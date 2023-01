Garín de disfrazó de Súper Mario. No había jugado todavía en este mundial, pero llegó su hora y cumplió a la perfección. Max Caldas confió en él para los shoot outs y el guardameta de Santander se convirtió en el héroe del partido con sus intervenciones. De esta forma, España cumplía su objetivo: pasar a cuartos de final. Y lo hará contra uno de los mejores equipos y más en forma del campeonato, Australia, en un partido que se jugará en Bhubaneswar el martes 24 de enero a las 16:30 horas (12:00 horas en España).

Si la tanda de shoot-outs fue de infarto -se decidió en el sexto al quedar empate a tres en la fase de cinco disparos- el partido no le fue atrás. España controlaba la posesión del partido, creaba ocasiones en la portería que defendía Hafizuddin Othman, pero no acababa de marcar. Malasia se limitaba a cerrarse bien en defensa acumulando muchos jugadores tras la línea de 22 y salir al contra ataque. La primera parte acababa siendo España superior, pero sin ventaja en el marcador. Se echaba en falta algo más de paciencia para acabar convirtiendo el dominio en gol.

En el minuto 35, jarro de agua fría para las aspiraciones españolas. Le salió muy caro a España un despiste de la defensa, que acabó en el primer disparo de Malasia a la portería de Adrián Rafi y el 1-0 en el marcador a cargo de Faizal Saari. Pero España reaccionó como en las grandes ocasiones y asedió a la portería malaya con siete minutos frenéticos. Fruto de los continuos ataques vino la igualada. Marc Miralles convirtió un Penalty Stroke engañando a Othman con un fuerte disparo por la izquierda del portero.

Indisposición de César Curiel que le impidió jugar

Un minuto después, jugadón individual de Pere Amat, que era reserva en la Copa del Mundo pero sustituyó a César Curiel en el equipo debido a una indisposición del jugador valenciano. Amat se iba de su defensa con una excelente finta que le hacía ganar la línea de fondo y así dejar en franca ventaja a Álvaro Iglesias, quien asistía al primer toque a Xavi Gispert para adelantar a España en el marcador. El tercer cuarto acababa con varias ocasiones más de los jugadores de Max Caldas, pero con el peligroso 1-2 en el electrónico.

Malasia afrontó un último cuarto a por todas. Arriesgaba para buscar la igualada y empezó a dominar el partido. En su segundo disparo a puerta volvía a marcar, pero Mar Reyné pidió el Video Umpire y la revisión dio la razón a España, gol anulado. Primer Penalty Córner del partido para los malayos, pero no lo convirtieron. Sí lo hizo, sin embargo, Shello Silverius, quien aprovechaba una serie de rechaces y carambolas para batir la portería española y volver a igualar el encuentro. Era el minuto 49.

Shoot Outs

España de nuevo recuperó el dominio y encerró a Malasia en su área, con ataques continuos, pero faltó algo de efectividad y se llegó a los shout outs. Empezó marcando Firhan Ashari y fallando Álvaro Iglesias. Nervios. Mario Garín defendió con acierto el tercero, ante Marhal Jalil, mientras que Miralles, Gispert y Bonastre ponían el 3-3. El quinto lo marraron tanto Firhan Ashari como Marc Reyné y llegamos a la muerte súbita, donde Marc Miralles volvió a marcar y Garín logró el pase defendiendo con acierto de nuevo el shoot out frente a Ashari.

Mario Garín: "Era un partido engañoso"

“Era un partido engañoso. Aunque creas que eres superior al rival, te juegas un pase a cuartos y a estas alturas de la competición son partidos internacionales de tú a tú. Hemos empezado muy bien, dominando, pero sin acierto de cara a gol. En cambio, ellos, a la primera que han tenido, la han metido. Se te empieza a complicar el partido. Pero el equipo se ha crecido al seguir insistiendo en nuestro juego. Y eso nos ha llevado a la remontada".

"En cuanto a la tanda de shoot outs, venía mentalmente preparado para eso, no deja de ser mi rol en el equipo. Aprendes de las cosas que vives y había vivido tandas ya en Bhubaneswar cuando vinimos en FIH Pro League para jugar contra Nueva Zelanda e India. Me he sentido tranquilo, he usado mi táctica y he ido a por todo. Estoy muy contento. En cuartos, contra Australia, no deja de ser la número uno o dos del mundo, pero vamos confiando en nosotros y no es la primera vez que ganamos a un rival así. Es un pase a semi finales y se puede lograr todo. Ojalá sea así”.