Era su primer Maratón, su debut en los 42,195 kms. En casa, en València y con el Autonómico en juego. El resultado, para el alcireño Rubén Crespo no pudo ser mejor: se proclamaba campeón autonómico de maratón y paraba el crono en 2:18, una gran marca para un debutante: "La verdad es que estoy muy contento. No puedo pedir más; debutar en València, en el que para mí es el mejor maratón del mundo y además ganar el Campeonato Autonómico fue algo espectacular. Un día perfecto, estoy muy contento", destacaba el atleta valenciano.

Rubén Crespo fue uno de los cerca de 22.000 finishsers que el pasado domingo, 4 de diciembre, cruzaban la meta del 42 Maratón Valencia Trinidad Alfonso, una prueba que cumplió las expectativas del atleta de Alzira: "Me encantó todo, el ambiente durante todo el recorrido es increíble, el nivel espectacular. El ganador, Kiptum, estuvo a a punto de batir el récord del mundo, se vieron marcas espectaculares en hombres y en mujeres. Para mí el Maratón de València no tiene nada que envidiar a ninguno del mundo. Además tuvimos la gran suerte de que el día fue perfecto, hizo un tiempo ideal para correr. En definitiva, un cúmulo de circunstancias que motivaron que se lograsen grandes marcas". Rubén hace un gran balance de su primer maratón: "La verdad es que siempre tendré un buen recuerdo de mi debut en maratón. Es una prueba larga y dura, mi miedo era ver cómo respondería a partir del kilómetro 30 pero no noté el muro en ningún momento. De hecho, a partir del 30 puede ir más fuerte, no sentía fatiga, en los últimos kilómetros ni siquiera miré el reloj, y cuando llegué a meta y vi el 2:18 en el cronómetro, me llevé una gran sorpresa".

Rubén Crespo, atleta de 34 años, destacó la motivación de compartir línea de salida con algunos de los mejores corredores el mundo: "es un privilegio correr una prueba de este nivel. El mero hecho de compartir con ellos calentamiento, estar tan cerca... incluso antes de la prueba fui a cambiarme y entró en el box un grupo de 6 ó 7 africanos y me sentí un privilegiado al estar ahí, con la élite".

Rubén Crespo, tras competir en distancias menores, este año se ponía el reto de debutar en maratón: "he competido en pista en 800 m., 1.500, luego empecé a hacer pruebas populares, 10k, medio maratón... pero necesitaba un reto y mi hermano me animó. Él ha llevado mi preparación, gran parte de este éxito es suyo", afirma el nuevo campeón autonómico, entrenado por su hermano Salva Crespo, el que fuera notable mediofondista valenciano -llegó a disputar un Europeo sub23 y a correr los 800 en 1:46.78: "Mi hermano es el bueno de la familia", afirma Rubén "estuvo a punto de ser olímpico". El propio Salva también participó el pasado domingo en el Maratón de València que completó en 2:39.

Rubén y Salva fundaron en 2014 el Crespo Runners en su localidad, Alzira: "tenemos ya un grupo de corredores de unas 70 personas", destaca Rubén que acredita 1:07:25 en medio maratón y 30:51: "ahora mi próximo objetivo es meterle un mordisco a esas marcas", afirma el alcireño que compagina atletismo con su trabajo como policía y que ya tiene varias pruebas apuntadas en su agenda: "el 10K Ibercaja, el 10K de Laredo y quiero preparar bien la Mitja de Barcelona para intentar hacer 1:06".