratón era un test de cara a su gran objetivo: «vamos a correr también el Maratón. Ya lo hicimos el año pasado, fue nuestro primero y ahora en el segundo intentaremos mejorar nuestra marca: 4:40».

Recibidas por Juan Roig

Dos empleadas de Mercadona, Juana y Cristina se llevaron una gran sorpresa al ser recibidas por el propio Juan Roig tras cruzar la meta. El empresario y mecenas valenciano les dio la enhorabuena.

Juntas, siempre mejor

Patri y Paula, las líderes de Juntas es Mejor, grupo que fomenta la participación femenina en el deporte, cruzaron la meta junto a un grupo de 15 mujeres:«lo hemos pasado fenomenal, todas las chicas han llegado a meta. El objetivo es que cada vez haya más mujeres».

Haciendo el indio

Rafael Lozano, valenciano, corrió con una peluca de indio en homenaje a su apodo: «desde niño me llaman indio y mi familia me regaló esta peluca para que corriera con ella». Rafael también quiso homenajear a su familia luciendo en el pecho la foto de su mujer y en la espalda, la de sus nietos.

Por una buena causa

Agustín y Jesús son dos corredores de Valladolid que llegaron a València para continuar con su ‘reto solidario’: «recaudamos dinero para montar minigyns para niños con problemas. Ya tenemos dos en dos hospitales», afirma Agustín que orgulloso destacó que su hija, Alicia, afectada por una enfermedad: «ha estado animando en su silla de ruedas».

Desde Londres

Ade Lamina vive en Londres pero le hacía mucha ilusión correr en València: "había oído hablar mucho de lo que se disfruta en esta ciudad corriendo y he venido a comprobarlo".

Los Runners CaixaBank, uno de los clubes más numerosos

CaixaBank, marca oficial del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich durante ya once ediciones, volvió a contar con la participación de su equipo de empleados #RunnersCaixaBank con 175 representantes.. CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’ han apoyado también la prueba a través de otras iniciativas como las categorías para personas con discapacidad, y con el equipo de voluntarios Además, la entidad organizó un punto de animación.

Hermanamiento Roma-Segorbe

Entre los más de 700 italianos llegados a València destacó la expedición del C-Solid Sport Lab de Roma, club que estrenó hermanamiento con el Club Atletismo de Segorbe. Después de la carrera, lo celebraron degustando una típica comida valenciana. La presidenta del Saltamontes, Pilar Belarte, entregó al presidente del club italiano, Luca Bellavite, una placa conmerativa.

Desde Puerto Rico a València

Un grupo de 28 puertorriqueños se dio cita ayer en el Medio Maratón. Su objetivo, completar el Circuito Superhalfs del que forma parte el Medio Maratón de València. «Hemos empezado en València, nos ha encantado».