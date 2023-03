La Feria de Valencia será escenario del mayor evento internacional de Gimnasia Rítmica del 2023. Del 23 al 27 de agosto se celebrará el Campeonato del Mundo de Valencia, siendo esta competición parte del sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El próximo día 21 de marzo a las 16:00 se abrirá el periodo de venta de entradas a través de la página web oficial: http://rgvalencia2023.es. Los aficionados de todo el mundo tendrán la oportunidad de adquirir los siguientes tipos de entradas. Por un lado, entradas individuales diferenciadas por días y por categorías (A, B y C). Y por otro lado un bono completo de 5 días de competición diferenciado por categorías (A, B y C).

Además, se podrán aquirir en taquillas desde el día 23 de agosto.

Plazas olímpicas en juego

En la modalidad individual, durante la clasificación obtenida en la jornada clasificatoria del All Around (23 y 24 de agosto), se otorgarán 14 plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024, hasta un máximo de 2 plazas por país (no nominales), a excepción de aquellos países ya clasificados previamente en el Mundial de 2022 (Italia, Bulgaria y Alemania), que podrán aspirar a una plaza.

En cuanto a los conjuntos, un total de 24 conjuntos participarán en el Campeonato del Mundo de Valencia. Los cinco mejores conjuntos clasificados en la jornada de clasificación (a excepción de Bulgaria, Israel e España, que ya están clasificados), el día 25 de agosto, conseguirán el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024.