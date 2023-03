Lisboa ha abierto este domingo, 12 de marzo de forma brillante el Circuito Superhalfs 2023 que reúne a cinco de los mejores Medio Maratones del Mundo. Un Circuito que arrancaba en la capital lusa y al que pondrá el broche de oro el Medio Maratón Valencia Trinidad alfonso Zurich el próximo 22 de octubre. Antes, tras Lisboa, los Superhalfs pasarán por Praga (1 de abril), Copenhague (17 de septiembre) y Cardiff (1 de octubre).

Buenas marcas

Los atletas etíopes Nibret Melak (59:06) y Almaz Ayana (1:05:30) han sido los más rápidos en categoría masculina y femenina, respectivamente. El etíope Hagos Berhe quedó segundo un segundo después, seguido por el keniano Vincent Ngetich a cuatro segundos. El podio femenino lo completaron Girmawit Gebrzihair Gebru en segundo lugar (20 segundos después) y Tiruye Mesfin en tercer lugar, a 58 segundos.

30.000 corredores

Lisboa disfrutó de una gran 32º edición de su carismático medio maratón, que agotó las inscripciones congregando a 15.000 corredores de todo el mundo. El tirón de los Superhalfs ha contribuido a engrandecer un Medio Maratón de Lisboa que puede presumir de ser el más rápido del planeta desde que en la edición de 2021 Jacob Kiplimo establecía el vigente récord del mundo masculino con 57.31 destronando precisamente a València de lo más alto del podio. Unos meses antes, en la Elite Edition de 2020 en la Capital del Running Kibiwott Kandie había dejado la plusmarca mundial en 57:32 . Meses después, en Lisboa, Kiplimo se lo arrebataba por tan sólo un segundo.

El Medio Maratón de Lisboa se convirtió en una gran fiesta del running ya que a la prueba 'grande' se unía también otro multitudinario 10 k con 15.000 participantes. Así que en total, 30.000 corredores llenaron las calles lisboetas. Y es que Lisboa, al igual que València, es un destino turístico deportivo de primer orden. Cada vez son más los runners de todas partes del mundo que eligen la capital lusa para disfrutar de ocio y deporte.

Prueba hermanada con València

Las similitudes con València son muchas: dos ciudades de tamaño medio, sostenibles y amables con el visitante que ofrecen una gran variedad de atractivos turísticos y gastronómicos, que cuentan con la bonanza del clima y que además presumen de tener uns circuitos llanos, rápidos y 'fáciles' Por que sí, aunque parezca mentira, Lisboa, la 'ciudad de las 7 colinas, un auténtio sube y baja, ha conseguido tener un Medio Maratón casi totalmente llano. La prueba huye del centro de la ciudad y por tanto de sus empinadas calles adoquinadas y arañadas por las vías de los tranvías vintage que son una de sus señas de identidad. Esas calles mejor (imprescindible hacerlo), recorrerlas paseando y con calzado cómodo disfrutando de cada rincón. El Medio Maratón por contra, discurre por otra emblemática zona de Lisboa, bordeando el estuario del Tajo, ese impresionante río con aspecto de mar que marca la orografía de la ciudad. El Medio Maratón de Lisboa puede presumir sin duda de tener una de las salidas más especaculares del mundo. La prueba parte del Puente 25 de Abril, el 'Golden Gate portugués', una impresionante construcción colgante que cruza el Tajo con más de 2 kilómetros de longitud y que es ya icono del medio maratón y de la ciudad de Lisboa. Y si emocionante y única es la salida, también lo es la meta, a los pies del magestuoso Monasterio de los Jerónimos.

SUPER también participó

Entre los 15.000 participantes en el Medio Maratón, muchos procedentes de España y muchos de ellos de la Comunitat Valencinaa, y entre los representantes de la 'terreta' estaba la redactora de SUPER que escribe esta noticia ya que tuve el placer de correr invitada por la organización del Medio Maratón.

Victoria de Martín Fiz en Más de 60 años

También destacó la presencia del veterano Martín Fiz, que tras conquistar la victoria en su categoría en los 5 Majors, ahora se ha propuesto repetir gesta en los Superhalfs. De momento, no podía empezar de la mejor forma. En Lisboa completó los 21,097 kms en 1:14. "Estoy muy contento, quiero hacer este año el circuito Superhalfs, es un reto que me apetece mucho y espero poder poner el broche de oro en València en octubre", destacó Fiz.

La carrera desde dentro

La invitación de la organización del medio maratón me permitió vivir la prueba desde dentro, como un atleta de elite más. Agradecimiento especial a Maria Simöes, 'la Álex Heras' de Lisboa, que estuvo pendiente de todos los detalles. Un privilegio y una gran experiencia que me permitió constatar en primera persona algo que ya intuía: Lisboa es un Medio Maratón que hay que apuntar en la agenda. El viaje desde València es muy cómodo y la carrera, merece la pena vivirla. Otro de los atractivos es la ubucación de la Feria del Corredor, en el Centro Cultural de Belém muy cerca de dos de los iconos de la ciudad, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém. Por cierto, la camiseta ofical de la prueba, con sello valenciano un año más, de la marca Luanvi.

Un buen inicio y un mejor final

El fin de semana empezó de la mejor forma, el viernes por la noche tocaba cena con organizadores, patrocinadores, colaboradores y prensa en uno de los restaurantes más afamados de Lisboa, Ramiro, donde no faltó el buen marisco y el bacalao a Brás ,que todo el que visite Lisboa no puede dejar de probar. Una sorpresa agradable fue encontrarme en la cena con la mítica maratoniana valenciana Mónica Pont, ahora mánager de atletas y que desde hace varios años no falta a la cita con alguno de sus representados.

Actividades paralelas

Lisboa hace también una gran promoción del atletismo implicando a toda la ciudad en la prueba por lo que el sábado, en la jornada previa se celebraban varias actividades paralelas como carreras infantiles y el 7K Luso que iban 'calentando' el ambiente. El atletismo se respiraba en cada rincón de la ciudad repleto de corredores-turistas de todos los países.

El día D

El domingo a las 8:20 horas tras desayunar, prensa y corredores nos congregábamos en el hall del hotel para partir en autobús rumbo a la zona de salida. Nervios e ilusión flotaban en el ambiente. Llegaba el gran momento. Desde el autobús llegábamos a ese impresionante puente 25 de Abril, que nos recibía medio oculto por la niebla. Y allí, en lo alto, como una aparición, asomando entre las nubes, el Cristo Rei parecía desearnos suerte.

A las 10:05 se daba la salida (en Lisboa no son muy de madrugar) y empezábamos a recorrer con emoción ese puente casi mágico suspendido sobre la niebla. Teníamos la sensación de volar sobre las nubes. Los dos primeros kilómetros viendo el paisaje espectacular, pasaban casi sin enterarte.

El calor y la humedad endurecían la prueba pero cada 2,5 kms se sucedían los avituallamientos y casi sin darte cuenta, descontando kilómetros, llegaba el momento siempre mágico de cruzar la meta. En carrera me crucé con muchos españoles pero lo que más me llamó la atención es ver a muchos extranjeros luciendo la camiseta del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich de 2022 y 2021 que me saludaban ya que yo también corrí 'defendiendo los colores' de Valencia Ciudad del Running. Tras la meta nos esperaba un espectacular avituallamiento final en la zona VIP y ya, vuelta al hotel.

Una medalla más y otra meta cruzada con una sonrisa en el rostro. Objetivo cumplido. ¿Mi marca? 2:09. Lo esperado más o menos (y después de dos días de intenso turismo por Lisboa, lo doy por bueno). Eso sí, puedo decir con orgullo que quedé segunda en la categoría de prensa que se estrenaba esta edición, sólo por detrás de una colega londinense. (Confieso que sólo corrimos ella y yo). Por contra, la clasificación de prensa masculina estuvo mucho más concurrida. En Lisboa también están luchando por incrementar la participación femenina. Este año en la Media han alcanzado el 14%. Hay que seguir incrementando esa cifra. Yo por mi parte, estoy dispuesta a volver para lograrlo.