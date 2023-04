A las 15:37 horas de este lunes 17 de abril (hora española) se dará la salida a la 127 edición del Maratón de Boston que fiel a su tradición, se celebra siempre el lunes. Todos los focos estarán puestos en el recordman mundial, Eliud Kipchoge que quiere seguir ampliando su palmarés y dar un paso más en su reto de conquistar los seis ‘Majors’. La prueba podrá seguirse en directo en Teledeporte y RTVE Play. A las 9:37 horas en Boston (15:37 en España se dará la salida a la prueba Élite Masculina y a las 15:47, a la Élite Femenina.

Kipchoge quiere su quinto Major

El keniano ya ha inscrito su nombre en el palmarés de campeones de cuatro de de los seis 'Majors': Berlín (2015, 2017, 2018 y 2022), Tokio (2021), Londres (2015, 2016, 2018 y 2019) y Chicago (2014). Este lunes será su primera participación en Boston. Si gana, sólo le restaría conquistar Nueva York para completar el abanico de victorias en los 6 grandes. En juego hoy no estará el récord del mundo ya que Boston, por su peculiar orografía, no cuenta con un circuito homologado por la World Athletics. Por tanto, salvo sorpresa mayúscula, no se bajará de ese 2:01:09 logrado por Kipchoge en 2022 en Berlín. Sí intentará el keniano batir el récord de la prueba que ostenta Geoffrey Mutai desde 2011 con 2:03:02.

Tras Boston, València podría ser su próximo objetivo

Tras su participación en Boston, Kipchoge, tras un periodo de reflexión, anunciará su próximo objetivo y todo apunta a que se debate entre correr en Nueva York o bien atacar el récord del mundo en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. De momento, en Boston Kipchoge se medirá entre otros a Evans Chebet que acredita el 2:03:00 logrado en València en 2021.