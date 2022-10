La afectación del ciclo hormonal femenino y el ciclo menstrual, la regla, a las deportistas en su entrenamiento y en la competición, para evitar lesiones y mejorar el rendimiento es el nuevo objetivo que se ha marcado la empresa valenciana Teika junto a la especialista Lucía Carmona, que presentaron este jueves bajo el nombre de 'ciclo vital'. Un vacío en los planes de entrenamiento en la mayoría de clubes profesionales, que desde Teika se pretende llenar empezando por charlas en los 17 clubs que patrocina bajo la iniciativa 'Juegan ellas, ganamos todos'.

‘Ciclo Vital’ se trata de un programa de charlas y talleres de formación y divulgación desde el perfil fisiológico y ciclo menstrual, dirigido a las deportistas de los clubes que Teika patrocina y a los equipos técnicos y áreas de salud de cada uno de ellos. Esta acción forma parte del trabajo que la empresa valenciana viene desarrollando en el marco de la iniciativa ‘Juega ellas, ganamos todos’ con la que apoya ya a 17 clubes deportivos de la Comunitat Valenciana.

Reducir lesiones y aumentar potencial

Carmona es gestora deportiva especialista en deporte y mujer que propone un viaje por todo el ciclo hormonal vital, haciendo hincapié en el ciclo menstrual. Carmona demuestra cómo una adaptación de las fases del entrenamiento al momento hormonal de la mujer no solo disminuye los riesgos de lesión ahora y en el futuro, sino que puede incrementar el potencial de las deportistas.

En el proyecto ‘Ciclo Vital’, que impulsa Teika hacia los 17 clubes que forman parte de la iniciativa ‘Juegan ellas, ganamos todos’, se tratarán temas como el sistema hormonal de la mujer, metabolismo y sistema esquelético, muscular y composición corporal, ciclo menstrual, estructura anatómica y situaciones específicas a tener en cuenta. Además, se procurará dar una visión global del constante cambio que se produce en el cuerpo femenino y de la necesidad obligatoria que existe por parte del deporte de adaptarse a él y no viceversa. Para ello, serán necesarios unos modelos de planificación del entrenamiento que no desatiendan las necesidades y objetivos de la deportista.

Lucía Carmona se formó académicamente en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y más tarde con el Máster en Dirección y Gestión de la Actividad Física y el Deporte por la Universitat de València. En el ámbito de su formación, además, cuenta con un Curso de entrenamiento y nutrición para mujeres, otro orientado a la Sensibilización en Igualdad de Oportunidades, así como un curso de Planes y medidas de Igualdad en las empresas.

La andaluza también tiene experiencia en el campo de la investigación, habiendo sido Alumna interna del Departamento de Gestión del Deporte con la Doctora María García Tascón. También ha trasladado su aportación en publicaciones científicas como ‘Análisis de la práctica deportiva de alumnos de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España), en función de género, o ‘Algunos casos de wearables y aplicaciones en la gestión deportiva’. En esta línea Carmona ha sido invitada a diversos congresos y ponencias en los ámbitos descritos.

Actualmente, trabaja en la Federación de Hockey de la Comunidad Valencia (FHCV), donde es responsable del área ‘Mujer y hockey’, y coordinadora de actividades del polideportivo Virgen del Carmen-Beteró con funciones además de administrativa de la federación valenciana.

"Un tema del que no se ha hablado y es fundamental", que afecta a la mitad de la población

En la presentación de este proyecto, Puri Naya, dircom de Teika, valoró poder contar con Lucía Carmona pues “es una suerte tener expertas como ella que van a ayudar a las mujeres deportistas no solo a conocer todavía más su cuerpo sino a aprovechar todo su potencial”. Somos distintas, añade Naya, nuestra fisiología funciona de forma diferente y sin embargo durante décadas nos han entrenado igual que a ellos, “así que creo que quien sepa trabajar bien el ciclo hormonal tendrá una ventaja competitiva fundamental para su rendimiento deportivo, y sobre todo, no mermará su salud”. Y además, apunta la dircom de Teika, “me interesa mucho porque este taller pondrá sobre la mesa un tema del que no se ha hablado y es fundamental”.

Por su parte, Lucía Carmona aseguró sentirse muy agradecida “por la gran oportunidad que me estaba brindando Teika y la confianza que Puri y todo el equipo ha puesto en mí y en este proyecto”. Carmona invitó a otras entidades “a invertir en el deporte femenino y en la salud de las deportistas con el mismo rigor y respeto que lo ha hecho Teika”.

“Mi lema siempre es: sólo a través de las diferencias, podremos alcanzar la igualdad; y en ello basó mis charlas y formaciones. Las charlas tendrán una duración de dos horas aproximadamente y en ellas haremos un viaje a través del sistema hormonal vital, del metabolismo energético y cardio-respiratorio, del sistema osteoarticular y muscular de la deportista, de las etapas en el ciclo menstrual y de cómo esto se relaciona entre sí y afecta al entrenamiento. Relacionar los cambios fisiológicos con el deporte y la nutrición permitirá no sólo aumentar el rendimiento si no disminuir las lesiones, y si se hace de manera didáctica, es muy fácil hacerlo bien. Ese es el objetivo principal con el que doy mis formaciones: quiero que lo pongan en práctica”.

Gran expectación en los clubes

Las charlas han calado entre los clubes y, de hecho, el Elda Prestigio de balonmano ha confirmado la presencia de al menos 80 personas a su charla, mientras que otros como el Valencia CF han pedido dos días de charlas para poder llegar a todas las personas intersadas.

Los equipos que forman parte de la iniciativa ‘Juegan ellas, ganamos todos’ para 2022-2023 y 2023-2024 son: Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF, Valencia Basket Club, CB Claret Benimaclet, Club de Voleibol Valencia, Club de Hockey Valencia, Rugby Turia, Rugby “Les Abelles”, Club Balonmano Elche, Balonmano Morvedre, Balonmano Femenino Elda Prestigio, Handbol Mislata, Eón Balonmano Alicante, Levante UD BM Marni y el Club de Voleibol Playas de Benidorm, así como el CA Safor Teika, que la empresa apoya desde hace casi dos décadas.