¿Cómo se convive con ese mundo tan complejo de estudios, proceso de formación y rendimiento"

Awa Fam: "Es algo difícil. A veces no podemos dedicar el tiempo qeu nos gusta solo para el baloncesto. Pero con la ayuda de La Alquería es mucho mejor. No es nada fácil, no voy a mentir. La vida no es solo el baloncesto. Hay que seguir. Con la ayuda de todos es más fácil. Si te esfuerzas, lo logras"

¿Cuál es la parte de tu foco, de tu objetivo, está en el ámbito académico y qué parte de ti misma sigue formándose y qué parte de ti ya está obligada a dar rendimeitno para el primer equipo?

Elena: "Debes encontrar el equilibrio. Por mi juventud me toca compaginar. Los estudios son vitales. Nos queremos dedicar al deporte, pero no va a durar toda la vida. Debemos seguir trabajando por nosotras, por nuestro futuro"

¿Cómo se hace para poder compaginar estudios de carrera con tu situación con el basket?

Alicia: "Mis padres siempre me inculcaron que los estudios son lo primero, tu vida. He tenido la suerte de estar en Valencia Basket, que te ayuda a compaginar. Me gusta estudiar y saber que podré tener algo diferente al baloncesto"

¿Cuál es el motor del Valencia Basket?

Queralt Casas: "Es nuestra profesión, pero no deja de ser algo por lo que llevamos muchos años trabajando. Poder llegar a ser profesionales y que día a día se nos valore más... con eso ya sobra y sales a la pista a darlo todo. Con eso, podrá salir mejor o peor porque es deporte, pero ya no faltan las ganas"

¿Cómo te ves en los próximos años en tu carrera deportiva?

Raquel Carrera: "Es muy complicado, eso nunca lo sabes. Yo ahora me centro en el Valencia Basket. Hasta 2025 estaré aquí, luego ya no lo sé. Estoy muy contenta y cómoda y ojalá poder seguir aquí durante mucho tiempo"

Formación

Cristina: "Las cosas cambian mucho. Las que vienen llegan con mucha ambición y eso viene inculcado. Se educa desde pequeños. Pero lo que más les caracteriza es su saber competir, el hambre con el que llegan. Esa ambición se le debe inculcar a las jóvenes. Conseguir las cosas cuesta mucho, hay mucho trabajo y esfuerzo detrás. A la larga merecerá la pena y será gratificante"

Las etapas dentro de una trayectoria profesional

Alba: "Cuando llegué a València sentí agradecimiento. Por la oportunidad y por poder formar parte de este equipo. La temporada personalmente no fue fácil. El cambio tras estar fuera, lesiones... pero una vez más entiendes que todo tiene su proceso. Confiamos, nos apoyamos, nos caímos, nos levantamos... Cuando levantas un título no es solo el título. Es todo lo que conlleva y lo que hay detrás de él. Las maneras sí que importan."

Polémica de Rubiales y al selección

Alba: "Lo primero de todo que quiero hacer es dar mi apoyo a Jenni Hermoso y a todas la jugadores de todas las jugadores de la selección que están viviendo esta situación. Me cuesta imaginar el cómo se sintieron, el cómo se están sintiendo. Son momentos complicados. Lo primero, mi apoyo. Pienso que no se pueden tolerar los actos que vimos, ni ningún acto que refleje algún tipo de abuso o falta de respeto a ninguna persona. Ni en el deporte ni en otros ámbitos. Al final el deporte es un altavoz y cualquier acto que no camine hacia los valores del respeto, de la integridad y la igualdad no pueden ser tolerados ni permitidos"