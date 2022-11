El pasado lunes 21 de noviembre se celebraba en el Hotel NH Collection València Colón una nueva edición de SomEsport, ciclo de mesas redondas de Superdeporte cuyo objetivo es impulsar el deporte valenciano. En esta ocasión, el protagonista fue el Maratón Valencia Trinidad Alfonso que el domingo 4 de diciembre celebrará su 42 edición.

La mesa redonda, que estuvo moderada por el director de SUPER, Rafa Marín, contó con la participación del concejal de deportes de València, Javier Mateo; el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao; el director de Valencia Ciudad del Running, Álex Heras; la Consejera y responsable de relaciones institucionales de Cárnicas Serrano, Carmen Serrano; la atleta y entrenadora del club 3FDC, Marta Fernández de Castro, y el gerente de la Fundación Deportiva Municipal de València, Borja Santamaría.

Durante la charla se analizó la evolución del Maratón de València y su consolidación como uno de los grandes eventos anuales en la capital del Turia y por supuesto, se habló de los objetivos para esta edición en la que de nuevo, València aspira a lo máximo.

Javier Mateo, que vivirá su primer Maratón como concejal de deportes, destacó la implicación de toda la ciudad: «Es un orgullo ver cómo ha ido creciendo el maratón y cómo la ciudad se identifica con él, lo hace suyo. Cada vez hay más entidades que colaboran y se implican. Animo a todos a que se acerquen a vivir de cerca el maratón, es una experiencia que vale la pena. Que todo el mundo se acerque a alguno de los puntos de los 42 kms de recorrido para animar y disfrutar de la fiesta».

Es un orgullo ver cómo ha ido creciendo el Maratón y cómo toda la ciudad se identifica con él Javier Mateo - Concejal de deportes de València

Por su parte, Borja Santamaría, gerente de la FDM de València destaca que el Maratón es mucho más que una carrera: «No sólo se limita a las horas de la carrera, sino que durante 4 ó 5 días, en València se respira maratón». En este sentido Santamaría destacó el regreso este año de las actividades paralelas con novedades como la Medal Party, la fiesta de los finishers el domingo por la tarde tras la carrera: «Con actividades como ésta afianzamos al corredor extranjero, que no olvidemos que es el 50% de los participantes».

El Maratón es mucho más que una prueba, durante varios días toma la ciudad Borja Santamaría - Gerente de la FDM de València

En este sentido, Álex Heras destacó el gran impacto económico que deja la prueba cada año en la ciudad: «Cada año encargamos al IVIE un estudio de impacto. En 2019 antes de la pandemia alcanzamos un impacto turístico ce 19 millones de impacto en el 19 con 20 y un impacto económico global de 40 millones. Este año, con mayor participación, creemos que aumentará aún más».

El Maratón de València es la punta de lanza de Valencia Ciudad del Running Álex Heras - Director de Valencia Ciudad del Running

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos y de la AIMS, resaltó el prestigio internacional que ha adquirido el Maratón de València que ya se codea con los grandes: «València se conoce en todo el mundo por su maratón, las cifras son indiscutibles: este año vamos a tener 30.000 corredores. La lista de espera ha funcionado muy bien y las bajas que ha habido se han compensado. València es uno de los pocos maratones que devuelve la inscripción casi hasta el final. Es algo que da tranquilidad al corredor. Queremos que se aprovechen los 30.000 dorsales».

València se conoce en todo el mundo por su maratón, este año tenemos un 50% de corredores extranjeros Paco Borao - Presidente de la SD Correcaminos y de la AIMS

Marta Fernández de Castro lidera uno de los clubes valencianos que más corredores populares aporta cada año a la prueba: «Este año tenemos a 60 corredores y corredoras. Había inscritos 70 del club pero ha habido alguna baja a última hora», destaca la valenciana que tras vivir el maratón como atleta, ahora lo vive casi con más intensidad desde la barrera, como entrenadora: «Cuando me retiré del maratón ya tenía claro que había disfrutado y también sufrido. No hecho de menos correr el maratón porque ahora disfruto mucho viéndolo, animando y haciendo el seguimiento de mis corredores. Cuando entran en meta, ver que todos los meses de trabajo y sacrificio han dado sus frutos, es muy emocionante». La atleta valenciana destacó también la evolución de la participación femenina que este año alcanzará la cifra de 5.700 corredoras y de ellas, 2000 debutarán en la distancia de Filípides: «El primer maratón es el más bonito porque no estás tan pendiente del reloj, lo que te importa es cruzar la meta».

Ahora vivo el maratón de otra forma, disfruto mucho viendo a mis corredores cruzar la meta Marta Fernández de Castro - Atleta y entrenadora del club 3FDC

Aunque el colaborador principal es la Fundación Trinidad Alfonso, otras muchas empresas se vuelcan cada año con el Maratón. Una de las más fieles es Cárnicas Serrano. Carmen Serrano ha tomado el relevo del legado dejado por su padre, Blas Serrano: «Mi padre vio un maratón y quedó tan impresionado que con 50 años decidió prepararse y correr uno además de fundar el club de atletismo Cárnicas Serrano. Desde entonces siempre hemos estado ligados al maratón». Esta edición, de nuevo Cárnicas Serrano, de la mano de José Garay dirige los planes de entrenamiento del Maratón: «Más de 7.000 corredores los han seguido y espero que todos cumplan sus objetivos el día 4». Además, Cárnicas Serrano pondrá en marcha este año el ‘Rincón del Debutante» donde los días 2 y 3 de diciembre, en l’Hemisféric, los que se enfrentan por vez primera a los 42,195 kms podrán consultar sus dudas al propio Garay.

Desde que mi padre se enamoró del maratón, Cárnicas Serrano siempre ha apostado por él Carmen Serrano - Consejera y responsable de relaciones institucionales de Cárnicas Serrano

Álex Heras, destacó el gran arraigo en València: «El maratón es la ciudad en la que se corre. Tenemos una gran competición a todos los niveles. El Maratón es la punta de lanza del proyecto Valencia Ciudad del Running puesto en marcha por la Fundación Trinidad Alfonso. Tenemos la suerte de tener una ciudad magnífica en la que se puede correr los 365 días del año. El Jardín del Turia es un auténtico hervidero de corredores».

Para concluir, el director de SUPER, Rafa Marin auguró: «El Maratón de València este año volverá a ser una gran fiesta».

El Maratón de València este año volverá a ser una gran fiesta Rafa Marin - Director de Superdeporte

«Este año vamos a por el récord del mundo femenino»

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso está ya entre los más rápidos de la historia gracias al récord de la prueba (2:03:30) que ostenta el keniano Evans Chebet. Pero València no se conforma y como destacó Paco Borao durante la charla, este año, el objetivo es luchar por el récord del mundo femenino: «Es muy difícil pero tenemos mucha ilusión en ello, por los datos que tenemos somos optimistas y creemos que Letesembet Gidey, en su debut en maratón, está en condiciones de superar el récord del mundo femenino que tiene Brigid Kosgei con 2:14:04»

Para Paco Borao el éxito del Maratón de València radica en que «cuida tanto al corredor popular como a la élite. Es un binomio en el que siempre buscamos un equilibrio. La gran participación popular nos permite traer a grandes atletas y los buenos resultados de la elite hacen que el maratón tenga repercusión mundial y que atraiga a más corredores populares».

Para el concejal de deportes, Javier Mateo, el Maratón de València «es el gran acontecimiento deportivo de la ciudad que enlaza a la perfección tanto la promoción del deporte popular como el fomento de València como ciudad saludable y destino turístico-deportivo».

Borja Santamaría destacó: «El Maratón, el Mundial de Gimnasia, los Gay Games, el Mundial del pádel al que optamos... son grandes eventos que fomentan el deporte».