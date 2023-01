El renovado velódromo Luis Puig que luce nuevo tartán, acogerá este miércoles 25 desde las 17:00 h. hasta las 21:00 horas el Gran Premio Ciudad de València, una reunión que ha atraído a la capital del Turia a un destacado elenco de atletas internacionales y nacionales. La prueba se presentaba este martes en el propio Velódromo Luis Puig aunque sin la presencia de la gran figura de la competición, el saltador de Burkina Faso Hugues Fabrice Zango, el único atleta de la historia que ha superado los dieciocho metros (18,07) en pista cubierta.

Zango tenía previsto llega a València ayer a las 13:00 horas pero perdió el vuelo de París a València por lo que no pudo asistir a la presentación. El atleta (aunque con retraso), llega a València dispuesto a atacar su propio récord. Así la avisa su entrenador: "está para saltar 18 metros". Precisamente Zango le quitó el récord del mundo de triple salto en pista cubierta a su entrenador, Teddy Tamgho “Zango está para saltar 18 metros. Ha trabajado mucho la velocidad y está más rápido que nunca, pero tiene que controlar esa velocidad y, si lo consigue, puede saltar mucho. Y si no es aquí, será en la siguiente competencia” afirma el técnico.

Tamgho, que habla castellano como los cubanos porque vivió durante año y medio en Alicante mientras entrenaba con Iván Pedroso, está convencido de que Zango es muy superior a todos en un concurso de triple salto que es la joya de la corona de este Gran Premi con rivales tan reputados como Nelson Évora (campeón olímpico y mundial), Alexis Copello (tiene una plusmarca de 17,68) o Benjamin Compaoré (campeón de Europa).

Otro de los focos apuntará a la recta de los 60 metros, donde habrá dos pruebas de vallas con un par de valencianos, Quique Llopis y Paula Blanquer, que están ya en la élite internacional. El de Bellreguard debutó en Valencia hace diez días con una marca de 7.65 (está al frente del ranking español del año con su gran rival y amigo Asier Martínez) y está convencido de que este miércoles correrá más rápido, quizá muy cerca ya de sus 7,56, su marca personal, que le coloca cuarto de todos los tiempos. Aunque el valenciano no tiene prisa y sabe que al final del camino, del 2 al 5 de marzo, espera su objetivo, el Europeo de Estambul.

Blanquer mejora su registro cada vez que salta a la pista, aunque de la última (8.16, octava mejor de todos los tiempos) asegura que salió “muy cansada”. No le preocupa. Su distintivo es su capacidad para competir. “Sé que me pondré en los tacos, me activaré y sacaré lo mejor de mí misma”. La referencia, al menos de momento, los 8.13 de Teresa Errandonea, líder española del año.

En las pruebas de mediofondo destaca el regreso de Javier Mirón después de 19 meses de ausencia por diferentes lesiones. El atleta de New Balance, autor de la séptima mejor marca española de todos los tiempos en 800 (1:44.82), ha superado todos los contratiempos y regresa, al fin, en una distancia superior a la suya, los 1.500, en la que coincidirá con otro especialista en los 800, el gallego Adrián Ben, finalista olímpico y mundial, y Thierry Ndikumwenayo, el atleta de Burundi que entrena en Castellón y que acaba de recibir la nacionalidad española.

En los 3.000, el alumno pretende destronar al maestro. Abderrahman El Khayami, atleta de Sagunto, atacará el récord autonómico de su entrenador, José Antonio Redolat, que lo dejó en 7:48.71 hace dieciséis años, y acercarse a la mínima para el Europeo de Estambul junto a sus principales rivales, Gonzalo García y Dani Arce.

En los 800 metros, la catalana Zoya Naumov, una atleta que ha corrido en 2:02.15 bajo techo, se enfrentará a la mallorquina Daniela García (2:04.14), la portuguesa Salomé Alfonso y algunas de las mejores valencianas, como Érika Torner o Marta Olmedo.

Una de las carreras que se prevé más cometidas es la del 3.000 en la que Águeda Marqués, quiere destrozar su marca personal (9:04.55) y correr por debajo de la mínima para el Europeo indoor de Estambul (8:55.00). Junto a ella, la también españolas Beatriz Álvarez y Solange Pereira (campeona de España en varias distancias y 8:55.95 en pista cubierta), la turca Emine Hatun Mechaal (subcampeona de Europa sub20 y una plusmarca de 8:55.91), la británica Calli Thackery (8:48.10 al aire libre y sexta en los 5.000 del Europeo de Múnich) y la portuguesa Mariana Machado (subcampeona de Europa sub20 y otra que ha bajado de los nueve minutos bajo techo).

En la longitud se producirá el debut esta temporada de Fátima Diame, que nunca quiere faltar en el Gran Premi de su ciudad, y que se enfrentará a dos de las saltadoras más prometedoras del atletismo español: Tessa Ebosele, de 20 años, subcampeona en un Mundial y un Europeo sub20, y la valenciana Evelyn Yankey, de 19, que fue finalista el pasado verano en el Mundial sub20.