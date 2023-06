Hace pocos días Eliud Kipchoge, el hombre más rápido del mundo en maratón, confesó en una entrevista que tiene València en su «lista de deseos», un guiño al que este miércoles se refirió Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, organizadora del Maratón Valencia Trinidad Alfonso. «Kipchoge no está claro, pero si no es este año, será el que viene», comentó Borao a SUPER tras presentar las camisetas oficiales del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich del próximo 23 de octubre, en la sede de Luanvi. «Kipchoge tiene este año un objetivo muy claro para 2024 que es conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que sería su tercera, y eso no lo ha conseguido ningún corredor antes, y quiere hacerlo él», quiso aclarar desde la organización de la prueba valenciana.

Kipchoge: "El Maratón de Valencia es el lugar donde poner los pies" Pero antes del maratón del 3 de diciembre está un Medio Maratón Valencia donde quieren recuperar el récord del mundo masculino, que perdieron por un solo segundo: «El objetivo principal que es batir el récord de participación ya lo hemos conseguido desde hace tres meses, con 22.000 inscritos, y entre 2000 y 3000 en lista de espera. Y el otro objetivo, ir a la búsqueda de récords, creo que el femenino de Gidey (1:02.51) va a durar mucho tiempo, pero el masculino (57:31) vamos a intentar atacarlo». El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich presenta sus camisetas oficiales "Si lo conseguiremos o no dependerá de la meteorología, del equipo que montemos, que es muy bueno cono siempre, pero hablamos de batir récords del mundo como es salir a entrenar y eso no puede ser. Pero todas las condiciones organizativas, materiales, el circuito que homologamos la semana pasada... está todo preparado y hace falta que la meteorología sea favorable para tener otro gran evento en València", añadió a SUPER Paco Borao, que prefiere esperar para anunciar nombres de la élite a mediados de julio. "Calculo que antes de llegar agosto podremos decir nombres. Como no está cerrado preferimos no lanzar ninguno, porque igual dejan de venir otros, el running se está volviendo un poco voluble...". Un 55% por ciento de extranjeros en el Maratón Valencia 2023 Lo que sí han logrado las dos pruebas, el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso es agotar sus dorsales. Desde hace meses no quedan. "Agotar los dorsales nueve meses antes del Maratón es una barbaridad, pero esos récords que se han batido, esa fama de Valencia tiene de circuito rápido y de buen clima, que todo cuenta, ha hecho que hoy en día seamos famosos. Nosotros no necesitamos agentes comerciales para ir a vender el maratón Valencia y el Medio Maratón Valencia fuera. Son los corredores que vienen. Un a cifra, el 55% de los inscritos en el maratón son extranjeros. Esos son nuestros mejores agentes comerciales y embajadores. Porque la gente los considera neutrales. Es así", explicó.