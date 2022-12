Venía de ganar el sábado en Xàtiva pero esta vez Felipe Orts, el gran favorito, no pudo hacerse con la victoria en el Ciclocross Internacional Ciudad de València que se celebraba este domingo 18 de diciembre y que ponía el punto final a la Copa de España 2022.

Felipe Orts, vigente campeón de España y situado en el top ten mundial, y que atesora diez triunfos en la prueba de València, no pudo sumar el undécimo y ni siquiera subió al podio al finalizar quinto. El de La Villa Joiosa no tuvo opción para poder escaparse a pesar de los numerosos intentos por hacerlo. A mitad de carrera, de un total de nueve vueltas, se formó un grupo con el propio Orts aunque no pudieron conservar su ventaja. La prueba s decidía en un sprint entre 9. Venturini fue el primero en lanzar el sprint en la larga recta del asfalto de Valencia, pero un sorprendente Gonzalo Inguanzo le batió en los últimos metros, logrando así una meritoria victoria. El galo fue segundo y otro cántabro como Alain Suárez fue el tercer clasificado. Kay de Bruyckere ocupó la cuarta plaza y Felipe Orts fue quinto. En la Copa de España se proclamaba vencedor absoluto Kevin Suárez.

En la prueba elite femenina, protagonismo valenciano con dos ciclistas de la terreta en la segunda y tercera posición: Sofía Rodríguez finalizaba segunda por detrás de Lucía González mientras que Alba Teruel concluía tercera.

En categoría sub’23 la valenciana Sara Bonillo se proclamaba campeona de España aunque la victoria en la prueba fue para Lucía Gómez, cuarta en la general y mejor sub’23 de la jornada.

El Ciclocross Internacional Ciudad de València, organizado por la Penya Ciclista Campanar, se celebró en el Cauce del Río Turia, a la altura de Natzaret. Desde primera hora de la mañana se sucedieron las pruebas de todas las categorías, desde cadete hasta elite, tanto maculinas como femeninas y también masters con más de 600 ciclistas.

Felipe Orts renueva con el Burgos

Aunque no pudo conseguir la victoria, la jornada de ayer fue feliz para Felipe Orts ya que el Burgos BH anunciaba su renovación. «Estoy Muy contento de continuar en el equipo otra temporada. El Burgos BH ha confiado en mí, yo les he devuelto la confianza con grandes resultados y al final es una unión muy fructífera. Vamos a seguir trabajando juntos para crecer, y progresar junto al desarrollo del equipo. Además, que la noticia llegue en estas pruebas de casa y con los buenos resultados conseguidos siempre es especial». Los próximos retos para el ciclista de La Vila será revalidar el título de campeón de España y firmar un gran papel en la Copa del Mundo que se celebra en Benidorm, en enero.

Ganadores de la Copa de España por categorías:

Cadete mas.: Roc Cubí

Cadete fem.: Lorena Patiño

Junior mas.: Carlos Gámez

Junior fem.: María Filgueiras

Élite/sub23 mas.: Kevin Suárez

Élite/sub23 fem.: Lucía González

Sub23 mas.: Gonzalo Inguanzo

Sub23 fem.: Sara Bonillo

Master 30 mas.: José Luis Blanco

Master 30 fem.: Carolina Juárez

Master 40 mas.: Isaac Suárez

Master 40 fem.: Ruth Moll

Master 50 mas.: José Luis Rebollo

Master 50 fem.: Isabel Castro

Master 60 mas.: Abelardo Martínez