La primera plantilla masculina del Valencia Basket regresó este martes 8 de noviembre a los entrenamientos para comenzar a preparar su único compromiso de la semana, el que le medirá al AS Mónaco en el encuentro que cerrará la séptima jornada de la Turkish Airlines EuroLeague el viernes 11 de noviembre a las 21:00 horas. Este partido supondrá la primera ocasión en la que el Valencia Basket se enfrente al equipo monegasco, que se convertirá en el rival 105 de la trayectoria en competiciones internacionales del equipo taronja. Y Mónaco en el 27º país distinto del que procedan los rivales del Valencia Basket en torneos continentales. El equipo dirigido por Sasa Obradovic llega a la Fonteta en un gran momento de forma, como co-líder de la Turkish Airlines EuroLeague, líder de la Liga francesa, con el máximo anotador de la competición en sus filas (Mike James, con 21,3 puntos por encuentro) y habiendo ganado 7 de los 8 partidos oficiales que ha jugado como visitante este curso.

Rival 105 en torneos europeos

Cuando se lance el balón al aire en la Fonteta marcará el inicio del primer enfrentamiento en partido oficial entre Valencia Basket y AS Mónaco, que se convertirá en el rival número 105 de la trayectoria en competiciones europeas del equipo taronja. Pese a que la sección de baloncesto del club del Principado se creó en 1928 y tuvo un par de participaciones en la Copa Korac en las décadas de los 70 y los 80 en las que se mantuvo en la primera división francesa, a principios de la década de los 90 descendió y no regresó a la élite nacional hasta 2015, por lo que las opciones de encontrarse entre estos dos equipos se redujeron significativamente.

El equipo monegasco regresó a los torneos continentales en 2016 jugando un par de campañas en la Basketball Champions League, quedando tercero y segundo, y en el curso 2018-19 disputó la 7DAYS EuroCup pero no coincidió con Valencia Basket al quedar encuadrados en grupos distintos y caer el AS Mónaco en el Top 16. Las dos campañas siguientes el equipo rojiblanco jugó la EuroCup (ganando el título en 2021 y consiguiendo su ascenso deportivo a la Euroliga) y Valencia Basket la Euroliga. Y en el debut del equipo del Principado en la Turkish Airlines EuroLeague, el cuadro taronja estaba disputando la segunda competición continental. La participación de los dos equipos en el primer torneo europeo propiciará el primer enfrentamiento entre estos dos equipos.

Un visitante peligroso

Evidentemente no existen precedentes de enfrentamientos entre estos dos equipos pero lo que está claro es que el AS Mónaco ha empezado la temporada como un vendaval. Es co-líder de la Turkish Airlines EuroLeague, empatado con el Fenerbahçe Beko Istanbul con un balance de 5-1, y tras un inicio perfecto con victoria en sus siete primeros partidos de la Liga Francesa, se mantiene como primer clasificado de su competición local pese a que el domingo sufrieron su primera derrota de la temporada en la LNB al caer en casa ante el Dijon por 84-95. Esa buena dinámica se sustenta en gran medida en su excelente rendimiento cuando juega como visitante. De los ocho partidos que ha jugado fuera de la Salle Gaston Médicin, ha ganado siete. En Euroliga ha ganado en las canchas de la Virtus Segafredo Bologna (66-83), Panathinaikos Athens (80-83) y Olympiacos Piraeus (76-81) y solo se le ha resistido sacar el triunfo de la pista del Maccabi Playtika Tel Aviv, cayendo por 78-70. En la Liga francesa ha ganado en sus cuatro salidas: Nanterre, Nancy, París y Estrasburgo.