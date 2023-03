Quique Llopis, vigente campeón de España de 60 metros vallas en pista cubierta con récord nacional (7.48), afronta el Europeo bajo techo de Estambul (Turquía) con máxima confianza y con el objetivo de consagrarse con un gran campeonato subiendo al podio.

Una gran temporada

Llopis (Bellreguard, Valencia; 2000) afronta este Europeo tras completar una buena temporada en cuanto a resultados en pista cubierta, con victorias en el mitin de Valencia, la prueba del circuito oro de World Athletics en Karlsruhe (Alemania) y el Campeonato de España.

P: ¿Cómo llega a este Europeo?

R: Muy bien, con mucha confianza tras dos meses con buenas sensaciones. Voy a intentar correr lo mejor posible y conseguir los objetivos.

P: ¿Ve este año como el de la consagración?

R: El año pasado fue muy bueno, pero faltó rematar. Este año va por buen camino y hay que acabar de hacerlo bien en este Europeo.

Ausencia de Asier Martínez

P: Asier Martínez no estará por una baja médica. ¿Qué se siente al saber que será el foco de todas las miradas en las vallas?

R: He hablado con él de todo esto, le mando ánimos y seguro que en verano dará su mejor versión. En cuanto a mí, es algo que no pienso nunca el hecho de si habrá mucha gente pendiente. Le quito importancia para quitar presión. Quiero ir a disfrutar y a correr.

P: Desde fuera, la percepción es que es un atleta con mucha confianza. ¿Es así?

R: Sí. Es algo que he mejorado mucho este año respecto al pasado. Estoy teniendo mucha confianza y creo que puede salir un Europeo muy bueno. Quiero seguir con la misma confianza, la misma concentración y creo que saldrá todo.

Así ve el Europeo

P: ¿Cómo visualiza este Europeo?

R: Somos 32 atletas en competición. Veo 31 rivales sobre la pista y voy a intentar hacerlo lo mejor posible, competir y consagrarme a nivel internacional consiguiendo un gran campeonato.

P: De las competiciones que ha tenido este invierno, ¿con cuál se queda?

R: Con una cuantas, la verdad. En Karlsruhe logré la primera victoria en el circuito de pista cubierta, algo bastante especial, pero el Campeonato de España fue una pasada y el mitin de Madrid una locura por el ambiente. Con esas tres competiciones me quedo.

P: ¿Asier Martínez es un espejo en el que mirarse?

R: Somos del mismo año, llevamos mucho tiempo compitiendo juntos y somos rivales en la pista pero fuera de ellas somos grandes amigos. Me ha ayudado mucho, me ha inspirado y me ha motivado a seguir trabajando y a seguir entrenando al máximo para conseguir grandes resultados. Es un espejo, porque viendo lo que ha conseguido es una motivación extra. Es algo complicado porque ha conseguido cosas increíbles.

P: El atletismo español ha destacado siempre por su mediofondo salvo algunas individualidades en otras disciplinas. ¿Qué tienen las vallas para que se hayan puesto de moda?

R: Es algo que pienso, lo de ver el nivel que se ha alcanzado en las vallas a nivel nacional. Todo empezó con Orlando Ortega hace unos años. Fue la gran inspiración de que haya ido subiendo tanto el nivel. Hoy en día con marcas en las que no entrarías en la final del Campeonato de España hace años conseguías medalla. Es algo muy bueno para la prueba y vendrá muy bien a todos para seguir mejorando.

Orlando Ortega, su referente

P: ¿Qué representa la figura de Orlando Ortega?

R: Ha sido subcampeón olímpico y tercero del mundo entre otras cosas. Es una inspiración y una motivación saber que lo tenemos aquí y competimos con él. Espero encontrarlo pronto en las pistas de nuevo.

P: ¿Por qué empezó a practicar las vallas y no otra disciplina?

R: Nada más empezar en el atletismo me metieron en las vallas. Yo creo que por la altura que tenía en su momento. Toni Puig me cogió enseguida, a los dos o tres meses, porque llevaba el grupo de alto rendimiento, y me llevó con él a entrenar. Tuvo buen ojo, creo yo, y me metió en la prueba correcta.

P: ¿Por qué le engancharon las vallas?

R: En su momento estaba un compañero de entrenamientos, Luis Salort, que hacía vallas, y me acuerdo que lo veía saltar y decía 'que pasada'. Fue una gran motivación por querer mejorar, ser como él y me ayudó mucho.

P: De Valencia están saliendo muy buenos atletas últimamente. ¿Qué tiene Valencia para que haya salido esta generación?

R: Se ha juntado un buen entrenador con gente buena. No creo que haya pasado nada excepcional. Siempre influye el factor suerte de un buen entrenador con un buen atleta y junto todo está explotando.

P: ¿Se ve con una medalla en Estambul?

R: Siempre está ahí la cosa de conseguir una medalla a nivel internacional pero ya está. Voy a competir, a intentar dar mi mejor versión y si tiene que venir una medalla vendrá y si no a por la próxima.

P: ¿Después de Estambul el objetivo prioritario es el Mundial de Budapest?

R: La pista cubierta es importante pero el aire libre lo es más, dónde está el atletismo puro y se me dan mejor que los 60 vallas. Pista cubierta hay que usarlo como preparación para el aire libre y estoy con muchas ganas de afrontar el año porque me estoy encontrando muy bien.