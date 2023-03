Laura Mengó Hernández, fallera desde que nació, es hija de Rafael Mengó, presidente de L’Antiga de Campanar y de las Fallas de Especial. Le gusta participar en el grupo de playbacks de la Falla y como aficiones, la natación - con la que ha sido deportista de élite -, el pádel y pasar tiempo con sus amigos y familiares.

La elección de Laura es un guiño de la fiesta a la inclusión, pues se trata de la primera Fallera Mayor de València con discapacidad, condición que ella misma ha normalizado con su dedicación a la natación de élite, en la que ha logrado varios éxitos con el Centro Deportivo Aquatic Campanar. Mengó nació con agenesia en una pierna, por lo que lleva una prótesis para suplir que no tiene tibia y peroné, condición que no le ha impedido luchar por conseguir sus sueños.

Ejemplo de superación

¿Crees que tu ejemplo puede servir para seguir fomentando la inclusión o para animar a otras personas a superarse y ver que no hay barreras imposibles?

Por supuesto, creo que soy ejemplo de que no hay barreras que los sueños no puedan romper. Estoy feliz de poder dar visibilidad para demostrar que se pueden cumplir las metas propuestas.

Estoy feliz de poder dar visibilidad para demostrar que se pueden cumplir las metas propuestas

¿Qué te han aportado las Fallas a nivel de valores y experiencias?

Por ejemplo, la hermandad que se crea entre fiestas de diferentes sitios o entre diferentes comisiones. Es nuestra identidad.

¿Y el deporte?

El deporte me ha aportado valores como el compromiso, responsabilidad, sacrificio y capacidad de hacer equipo.

El deporte me ha aportado valores como el compromiso, responsabilidad, sacrificio y capacidad de hacer equipo.

El deporte en su vida

¿Qué deportes practicas y cuáles son los éxitos que has logrado con ellos?

Desde muy pequeña he practicado natación, donde he participado en numerosos Campeonatos de España, llegando a ser campeona nacional en dos ocasiones. He llegado a competir con Teresa Perales. Me gusta mucho también jugar a pádel.

¿Es difícil compaginar el deporte de élite con otras facetas de la vida cotidiana como trabajo o, en este caso, las Fallas?

En este caso me ha resultado imposible. Es muy complicado compaginar ser Fallera Mayor de València con el deporte de alto nivel. Estoy deseando volver a tocar el agua.

En cuanto al trabajo, mi contrato como enfermera en el departamento de maternidad del Hospital La Fe acabó justo el día de la preselección en La Fonteta, fue como algo del destino. Así que decidí dedicarme con totalidad a las Fallas y, en los ratos que pudiera, estudiar las oposiciones para Enfermería. Quiero volver a activarme en octubre, aunque veré si es posible gestionar una media jornada después de Fallas.

¿Sigues algún deporte habitualmente? ¿Algún deportista o equipo favorito?

Indudablemente me encanta ver y seguir la natación. Deportista, mi pareja es un referente para mí, Sergio Martos, nadador paralímpico del Proyecto FER que ya estuvo en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y prepara los de París 2024.

He de decir que también soy seguidora del Valencia CF. Me gusta y disfruto mucho cuando voy a Mestalla.

Sobre las Fallas

¿Cómo has vivido estos primeros meses como máxima representante de las Fallas de València?

Lo estoy viviendo de forma muy intensa. Es la experiencia más bonita que he vivido hasta ahora. Todo un privilegio del que estoy disfrutando al máximo.

¿Tu nombramiento como Fallera Mayor ha sido un sueño cumplido? ¿Esperabas llegar hasta aquí?

Jamás imaginé llegar hasta aquí. Sabía que estaba muy difícil tan sólo ser preseleccionada así que ha sido un regalo que me ha dado la vida.

Ser Fallera Mayor ha sido un regalo que me ha dado la vida. Todo un privilegio del que estoy disfrutando al máximo

¿Cuál es el acto del programa fallero que más te gusta?

Desde siempre uno de los actos más bonitos me parece la Crida y la Ofrenda. Son actos de gran relevancia con una esencia especial. Así como la Plantà y la Exaltación.

¿Cómo aguantas el ritmo de actos que se han ido cargando conforme se acercaba esta semana grande de las Fallas?

Se aguanta porque la ilusión y privilegio supera cualquier situación. Es verdad que son días de mucha intensidad pero las ganas que tenemos de vivir cada momento lo supera todo.

¿Por qué recomendarías a la gente a venir a València en Fallas?

Porque es una fiesta llena de cultura y tradición en la que se puede disfrutar de pólvora, indumentaria, flores, folklore y fallas.

Como dato para acabar esta entrevista: Laura Mengó Hernández fue Fallera Mayor Infantil en 2006 de L’Antiga de Campanar, y la que en ese momento fue su Fallera Mayor, Sandra Corachán, es la madre de Vera Pérez Corachán, su Fallera Mayor Infantil de 2022, que pertenece a la Corte de Honor Infantil 2023. Además Vera comparte la afición al FIT KID con la Fallera Mayor Infantil de València Paula Nieto Medina, con quien ha participado en varias competiciones nacionales e internacionales.