El Club Deportivo Samarucs LGTBI+ ha culminado este domingo la tercera y última jornada dels Jocs Taronja, torneo deportivo internacional en el que han participado 1200 deportistas de diferentes clubes nacionales y europeos. Durante tres días, se han disputado competiciones de 16 disciplinas distintas: vóley playa, voleibol, natación, fútbol sala, quadball, remo, esgrima, tenis, taekwondo, running, ajedrez, danza, teatro, capoeira, multideporte y fitness.

En la tercera y última jornada del evento, celebrada este domingo, se disputaron las finales de tenis en el Polideportivo de Nazaret y Quaball en el pabellón de Quatre Carreres, así como el torneo de ajedrez celebrado en el Complejo Deportivo-Cultural La Petxina.

La dirección de los Jocs Taronja ha expresado su satisfacción por la gran acogida de esta edición que ha batido todos los récords de participación y que además ha sido un éxito organizativo: “Todas las competiciones se han desarrollado en un ambiente muy saludable de libertad e inclusividad y los participantes han manifestado su agradecimiento por la gran atención recibida, tanto por parte de la ciudad de Valencia como del Club Deportivo Samarucs LGTBI+”. Cabe destacar que este torneo está organizado íntegramente por más de 70 deportistas voluntarios del Club Samarucs LGTBI+ que desinteresadamente han aportado su saber hacer para diseñar cada una de las competiciones y planificar, durante todo el fin de semana, la acogida de los Clubes participantes.

Els Jocs Taronja 2023 alcanzan así su principal objetivo, la creación de un espacio de competición en el que las personas del colectivo LGTBI+ se sientan seguros practicando su deporte favorito, lejos de situaciones de lgtbifobia, visibilizando y reivindicando su condición sexual en total libertad.

Pruebas más destacadas

Una de las actividades más destacadas de estos Jocs Taronja ha sido la carrera 8k celebrada en el Estadio del Turia en la que un centenar de participantes provenientes de València, Elche, Madrid, Barcelona, Portugal e Italia tomaron las pistas de atletismo desde donde se inició el recorrido de 8 kilómetros por el Jardín del Turia. La victoria, por segundo año consecutivo, fue para Miguel Ángel Ferrer del Club G-Madrid, seguido de Yves Cartier de Panteres Grogues de Barcelona y Juanjo López de Samarucs.

También en el Estadio del Turia se ha celebrado la competición de fitness con 40 participantes que durante dos horas desarrollaron dinámicas coreografías y completos ejercicios de core, y miembros superiores e inferiores.

Por otra parte, la competición de remo ha contado con 60 personas participantes, mayoritariamente de Valencia, Madrid, Barcelona y Córdoba. Durante 5 horas se han realizado diferentes actividades deportivas y de ocio en varios espacios de la Marina de Valencia, con el colofón final de una regata competitiva de banco fijo-falucho en la dársena interior, con la colaboración de la Federación Valenciana de Remo.

Deportes con más participación

El deporte mayoritario ha sido voleibol, con más de 400 participantes distribuidos en tres polideportivos distintos: Nazaret, Cabanyal y Benicalap. También mayoritaria ha sido la participación en Quadball, con 140 participantes por equipos. Por otra parte, más de 120 nadadores y nadadoras provenientes de 8 clubes LGTBI+ de toda España han competido en estilos y libres en la piscina de Nazaret.

Retos para el futuro con los Gay Games de 2026 en el horizonte

La dirección del torneo se ha marcado como objetivo para próximas ediciones la consolidación de la cifra de participantes, la ampliación del número de disciplinas a competición, y ante todo el incremento de colectivos poco representados como mujeres, personas trans y no binarias, que actualmente no superan el 25% de los participantes. “Tenemos que seguir trabajando para que haya más representación femenina, no sólo en Jocs Taronja, sino en cada una de las secciones que forman el Club y que entrenan día a día. Y sobre todo esforzarnos para acoger a más personas trans y no binarias que quieran practicar deporte de manera libre y segura, alejadas de cuestionamientos o valoraciones sobre su orientación sexual, identidad o expresión de género".

La IX edición dels Jocs Taronja ha culminado con una gala de clausura celebrada en el Hotel Melià Palacio de Congresos que ha reunido a 800 personas. En este fin de fiesta han actuado la artista valenciana Liz Dust, y el Drag King Markus Masalami.

Los Jocs Taronja cuentan con la implicación organizativa de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI), así como el patrocinio del Ayuntamiento de Valenciana a través de la Concejalía de Deportes y la Fundación Deportiva Municipal, el Banco Santander, Rasán, Valencia Flow Fest, o la oficina de turismo Visit Valencia. Otras empresas e instituciones como À Punt, Sant Hilari, Mercavalencia o Rituals, colaboran para la realización de la competición.

El Club Deportivo LGTBI+ Samarucs Valencia es el club deportivo LGTBI+ más longevo de la ciudad, con 20 años de actividad ininterrumpida. Los entrenamientos de las 13 disciplinas deportivas que hay en el Club tienen lugar cada semana y permiten mejorar el bienestar de las 400 personas que participan en ellos dandoles la posibilidad de practicar deporte, mejorar sus salud, socializar y visibilizarse en libertad y lejos de actitudes lgtbifóbicas.