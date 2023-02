Pablo Lima, jugador brasileño de pádel que durante tres años fue número uno del mundo junto al argentino Fernando Belasteguín, anunció que se retirará este año, a la conclusión de la temporada del Circuito Mundial (World Padel Tour) que está a punto de comenzar.

"El año pasado estuve dándole un par de vueltas y era algo que me pasó por la cabeza. Cuando uno va cumpliendo años se va dando cuenta de que llega al tramo final y después de jugar el torneo de México llegué a la conclusión de que el 2023 será mi último como jugador profesional", declaró en una entrevista al Circuito Mundial de Pádel.

"Era una cosa que ya me pasaba por la cabeza a finales del año pasado. Quería ir a Brasil y descansar para ver qué pasaba. Pero sigue en mi cabeza, porque realmente es la decisión que tengo que tomar. Uno no toma la decisión solo por un motivo, son varios. Yo la he tomado", añadió.

Desgaste físico

Detrás de su decisión hay cuestiones de desgaste físico y también familiares: "Hace dos años que tengo molestias en la rodilla. Muchas veces no puedo entrenar como me gustaría y eso es un factor que me lleva a que este sea el último año porque yo quiero terminar jugando bien; no quiero lesionarme, estar un tiempo fuera y volver Cuando uno sufre en la pista hace sufrir a su entorno, y era algo que yo quiero evitar. Por eso es mi último año jugando".

Motivos familiares

"También está el tema familiar, lo he hablado con ellos. Quiero poder ir al cumpleaños de mi hijo, verle actuar en el colegio; que son cosas a las que por nuestra profesión casi nunca puedo ir. No me lo quiero perder, es muy importante. Quiero estar con mi familia, es algo que necesito. Cada vez me costaba más viajar, estar lejos de ellos. Volveré a vivir a Brasil y veremos qué depara el destino", manifestó.

Sobre la imagen que le gustaría que los aficionados tuvieran de él, afirmó: "Quiero que se queden con la imagen de que siempre he dado lo máximo. He disfrutado mucho de mi profesión, siempre he respetado el pádel al máximo".

Asimismo, habló sobre sus parejas en la pista: "Cuando estás jugando no te das cuenta de la cantidad de gente con la que has jugado, de las experiencias que has vivido. El día que juegue el último partido sí me daré cuenta de la cantidad de torneos, de los compañeros... pero me pone contento que grandes jugadores hablen bien de mi. Tengo muy buenos recuerdos de todos y es bonito ver que la carrera deja otras cosas aparte de los resultados".

Objetivo, jugar el Master Final

"Si puedo disputar el Master Final sería una gran alegría. Tengo que ver, me gustaría hacer un último partido no sé dónde, aunque creo que lo bonito sería en mi ciudad, en Porto Alegre", declaró acerca de cómo le gustaría que fuese su último partido.

Lima tratará de disfrutar de la temporada que le queda por delante, en la que estará acompañado de Coki Nieto, y de lograr los mejores resultados posibles: "Hay que terminarlo bien. Estoy superilusionado, estoy disfrutando mucho. Ojalá sea un buen año".