El boxeo español no gana para sustos. Si ya en marzo Kiko Martínez sufrió en sus carnes un arbitraje discutible en Londres ante Josh Warrington, aunque el ilicitano se sacó la espina hace escasas semanas al coronarse por sexta vez con el título europeo del peso pluma, este sábado el afectado fue el catalán Sandor Martín, que vivió otro "monumental robo".

El catalán se mostró indignado tras su derrota ante el estadounidense Teófimo López, a quien dos de los tres jueces dieron ganador en el combate disputado esta madrugada en el Madison Square Garden de Nueva York (Estados Unidos).

"Ha sido un robo monumental. He ganado el combate claramente", se lamentó en declaraciones a TV3 Martín, quien disputaba con López una eliminatoria directa del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) por el título del peso superligero.

El boxeador barcelonés analizó tras el combate, por qué mereció claramente la victoria: "Le he enviado a la lona dos veces, una de las veces el árbitro no lo ha contado. Y uno de los jueces solo me ha dado dos asaltos ganados. Es de chiste, de verdad".

En cualquier caso, Sandor Martín se mostró "muy contento" por el combate que hizo ante Teófimo López, ya que considera que controló "en todo momento" lo que pasaba sobre el ring ante un rival al que vio "desesperado".

"He demostrado que en España, en Cataluña, hay un gran nivel y que yo soy un grandísimo boxeador", sentenció Sandor Martín, cuyo combate cayó por decisión dividida (95-94, 93-96 y 92-97).

Un 'escándalo' de combate

El barcelonés, de 29 años (40-3-0, 13 KO), se recuperó de un pequeño corte en la nariz por un cabezazo de su rival durante el primer asalto y ya en el segundo computó un 'knock down' gracias a un potente golpe de derecha.

Las fintas y los rectos del español iban decantando el combate a su favor, y una nueva derecha en el séptimo 'round' que mandó de nuevo a la lona al neoyorquino, excampeón mundial del peso ligero, parecía decidirla por completo, pero uno de los jueces interpretó la caída como un resbalón.

Las tarjetas de los jueces (95-94, 93-96 y 92-97) al final de los diez asaltos escandalizaron a Sandor y a gran parte del recinto, sorprendido por la decisión, que impedirá al español luchar por el título mundial del CMB.