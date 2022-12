Legó a correr durante 742 días de forma consecutiva junto a su inseparable David; corrió embarazada se su primer hijo, Andrea hasta la semana 30 y del segundo, Zlatan, hasta la 39. Natacha López tampoco dejó de correr cuando la vida le sacudió en 2015 con un duro golpe: un cáncer de mama contra el que luchó a base de zancadas. Con su pañuelo en la cabeza se erigió en todo un icono de esperanza para miles de mujeres. Llegó a correr también 15 maratones en un año para celebrar el 42 cumpleaños de David Serrano, su marido, y sobre todo, para celebrar la vida. Una vida que ahora, a sus 42 años, late de nuevo en sus entrañas donde la pequeña Natasha cuenta ya los días para ver el mundo por primera vez: «Es un regalo que me ha dado la vida»-afirma Natacha López- Han pasado casi doce años desde el pasado embarazo y la verdad, no teníamos muchas esperanzas de ser padres de nuevo, aunque es algo que llevábamos buscando más de tres años. Decidimos suspender mi tratamiento oncológico, dejar el tratamiento hormonal y buscar un embarazo natural».

Cuando Natacha y David ya habían perdido las esperanzas de ampliar la familia, llegó la gran noticia: «fue una sorpresa, de hecho habíamos hecho el desafío Paiporta-Madrid corriendo por etapas y al volver a casa me encontraba cansada, me hice la prueba y descubrí que ¡estaba embarazada!».

"Hice el desafío Paiporta-Madrid sin saber que estaba embarazada, me enteré cuando llegué a casa" Natacha López - Atleta

Natacha tenía claro que quería vivir el embarazo de forma activa sin renunciar a lo que más le gusta, correr: «He ido adaptado el volumen de entrenamientos, bajando el ritmo... pero he podido seguir corriendo, es algo que me sienta bien, así que he seguido entrenando durante todo el embarazo».

La corredora valenciana, entrenadora y líder del equipo NLTT ha seguido participando en carreras populares: «eso sí, cortitas como, las del Circuito de València». En esta etapa de su vida, además de tener la compañía de David, que siempre le ha acompañado en sus retos deportivos y en los peores momentos cuando corría en pleno tratamiento de quimioterapia, Natacha cuenta con otros dos apoyos fundamentales: «Estamos disfrutando mucho porque ahora David y yo corremos junto a nuestros hijos que tienen 14 y 11 años y es algo muy bonito. Se han aficionado también a correr y salimos juntos a entrenar, vamos a las carreras... Antes de ir al colegio y al instituto salen a correr conmigo». Aunque apenas le faltan cuatro semanas para ‘salir de cuentas’, Natacha sigue corriendo: «salgo unas cinco veces a la semana y hago unos 5 kilómetros», destaca la valenciana que pese a su prominente barriga corre a ritmos en torno a los 5:30 minutos por kilómetro: «Seguiré corriendo mientras me encuentre bien, es algo que por supuesto hago con la supervisión de mis médicos. Eso sí, ya no creo que haga muchas más carreras. Mi objetivo es llegar a correr la San Silvestre de Rocafort que es el 28 de diciembre».

Además de correr, Natacha también realiza entrenamiento de fuerza y estiramientos: «hago funcional pero con gomas, sin levantar peso».

Para Natacha correr embarazada o cuando estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer no es algo extraordinario: «nunca he pretendido ser abanderada de nada, simplemente he intentado siempre continuar con mi vida. Mis médicos siempre me han dicho que lleve una vida normal y lo normal, para mí, es correr». La atleta valenciana ya está pensando en adaptar sus entrenamientos cuando nazca Natasha: «sería bonito correr los cinco juntos así que ya nos planteamos correr con el carrito».

Natacha vive uno de los mejores momentos de su vida, respaldada por su familia, amigos y compañeros del club que creó hace unos años, el NLTT: «somos como una familia, todos los miembros del equipo me apoyan mucho. En el Maratón de València corrieron 24 y todos llevaron un chupete en honor a mí. Fue muy emocionante». A nivel laboral, Natacha, que trabaja en la Fundación Diagrama, organización sin ánimo de lucro que ayuda a personas en riesgo de exclusión social, también ha encontrado la estabilidad: «he estado un año en Tarragona y ha sido duro pero ahora ya me han trasladado a València y estoy muy feliz, es un trabajo que me llena».