El Levante UD FS sufrió una nueva derrota en la cancha del Barça (4-2) y se hunde en el fondo de la clasificación de Primera División aunque los de Márquez fueron capaces de plantar cara al líder de la Liga durante muchos minutos.

La igualdad de la Liga Nacional de Fútbol Sala quedó patente este domingo en el Palau Blaugrana. El líder de la Primera División, el Barça, sufrió para derrotar al último clasificado, Levante UD FS. Con el 3-0 al descanso, parecía que todo se encaminaba a una victoria plácida del equipo local. Habían dominado claramente la primera mitad, adelantándose a los tres minutos por medio de Catela. Márquez arriesgó con portero-jugador, y el Barça amplió su ventaja por medio de Sergio Lozano y Carlos Ortiz. Pero en dos zarpazos, Pachu metió a Levante UD FS en el encuentro e hizo tambalearse al conjunto blaugrana. Pero en el minuto 38, Sergio González certificó la victoria del Barça, que lleva ocho triunfos seguidos en Liga. En cambio, Levante UD FS no sale de su crisis y es último, a dos puntos de la salvación.

Arrancaban el partido con los dos equipos en cada uno de los extremos de la clasificación: Barça, líder, y Levante UD FS, colista, y con Carlos Márquez como técnico ya de manera oficial. El club blaugrana destacaba la ausencia de Dyego, al que Jesús Velasco dio descanso para que se recupere de sus molestias musculares. Pronto arrancó el ‘show’ en el Palau Blaugrana. En el tercer minuto de juego, ya se adelantaba en el marcador el Barça, en una triangulación espectacular iniciada por Pito, continuada por Antonio desde el suelo y finalizada por Catela prácticamente sin ángulo. La jugada la trenzaron jugadores de primer nivel, pero con el cambio de quinteto, no cejó el asedio blaugrana. André Coelho servía un pase que no llegaba a alcanzar Sergio González y el balón se paseaba por delante de la portería. Después Sergio González y André Coelho pusieron en aprietos a Fede, que podía jugar gracias a la cautelar concedida a Levante UD FS. El portero granota fue sancionado con dos partidos por su expulsión en Valdepeñas: cumplió el primero contra Noia Portus Apostoli en Liga pero saltó a la pista frente a BeSoccer CD UMA Antequera, su equipo ganó 5-0 y los universitarios han reclamado la eliminación de Levante UD FS por alineación indebida.

El caso es que Fede podía saltar a la pista en el Palau Blaugrana, y no le faltaba trabajo. Las llegadas del Barça eran continuas, y el portero levantinista salvó ‘in extremis’ un mano a mano contra Adolfo, que intentaba batirle entre las piernas. Jesús Velasco le daba minutos a Marc Puigvert, cada vez con más protagonismo en la primera plantilla. El ala de solo 19 años estaba a punto de anotar a pase de André Coelho, pero la pelota se le quedaba un poco por detrás. En esa acción se hizo daño el cierre portugués. En un pase de Roger para Rafa Usín hacia el segundo palo tuvo la primera oportunidad clara el cuadro levantinista.

El Barça seguía manejando el partido, rondando el segundo, ante un Levante UD FS bastante contemplativo. Catela, recuperado para la causa, filtraba un pase magnífico para Adolfo, que no lograba batir a Fede. El guardameta evitó males mayores en un primer tiempo en el que su equipo generó muy poco en ataque. Carlos Márquez apostaba por el portero-jugador en los últimos cuatro minutos del primer tiempo, y la apuesta le salió cruz. En cuanto el Barça recuperó la pelota, hizo brecha en el partido. Marcenio dejó por el camino a un par de defensores y Sergio Lozano marcó el 2-0 sentando a Fede. Y en la siguiente jugada, otra transición rápida finalizada por Carlos Ortiz aumentaba la brecha a los tres goles y dejaba muy tocado al equipo visitante.

Los primeros minutos del segundo tiempo seguían por los mismos derroteros. Las oportunidades eran continuas sobre la portería de Levante UD FS. Manejando un 3-0 cómodo, parecía que el líder no iba a sufrir para ganar al colista, tal y como transcurría el choque. Pero Pachu dijo que de eso nada, que aún quedaba mucha tela que cortar en el Palau Blaugrana. El primer aviso llegó con una pérdida de los blaugrana y un mano a mano de Pachu frente a Dídac Plana, que solventó el meta. Pero a la siguiente que tuvo, el ‘11’ de Levante UD FS agitó el partido con uno de los goles de la jornada, un zurdazo imparable a la escuadra. Y a la siguiente que tuvo, no se lo pensó: aprovechó un bloqueo para volver a sacar su pierna izquierda a pasear y colocarla en la cepa del poste.

En dos chispazos, el escenario cambiaba. El colista estaba zarandeando al líder. Pero después del 3-2, el Barça cortó esa dinámica y le dio al partido unos minutos de cierta pausa. Supieron manejar una situación delicada, con el colista subiéndose a las barbas, necesitado de puntuar en el Palau. Entonces apareció Sergio González para solventar la papeleta. Corría ya el minuto 38 de juego cuando el ex de Viña Albali Valdepeñas recibía un pase lejano y no perdonaba en el mano a mano. Alcanza ya la cifra de 15 goles esta temporada. El triunfo sitúa al Barça más líder, escapándose ya a 9 puntos de sus perseguidores porque Mallorca Palma Futsal no pasó del empate el sábado en Son Moix contra Industrias Santa Coloma. Los baleares están igualados a puntos con Jaén FS en esa segunda posición. En el otro extremo de la tabla, Levante UD FS sigue sin conocer la victoria en la segunda vuelta y cae a la última posición con la derrota de Quesos El Hidalgo Manzanares. Eso sí, la permanencia aún está cerca, a solo dos puntos de distancia.