Sandra Gómez, la candidata a la alcaldía de València por el PSOE muestra su punto de vista sobre la situación del Valencia CF, Levante UD, el deporte femenino y el objetivo de seguir potenciando el ‘running’ en una ciudad tan importante no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Estamos en un campo inaugurado en mandato socialista. Intuyo que es motivo de alegría estar en este escenario.

Es un orgullo estar aquí porque representa el proyecto que queremos presentar como PSOE y es mejorar las instalaciones deportivas de proximidad. De nuestros barrios. Atender a las reivindicaciones históricas de los vecinos, porque aquí en Malilla, por ejemplo, era una reivindicación histórica a la que el PP nunca atendió. Nosotros fue de las primeras cosas por las que intentamos trabajar, porque para nosotros es vital el papel de estas instituciones deportivas que tienen a centenares de niños y niñas haciendo deporte cada día. Abre un espacio a niños y niñas que por una situación complicada pueden desarrollarse aquí de otra manera gracias al deporte. No queremos que nadie se quede atrás.

Al margen del fútbol, hay mucho más en torno al deporte. Uno de los proyectos es el de crear el primer centro de deportes urbanos y el circuito más grande de running de Europa. ¿Cómo es ese proyecto?

València es la ciudad del running. Tenemos la suerte de contar con uno de los principales eventos deportivos a nivel mundial que es la maratón de Valencia y está en la cita imprescindible para cualquier amante del running. Queremos que los valencianos y valencianas se sumen a esta moda de correr. Es un deporte además muy sencillo. Es ponerse unas zapatillas y salir a correr. Si como Ayuntamiento no viéramos todas las posibilidades que tiene una ciudad como València seríamos tontos. Por eso hemos planteado uno de los carriles más grandes de toda Europa y que nazca en el río Turia, poder prolongarlo hasta el nuevo desarrollo del PAI del Grao, que pase por el Parque de desembocadura, que pase por la Marina y que enlace con el Paseo Marítimo por donde la Patacona. Son muchos kilómetros para entrenar en paisajes maravillosos.

Conectar los barrios entre sí es una de esas misiones principales a través del deporte.

Lo importante es que estos grandes proyectos piensen en toda la gente. Porque cuando a veces hablamos de estos eventos pensamos en la Copa América, Fórmula 1... y eso se convirtió en grandes pufos. Lo que tiene que pensar Valencia es en los grandes proyectos en una ciudad. Y el carril del running nos ofrece esta posibilidad.

Hablando de barrios, cómo está la situación con los proyectos en Nazaret?

Todo lo que es la ciudad deportiva en esa zona genera ilusión. Hay que recordar que hay diversos campos del Levante pero no solo del LUD, pero además un polideportivo, un pequeño estadio que va a posibilitar que más allá de que lo utilice el club va a ser un punto de encuentro más de la ciudad de València. Creo sinceramente que es fantástico. Es uno de los proyectos que va a coser la ciudad y que la vertebran. Lleva proyectos a barrios que necesitan dinamismo. Del mismo modo que puede ayudar a que Nazaret resuelva sus fronteras con el puerto, porque ahora va a tener como fachada. Una ciudad dedicada al deporte. Cuántas niñas y niños van a ir a Nazaret, a entrenar, a consumir restauración, comercio... Estaba prácticamente fuera del mapa y lo vamos a poner en el centro. Por eso como partido socialista le hemos pedido al Gobierno que agilizara más los trámites porque necesitábamos el permiso del Gobierno. Lo hemos tenido en tiempo récord. Ahora depende de la planificación del Levante, aunque ellos tienen idea, lo adelanto, es empezar este mismo año.

Benicalap es uno de los barrios de los que más se habla cuando se menciona al Valencia CF. ¿Qué pasa con la situación del polideportivo y qué responde el Valencia CF?

Lo primero que quiero dejar muy claro es que el convenio lo fija el Ayuntamiento de València y si no le gusta a Peter Lim lo tiene muy fácil: irse y vender. Lo quiero dejar ya claro porque estamos en un bucle que carece de sentido. El Ayuntamiento es el que pone a disposición del Valencia suelo para poder acabar el estadio. No tenemos ninguna obligación de hacerlo, pero lo hacemos por buena voluntad. Las condiciones las pone el Ayuntamiento de Valencia. Si a Peter Lim no le gusta como continuamente el portavoz de Meriton que actualmente tiene y que está continuamente atacándome a mi personalmente, lo tiene fácil. No tenemos obligación. Vende y vete. Y ya habrá otra persona que quiera venir y acabar el estadio y que quiera acabar el polideportivo. Está todo claro. El polideportivo es a lo que se comprometió el Valencia, independientemente de cuál fuera su propietario.

En esa relación con el club. ¿En qué punto está el convenio? ¿Está la pelota en el tejado del Valencia o del Ayuntamiento?

Que lo sepa el aficionado. Si Peter Lim quiere los beneficios tiene que cumplir con las condiciones mínimas. No hay más.

Se cumple ahora un año de los audios de Superdeporte. ¿Ha cambiado algo en el club y su relación con las autoridades?

Es más de lo mismo con otra cara distinta. Ya lo dije. Aquí solo hay una persona que manda y es Peter Lim. Y en València no se le ve el pelo. Entonces sí que hay cierta sensación de vacío porque en el otro lado no hay nadie. Las palabras de Anil demostraron que tomaban el pelo a algunos. A mí no. Lo venía denunciando y sufrí una campaña de acoso y derribo por parte de algunos medios de comunicación y de cómplices y aliados de Meriton. Incluso de otros partidos.

El PSOE, y Sandra Gómez, se han mostrado muy contundentes en su postura contra el club. ¿Podemos llegar a un escenario en el que se pueda sustituir al promotor del Nuevo Mestalla?

Yo quiero lo mejor para el Valencia. Para la institución. El Valencia está por encima de su propietario. Es una solución compleja para el futuro del club, que el estadio sea de una empresa privada o del propio ayuntamiento. Pero quiero asegurar que no me cierro ninguna puerta. La alcaldesa que no quiere Peter Lim es Sandra Gómez.

¿En la próxima candidatura se compromete a conseguir un acuerdo con el Valencia CF para poder terminar el estadio?

Nosotros vamos a hacer todo lo posible pero desconfío, lo digo abiertamente, de la voluntad de Peter Lim.

Hay algunos presidentes -nombro a Camps- que han dicho que si él fuera presidente el Valencia ya habría terminado el Nuevo Mestalla. ¿Qué opina? ¿Considera que es culpa suya?

Fue el responsable del pufo. Él estaba en los gobiernos donde empezaron los problemas con el Valencia. Que vienen de más atrás. Sus compañeros y compañeras son responsables de que se malvendiera el club. Yo les recomiendo, sabiendo que la gente está alterada, que sean mucho más prudentes.

¿Cómo de importante es para Valencia tener al Valencia CF y el Levante en Primera División?

Quiero a un Valencia en Primera y a un Levante en Primera. A los dos... y lo quiero dejar muy claro. Quiero y respeto a ambos equipos a pesar de muchas cosas que se han dicho.

Y el deporte femenino también es clave. Récords en atletismo, liga del Valencia Basket... Es otra de las banderas de la ciudad. ¿Cuál es el enfoque en ese sentido?

De hecho he tenido más presencia como representante en los deportes femeninos para apoyar y visibilizar. Se está viviendo un momento dulce pero todavía hay que trabajar más. No se puede repetir lo que pasó en casos como la final de la Copa de la Reina. No he visto una imagen más dolorosa y abiertamiente desigual.