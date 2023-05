Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour y dos del Giro de Italia, terminó "contento por haber vivido una bonita experiencia" en su debut en la Titan Desert Marruecos, pero recalcó que en esta prueba "hay que sufrir y venir preparado".La mítica prueba concluía este viernes 5 de mayo con la victoria final del turolense Roberto Bou en categoría masculina y de la la neerlandesa Tessa Kortekaas (compañera de equipo de Indurain en el Kosner Saltoki Home), en femenina.

Una experiencia dura

"Ha sido una experiencia bonita, he visto paisajes muy bonitos, sobre todo el primer y segundo día, luego ha sido muy monótono, con jornadas llanas y de arena. El paso por las dunas ha sido una vivencia diferente", señaló a EFE el titán navarro.

Para Indurain, habitual en otro tipo de marchas cicloturistas, pero de carretera, participar en la Titan Desert requiere unas condiciones físicas adecuadas.

"Lo he pasado bien, pero aquí hay que sufrir y conviene venir preparado, ya que son días largos, de mucho calor, extremo en ocasiones", comentó.

Contento con la experiencia

Por lo demás, Indurain destacó la convivencia entre los participantes, tanto durante la carrera como en el campamento.

"Aquí he vivido un ambiente de compañerismo. Si en carrera tienes un problema paran y te ayudan o ayudas tu a alguien. Aquí no se queda nadie en medio del desierto. He pasado aquí 6 días estupendos", concluyó.

Victoria final española

El español Roberto Bou (Cannondale VAS Arabay) y la neerlandesa Tessa Kortekaas (Kosner Saltoki Home) son los nuevos reyes de la Titan Desert Marruecos al superar con éxito la sexta y última etapa que unió a través de 71 km Merzouga y Maadid, donde firmó su segundo triunfo de etapa Sergio Mantecón.

No hubo sorpresas en la última jornada de la Titan, y los héroes de la anterior etapa de dunas entraron en la meta de Maadid envueltos en confetis como nuevos monarcas del desierto. Roberto Bou, turolense nacido en Barcelona hace 30 años, logró el sueño de su vida, un anhelo que llevaba persiguiendo muchos años. Había sido segundo y tercero, ahora ha tocado el cielo con las manos como número 1.

Segundo triunfo de etapa para Sergio Mantecón

La etapa se la llevó el castellonense Sergio Mantecón, quien firmó su segunda victoria, seguido del 'ejército' del Cannonale, con Bou, Miguel Muñoz y Fran Herrero. No tardó en llegar Tessa Kortekaar, confirmando le maillot azul.

En el podio dos nuevos inquilinos. En el masculino pleno español, con Bou, el "zorro del desierto Josep Betalu", ganador de 4 ediciones y Fran Herrero, el hombre que perdió la Titan hace un año por 12 segundos ante el suizo Konny Looser, esta vez derrotado por una enfermedad.

En el femenino, título por sorpresa para la neerlandesa Kortekaar, una triatleta de trayectoria brillante en "Ironman", debutante, quien apenas se creía que había ganado la Titan. La acompañaron en el podio la namibia Vera Looser, también afectada por una gastroenteritis que le arruinó la general en la jornada de dunas, y la española Ariadna Ródenas, ganadora en 2021.

En meta, emoción para los vencedores. Roberto Bou dijo haber sentido un impulso desde el cielo de un Ángel. Así se llamaba su abuelo, quien murió la semana pasada a los 102 años.

Roberto Bou cumple un sueño

"Esto es un sueño que aún no puedo asumir. Hasta la meta nadie se imagina lo que has conseguido. Es una carrera que llevaba persiguiendo muchos años, una prueba muy dura, que te pone al límite, por el calor, el recorrido, la navegación. Son 6 días de carrera y conseguirla en un año tan especial es increíble", dijo Bou en meta.

El ciclista turolense, quien sueña con ser campeón del Mundo de XC maratón, tenía una espina clavada. Dos podios en la Titan no le habían dejado satisfecho. Quería la cumbre, y por fin puso su bandera en la cumbre.

"Sí, tenía una espina clavada que he podido, por fin, sacar. Ahora mi sueño es ser campeón del mundo, y para ello trabajo, suena fuerte, pero esa es mi motivación, como deportista es la mayor victoria, cada año tienes que crecer, y con la ayuda de mi preparador este año hemos acordado ganar el título, hemos hecho una apuesta".

En la fiesta de meta sonreía Tessa Kortekaas, una exnadadora y patinadora, pero ante todo deportista total que destacó en triatlón.

"Esto es increíble, no tengo palabras. No sé qué está pasando. Me sentí muy fuerte y todo es una sorpresa. Me encantaría volver el año que viene. Una carrera de seis etapas es muy dura y la recompensa es más grande que un triatlón y una Ironman. Es increíble cómo de fuerte me siento, si hubiese otra etapa mañana la haría", zanjó la neerlandesa.