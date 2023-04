El murciano Alejandro Valverde, que este domingo 30 de abril será la estrella principal junto a Javier Gómez Noya del Gran Fondo Internacional de València con salida y meta desde la Marina de València, destacó que, tras su retirada del ciclismo profesional a finales de 2022, sigue disfrutando del deporte de la bicicleta: "sigo entrenando prácticamente los mismos kiómetros que hacía antes pero con mucha menos presión. Me encanta el ciclismo y voy a seguir vinculado a él".

Sigue muy de cerca la actualidad ciclista

Valverde analizó la actualidad del ciclismo mundial y se congratuló de la reaparición del catalán afincado en Alicante, Juan Ayuso en la competición tras varios meses ausente por lesión: "Es una gran noticia, no había corrido nada desde el año pasado por las lesiones y llegar a la primera competición como es un Tour de Romandía y ser segundo el otro día y ganar la crono el viernes para ponerse líder es una gran señal""Es un corredor muy joven que tiene un gran futuro por delante, ya es un presente, pero tiene gran futuro y lo puede hacer muy bien", agregó.

Su apuesta para el Tour

Valverde también afirmó le gustaría que el esloveno Tadej Pogacar llegara al Tour de Francia, ya que "puede ser un duelo muy bonito" el que mantenga con el danés Jonas Vingegaard, vigente vencedor de la ronda francesa. "Le deseo (a Pogacar) que se recupere pronto. Veo grandes dominadores en las grandes clásicas y en algunas vueltas como él, Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Mathieu Van der Poel… Todos ellos están copando grandes cosas y veo el presente muy bien. El equipo Movistar también está bien, ha empezado consiguiendo victorias y es importante", dijo tras la presentación del Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad de Valencia.

Una gran trayectoria

El deportista de 43 años, que cuenta con 133 victorias como profesional, es campeón mundial en Ruta 2018, ganador de La Vuelta 2009 y con 17 victorias de etapa repartidas en las tres grandes vueltas (1 etapa del Giro, 4 del Tour y 12 de La Vuelta), será homenajeado en la prueba cicloturista y rodará con Alejandro Valverde y los 3.000 inscritos.

Además, Valverde llega tras ganar su primera competición de gravel en la Indomable de Berja, una modalidad que dijo que es muy bonita.

El gravel, su reto

"Existen muchísimas modalidades y muy bonitas que ya están consagradas y el 'gravel' es una disciplina que no es tan conocida en este ámbito y puede dar mucho juego para descubrir otro tipo de cosas que nos sean la carretera y que puedes ir por paisajes muy bonitos. Creo que está bien y se va a quedar", explicó.

Contento con su participación en València

Por último, el deportista dijo que competir en la prueba valenciana es bonito porque "los participantes tienen la oportunidad de rodar con nosotros, nosotros con ellos y compartir kilómetros en la carretera. Les digo que lo disfruten, que no se obsesionen con ir rápido, que se alimenten bien y beban bien, que es importante para hacer un buen registro.

"Me siento muy querido y estas marchas son para disfrutar con la gente. No me lo pensé mucho cuando me llamo Javier Castellar, lo teníamos decidido desde hace bastante tiempo y contento de estar en Valencia. La idea es seguir vinculado con el mundo del gravel, el equipo de Movistar, hacer grandes fondos y disfrutar de la bicicleta de diferente manera", finalizó.