El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig y gran mecenas del deporte valenciano, se dirigió a todos los asistentes en su tradicional discurso con el que se ponía el punto final a la presentación del Proyecto FER 2023 celebrada este jueves 14 de abril en l'Alqueria del Basket. "quiero agradecer a todos los amigos que estáis aquí y a toda mi famiia: mi mujer Hortensia, mis hermanos, mis hijas... a los presidentes del COI y del CPE". Roig, en alusión al lema de esta edición del Proyecto FER 'Visca la Resistència', afirmó "la palabra 'resistencia' forma parte de mi ADN y de toda mi familia". El presidente de la FTA también destacó la capacidad de resistencia de los deportistas del Proyecto FER: "Es imposible derrotar a una persona que nunca se rinde. Lo fácil ante las adversidades, ante la derrota, es rendirse. Pero si yo no me rindo nunca, es imposible que me derroten. Es una máxima que en mi vida me ha ayudado mucho".

Apuesta por el deporte valenciano Juan Roig se mostró orgulloso tanto del Proyecto FER como del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, los dos grandes proyectos promovidos por la Fundación que preside: "dentro de los proyectos de la Fundación Trinidad Alonso estoy muy orgulloso del Maratón. Es uno de nuestros símbolos. En los últimos años hemos contribuido a convertirlo en uno de los mejores del mundo. Hemos conseguido 27 millones de retorno turístico y además, con el Maratón hemos pagado al Estado 9 millones en concepto de impuestos". Roig aprovechó para reiterar su apoyo por la prueba: "vamos a seguir con Correcaminos hasta que se cansen de nosotros, seguiremos apoyando el Maratón pero la prueba tiene que tender a autogenerar sus propios recursos. El objetivo es que la propia competición se autofinancie". Ejemplo de meritocracia El empresario y mecenas valenciano resaltó también la capacidad de esfuerzo de los deportistas integrantes del Proyecto FER: "aquí sólo cuenta la meritocracia, todos los que estáis aquí, os lo habéis ganado. Aquí nadie viene con recomendaciones. Estáis aquí porque valéis y por vuestro esfuerzo". Juan Roig, en su discurso, agradeció también su labor durante los últimos años a Iván Colmenarejo "fue el primer director deportivo del Proyecto FER y parte importante de este proyecto". El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso mostró su admiración por todos los integrantes de la Familia FER: "los deportistas sois los verdaderos protagonistas, junto a los entrenadores y los familiares". El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso ya piensa en los Juegos de París 2024 "espero que se lleve a cabo esa revolución valenciana en París". Por último, Juan Roig aprovechó para reivindicar el papel de los empresarios en la sociedad: "los empresarios estamos tirando del carro, generando recursos y gracias a los beneficios, devolvemos a la sociedad parte de lo que nos da. Contribuimos al bien de todos y de España". Felicitación al Villarreal CF Roig también tuvo un guiño para su hermano Fernando Roig en el día del centenario del Villarreal CF: "para mí y para todo la familia es un orgullo todo lo que ha hecho por Villarreal, por Castellón y por la Comunitat Valenciana".