El próximo domingo, 4 de diciembre se celebra la 42ª edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, una gran evento para la ciudad de València que transciende lo meramente deportivo y que se ha convertido en uno de los grandes motores del turismo para la capital del Turia. Así ha quedado patente en la presentación de los datos turísticos del Maratón celebrada este lunes, 28 de noviembre en el Palau de l'Exposició.

El acto, conducido por el gerente de la SD Correcaminos, Juan Botella, contó con la participación de Emilio García, concejal de Turismo e Internalización de la Ciudad de València; José Pablo Vázquez, director de Transvía Sport, y Francesc Colomer, Secretario Autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana. También asistieron el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao; el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez y el concejal de deportes de València, Javier Mateo.

Un total de 30.000 corredores tomarán la salida el próximo domingo en el Maratón de València, de los que el 50% provienen del extranjero: "supone una cifra récord. También batimos el récord de nacionalizades con un total de 124", destacó Juan Botella. De los 30.000 participantes, el 26% provienen de la Comunitat Valenciana, el 24%, del resto de España y el 50% del extranjero.

Welcome to Valencia

El gran protal turístico que aglutina la llegada de los corredores foráneos a València es Welcome To Valencia. El director de Transvía Sport, Juan Pablo Vázquez, destacó el buen funcionamiento de la plataforma. " En 2014 Transvía Sport arrancó con la gestión turística del Maratón de Valencia, desde entonces hemos acogido a más de 15.000 corredores con una satifacción muy alta, próxima al 10 según los cuestionarios que se recogen tras la prueba. Welcome to Valencia es un programa innovador y único. València es el único maratón de todo el mundo que tiene un programa como éste". Váquez destacó la colaboración "entre todo el sector turístico. Nuestro cometido es cuidar al corredor y sus acompañantes convirtiéndolos en los principales comerciales de la ciudad".

Según destacó Vázquez, Welcome to Valencia aglutina actualmente 70 establecimientos: "alojamientos, restauración, transporte y actividades complementarias. Todos disponen valores añadidos para corredores como desayunno adaptado, transporte y horarios de abandono del hotel especiales, hasta las 16:00 h. Tambien destaca el acuerdo con Renfe". En total, con Welcome to Valencia se cubriá este año 2.400 habitaciones de hotel con 4.000 visitantes y un total de 6000 pernoctaciones. Ya estamos preparando mejoras para 2023 como la entrega de dorsales en el propio hotel".

El concejal de Turismo, Emiliano García, como representante de Visit Valencia, destacó también la colaboración: "Visit Valencia está formado por el ayuntamiento de Valencia, Generalitat y Diputación, es un trabajo colectivo. Tenemos un equipo muy solvente. Hay quie felicitar también a la Fundación Trinidad Alfonso por su gran trabajo. El Marató n es de vital importancia ya que ha logrado una vieja reivindicación del sector, como es desestacionalizar el turismo".

En este sentido García resaltó: "Hay quie destacar el posicionamiento de a ciudad de València en el entorno deportivo gracias al maratón, que se ha convertido una muestra de lo que en Valeència somos capaces de hacer, de nuestra capacidad dse organización de grandes eventos". Los datos de ocupación de la ciudad alcanzarán el 97% el sábado 3 de diciembre y el 85%% el viernes

Francesc Colomer, secretario Autonómico de Turismo de a Generalitat Valenciana resaltó la transcendencia del Maratón: "todo el ecosistema público y privado se vuelca con el Maratón. València vence ,convence y fideliza con un evento que ha ido a más". Colome destacó la "hospitalidad" como seña de identidad y recordó que cada uno de los 42 puntos kilométricos estará ilustrado con una escena turística de la Comunitat Valenciana.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso podrá verse también en todo el mundo a través de 400 canales de televisión que lo retransmitirán en directo. "Tenemos el reto de estar entre los 4 maratones mejores del mundo en 2022. Es un compromiso firme con los 30.000 participantes y con toto el público valenciano", concluyó Juan Botella.