L’última onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM) ha desvelat que la ràdio d’À Punt Mèdia ha duplicat l’audiència durant 2022 fins abastar una audiència mitjana de 42.000 oients diaris. Les dades també apunten que eixe increment notable es degut gràcies, en bona part, a la programació d’Esports.

Al llarg d’estos cinc anys la ràdio d’À Punt ha retransmés els esdeveniments esportius més destacats. Allí on hi hagut participació i protagonisme valencià han estat els seus micròfons. Les finals de copa disputades pel València CF a Sevilla, la final de l’Europa League guanyada pel Vila-real CF a Gdansk, les semifinals de la Champions contra el Liverpool FC, la conquesta en l’últim sospir de l’Eurocup femenina per part del Valencia Basket i un llarg etcètera... Retransmissions que han contat amb la participació d’un bon grapat de comentaristes com ara Robert Fernández, Juanfran García, Nacho Rodilla, Xavi Valls o David De la Hera, Patricia Campos i César Escribano entre molts altres.

En opinió de Ricard Cobo del Prado, Cap d’Esports d’À Punt Mèdia, "la programació esportiva a la ràdio d’À Punt ocupa un gran percentatge de la graella de la nostra programació. Vull pensar que això és perquè, a poc a poc, estem aconseguint guanyar-nos l’estima dels i les nostres oients que, cada vegada més, trien l’opció de la informació esportiva a la ràdio d’À Punt com a referent".

En eixa consolidació en la graella tenen molt a vore els tres principals programes esportius de la cadena: Des de la banda, Línia de Fons i Esports À Punt.

Des de la Banda

També s’ha consolidat i ja és el programa esportiu del cap de setmana que més hores en directe ofereix en la Comunitat Valenciana. La seua emissió alterna la graella radiofònica per a convidar a l’audiència cada dia que algun equip valencià té una fita competitiva oficial important.

Per a Jordi Sanchis, director i presentador del programa "Estem ja en la 5a temporada de Des de la Banda, contant en directe i en valencià els principals esdeveniments esportius dels equips i els esportistes valencians. Transmetem la passió de l'esport valencià a temps reial, sempre al costat dels nostres equips de futbol, bàsquet, handbol i d'altres especialitats esportives. Moltes hores cada cap de setmana, i moltes hores de dilluns a divendres per a estar presents en tots els estadis i pavellons de la Comunitat Valenciana. Pur sentiment en directe".

Fins i tot, Des De la Banda, transmet també en directe esdeveniments que tenen lloc al territori valencià o amb protagonisme valencià com per exemple el Mundial de Futbol on la selecció d’Espanya té més futbolistes valencians que mai en la història dels Mundials.

Línia de fons

Amb un estil molt personal Línia de fons ha esdevingut una de les propostes millor acollides per l’audiència durant estos 5 anys.

Cada nit, de diumenge a divendres de 23:00h a 01h, Gustavo Clemente, amb el seu estil particular, dedica la primera mitja hora a donar informació d’allò més variada sobre els equips i esportistes valencians. A partir de les 23:30h modera la tertúlia on es donen cita moltes de les millors firmes del periodisme esportiu valencià. Rafa Marí, Hèctor Gómez, Cristina Bea, Paco Lloret, Inma Lidón o Cayetano Ros entre molts altres.

Gustavo Clemente defineix Línia de fons com "un programa fet amb detall, amor i dedicació perquè els i les oients valencians es puguen sentir orgullosos del seu esport i de la seua ràdio. Per al director del programa, ‘complim cinc temporades en les que hem crescut i ens hem guanyat el reconeixement de molts amants de la ràdio nocturna, que valoren el segell personal del programa. Intentem informar i opinar amb llibertat, sense temes tabú i sense casar-nos amb ningú. La nostra audiència crec que sap que, amb defectes i virtuts, en ‘Línia de Fons’ sempre intentarem jugar net".

Esports À Punt

Pràcticament des de l’inici de les emissions de la ràdio, el programa Esports À Punt es manté fidel a la seua cita diària amb els i les oients que ja superen la xifra de 20.000 segons l’última onada de l’EGM. De dilluns a divendres entre les 13:30h i les 14:30 Fermín Rodríguez i Carmen Monteagudo repassen l’actualitat del món de l’esport. La primera hora més dedicada a donar visibilitat a l’actualitat poliesportiva, més enllà del futbol. L’esport rei agafa el protagonisme durant la segona part amb l’última hora dels equips valencians.

Per a Fermín Rodríguez director i presentador del programa "han sigut 5 anys de contar en valencià el dia a dia del nostre esport, que no deixa de ser una part important de les nostres vides. El sentit d’esta casa, narrar la copa del VCF centenari o el primer títol del Vila-real CF, però també acompanyar a esportistes i equips no tan mediàtics. Un luxe i una responsabilitat".

El programa inclou, a més, micro espais fixes com LA NOSTRA FLAMA. Una secció presentada pel campió paralímpic David Casinos per a parlar de l’esport inclusiu i contar cada dimarts històries de persones referents en aquest àmbit. El dijous és el dia que es dedica un espai titulat EL FUTBOL MÉS NOSTRE, des d’on apropar-se a l’actualitat dels equips d’inferior categoria, els protagonistes de les lligues patrocinades per la ràdio televisió de À PUNT PREFERENT, VALENTES À PUNT, Juvenils, etc.

Darrere de la programació esportiva de la ràdio hi ha moltes persones sense les quals este projecte ambiciós i il.lusionant a parts iguals no seria realitzable. En este sentit, Yolanda Damià, Cap de Servei dels programes esportius d’À Punt Mèdia recorda: "han passat cinc anys, però encara estem en bolquers, tot i ser la ràdio de la Comunitat Valenciana que més hores dedica a la informació esportiva en directe. Per això, continuem treballant amb la mateixa il·lusió i ambició que el primer dia, per a ser l'emissora referència de l'esport valencià i de la societat valenciana".

Des d'À Punt Ràdio es treballa per a continuar oferint un servei de qualitat a una audiència que continua creixent any rere any.