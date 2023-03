Luna Arnás tiene catorce años y ocho récords de España. La atleta valenciana ha sido la gran triunfadora este fin de semana en el Campeonato de España Sub-16, en el que se llevó dos medallas de oro y logró una nueva plusmarca nacional Sub-16 y Sub-18 en 60 (7.44) y sub16 en longitud (6,18).

La atleta entrena con Niurka Montalvo, una entrenadora que cuenta con un palmarés imponente (oro, plata y dos bronces en Campeonatos del Mundo como saltadora de longitud), pero que dejó atrás la nostalgia por los tiempos de juventud y es feliz dirigiendo un notable grupo de atletas en la cantera del Valencia CA. La joya de la corona es Luna Arnás, que entrena con los chicos y muchas veces les gana, aunque a Niurka le gusta ir despacio, sin prisas, pero sin perder la ambición cuando toca.

Temporada pista cubierta

Luna Arnás ha arrasado en esta temporada en pista cubierta. En longitud han caído cuatro récords de España Sub-16: en el primer concurso lo batió con un salto de 6,04 y después otro de 6,10. En la siguiente competición lo elevó hasta 6,13, y en Ourense, en el Campeonato de España, lo dejó en 6.18, que es también la cuarta mejor marca española Sub-18 de todos los tiempos y la séptima mejor marca mundial Sub-18 del año. En el 60, una prueba en lo que no había destacado tanto, fue juntarse con las mejores del país y explotar: 6.52 en las series y 6.44 en la final, que, además del Sub-16 (es líder mundial de la categoría), es también el récord de España Sub-18.

Días atrás, en el Campeonato Autonómico, batió también el récord de España de pentatlón con 3.809 puntos. “Un día, hablando con Manoli Alonso, le dije que no iba a hacer las combinadas en el Campeonato de España, y entonces me soltó: "Pues que haga el Autonómico, bata el récord de España y ya está...".

Niurka cuenta que su futuro definirá lo que es, pero que actualmente Luna Arnás es una atleta de pruebas combinadas. “Ahora mismo es combinera, aunque el abanico se abre y el futuro dirá. Pero ahora es combinera, como María Vicente, que destaca en longitud o triple pero hace combinadas”.

Niurka Montalvo sobre su pupila

La entrenadora de la cantera del Valencia CA, que ya ha sacado a una gran saltadora como Evelyn Yankey -hoy a las órdenes de Rafa Blanquer-, tiene claro que es fundamental no tener prisas con los jóvenes. “Lo que más me ha sorprendido ha sido su marca en el 60 (7.44). Luna es una chica con la que es muy fácil trabajar porque tiene un talento natural. No hace casi nada de intensidad. A estas edades yo prefiero trabajar la preparación física en general. No entrena prácticamente saltos con la carrera completa, apenas toca las pesas y no hace series con crono. Cuando quiero tener una referencia de tiempo, escondo el cronómetro y le tomo el tiempo sin que se entere. El tiempo impone mucho y genera mucha presión, y ella aún está creciendo y todavía entrena jugando. La intensidad ya se la pone corriendo con los chicos”.

Algo que gusta mucho a Niurka de su alumna es que le encanta estar en la pista. “Hay días que no tiene que competir o entrenar, y viene a la pista. Hay que tener en cuenta que ella solo entrena tres o cuatro días a la semana. Por lo demás, lleva una vida muy normal porque es que aún está en el instituto”.

Nueve medallas para la Comunitat Valenciana

Las medallas de la atleta del Valencia CA ayudaron a que la Comunitat Valenciana volviera de Ourense con nueve medallas: cinco de oro, dos de plata y dos de bronce. Unos resultados que la colocaron en el tercer puesto del medallero y de la clasificación por puntos.

A los dos títulos nacionales de Luna Arnás hay que sumarle otros dos de Anthony Yunier Pérez. El atleta del Playas de Castellón, hijo del plusmarquista nacional Yunier Pérez, consiguio dos oros. El primero de ellos vino en la longitud donde venció con una marca de 6.72, mientras que en las vallas dio una auténtica exhibición ganando la final con 8.14, récord del campeonato.

Otro valenciano muy destacado fue Álex Almerich, que se proclamó campeón en los 300 (35.95) y poco después terminó tercero en el 60 (7.21). Dos resultados que elevaron a su club, el CA Algemesí, al undécimo puesto en una clasificación por puntos que dominó el Playas de Castellón y en la que el Valencia CA terminó cuarto.

Las medallas de plata las consiguieron Alejandro Esteve, del Playas de Castellón, en el 1.000 (2:38.32) y su compañero de equipo Marcos Bautista, que entró segundo en los 60 metros vallas (8.39) tras Anthony. El último bronce lo conquistó Carlos Fernández, del Safor Teika, en triple salto (13,31).

Diego Menéndez, del Playas de Castellón, fue quinto en el peso con una mejor marca de 14.15, misma posición que su compañera de club Nora Martínez en la longitud terminando con una marca de 5.40, mientras que Enzo Miralles se quedó a las puertas del podio en la pértiga con una marca de 3.61 que le valió para ser cuarto.