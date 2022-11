El Maratón Valencia Trinidad Alfonso ha celebrado este martes 22 de noviembre su ya tradicional acto de hermanamiento con los clubes élite del deporte valenciano celebrado en la Oficina All in One de CaixaBank en la calle de las Barcas.

Al acto asistieron el vicepresidente de la SD Correcaminos,Vicente Sanz; Quico Catalán, presidente del Levante UD;Javier Solís, director corporativo del Valencia CF; Fernando Roig Nogueroles, consejero delegado del Villarreal CF; Víctor Luengo, director Relaciones Externas del Valencia Basket, y Felipe Pulido, director comercial Banca de Empresas en CaixaBank. También estuvieron presentes el concejal de deportes, Javier Mateo; el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez y el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao. Felipe Pulido, en nombre de CaixaBank, entidad patrocinadora de la prueba, dio la bienvenida al Maratón de València: "por tercer año consecutivo celebramos este acto en esta oficina. CaixaBank apoya al deporte valenciano especialmente al Maratón y Medio Maratón. Nos volcamos con el maratón, a través de diversas acciones como nuestro clubs Runners CaixaBank o nuestro punto de animación. Con la Fundación La Caixa apoyamos las categorías adaptadas en el maratón y también al voluntariado. Tenemos el mejor maratón de España y uno de los mejores del mundo". En representación de Correcaminos tomó la palabra el vicepresidente del club, Vicente Sanz: "para nosotros éste es un día señalado en el que recibimos el aliento y apoyo de toda la masa social que arrastráis con vuestros clubes. Es un acto de hermanamiento en el que nos sentimos identificados este año más aúln ya que cumplimos 42 ediciones. Es un esfuerzo haber podido llegar hasta aquí. Ahora estamos recogiendo los frutos. Invito a todos a que el día 4 de diciembre estemos todos ahí, corriendo, animando... gracias a CaixaBank por su implicación con la prueba". El presidente del Levante UD, Quico Catalán resaltó que el maratón "es la gran fiesta de la ciudad. Desde el Levante UD, felicidades por todo lo que estáis haciendo por nuestra tierra, por nuestro deporte. Es muy bonito el día del maratón salir a disfrutar de València, animo a todos los levantinistas a que salgan con sus camisetas del Levante a disfrutar de la prueba". Javier Solis, en representación del Valencia CF dio las gracias al Maratón de València al que deseó "toda la suerte del mundo. Al igual que nosotros, con el Valencia CF, el maratón también lleva el nombre de València a todo el mundo. Estaremos animando desde nuestro punto de animación en el estadio de Mestalla". Fernando Roig Nogueroles, del Villarreal CF destacó "el Maratón tiene un gran reconocimiento y simplemente tengo que dar la enhorabuena y desear que el año que viene todos los equipos que estamos aquí, estemos en Primera División". Por último, Víctor Luengo, en nombre del Valencia Basket dio las "gracias al maratón, es un orgullo estar en este acto. El Maratón se ha ido superando año a año. En el km 41 estaremos animando a todos los corredores. Animo a todos a disfrutar de este maratón y que cumpláis muchas ediciones más. Prometo algún día volver a correr el maratón". Un año más, Runners CaixaBank será uno de los clubes más numerosos del maratón. En su representación, Ana Amaro, corredora y miembro de la plantilla de CaixaBank, recibió también la camiseta conmemorativa. Los representantes de cada uno de los clubes recibieron también una camiseta comemorativa del hermanamiento con el Maratón.