El Léleman Conqueridor Valencia ha conseguido remontar a Melilla Sport Capital en el primer partido de los cuartos de final de la Superliga de voleibol masculina y sumar el primer punto en la eliminatoria de los ‘playoffs’. El equipo de Fabián Muraco supo sufrir y, con el apoyo de su afición, logró vencer un encuentro que les pone por delante en la carrera por las semifinales. Los valencianos tendrán dos cartuchos para meterse en la siguiente ronda, el día 1 de abril a las 16 horas en el pabellón J. Imbroda de la ciudad autónoma y, de ser necesario, también el día 2 de abril a las 17:00 horas.

Los primeros ‘playoffs’ para el Léleman Conqueridor Valencia arrancaban con una afición volcada y entregada al equipo valenciano. Por su parte, Melilla llegaba a la capital del Turia con todo su arsenal ofensivo preparado para asaltar el pabellón de la Universitat Politècnica de València. Así, el encuentro comenzaba con una gran igualdad, pero con Conqueridor mandando en el juego y el electrónico. Los valencianos, que sumaban gracias a los ataques de Amorim y Monfort, comandaban el electrónico hasta que una racha de saques de los melillenses daba la vuelta al electrónico y llevaba a los de Salim Abdelkader al triunfo (21-25).

Reacción local y tres sets seguidos

La reacción de Conqueridor llegaría en el segundo parcial. Los de Fabián Muraco, espoleados por su afición, volverían a comandar el encuentro con cierta solvencia y consiguieron aguantar las embestidas rivales para hacerse con un segundo set marcado por la mejora en recepción y una mayor entrada en juego de los centrales valencianos. Vicente Monfort hacía levantarse a su afición con ataques al segundo toque y la grada se rendía ante el gran nivel de juego de ambos equipos (25-22).

Mismos derroteros seguiría el devenir del tercer parcial, con igualdad total en el juego, pero con Valencia llevando el ritmo. El parcial se resolvería por detalles y, como en liga regular, la afición sería clave para que los locales lograran hacerse con el set. Los ataques veloces de Giustiniano y la altura de Jean Pascal complicaban las aspiraciones de Conqueridor, que con un gran Amorim y un buen trabajo en defensa de los centrales y de Mengod conseguían ponerse a un solo set del triunfo (27-25).

La reacción de Melilla no se haría esperar, y tras dos tarjetas rojas por distintas protestas, los de la ciudad autónoma se engancharían de nuevo al partido. La entrada de Mikael Tahiri y Balsa Radunovic les hizo retomar el ritmo de un juego en el que habían ido hasta 5 puntos por detrás. Los valencianos, que ya se veían con el triunfo en el bolsillo, no consiguieron retomar la buena racha ofensiva por el buen nivel de saque de los azulones. Melilla Sport Capital llegaría a tener hasta un punto de forzar el ‘tie break’, pero en el tramo final los valencianos supieron aguantar la presión y apoyarse en la grada para que, en un final no apto para cardíacos, Javier Monfort volvería a tirar de heroicidad y con un saque directo pondría la victoria a buen recaudo para los de Fabián Muraco (30-28).