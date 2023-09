El V Foro Campeonas de Superdeporte, organizado con la colaboración del Ajuntament de Valencia, el grupo editorial Prensa Ibérica, Iberdrola y Redit, estuvo protagonizado por los éxitos del fútbol y el baloncesto femenino. Un contexto en el que el Valencia Basket se ha convertido en referente absoluto. Hasta siete jugadoras del campeón de la pasada edición de la LF Endesa participaron activamente en el foro bajo la batuta de María Ángeles Vidal, gerente de la Fundación Deportiva Municipal y coordinadora de L’Alqueria del Basket hasta julio.

Las siete compartieron sus experiencias como mujeres que compaginan la práctica deportiva junto con la preparación de un futuro, que en la mayoría de los casos quiere seguir ligado al deporte y, en especial, al baloncesto. No obstante, el momento más emotivo de la tarde lo desató la intervención de Alba Torrens, al ser preguntada por todo lo derivado del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial: «Lo primero, doy mi apoyo a Jenni y a las jugadoras de la Selección. Me cuesta imaginar cómo se sintieron en momentos difíciles. No se puede tolerar ningún acto que refleje un abuso o una falta de respeto hacia cualquier persona en todos los ámbitos. El deporte es un altavoz, una herramienta, un modelo para la sociedad... y cualquier acción que no vaya dirigida desde los valores del respeto, la dignidad e integridad y la igualdad no deben permitirse. Todos los que estamos en este mundo tenemos que tomar conciencia de los valores que queremos trasmitir y ser ejemplos para las nuevas generaciones».

En el Valencia BC, como recordó Cristina Ouviña, medalla de plata en el último Eurobasket al lado de Alba, Queralt Casas y Raquel Carrera, «el esfuerzo» es un valor fundamental. «Me sorprende el hambre que demuestran jóvenes como Awa Fam o Alicia Flórez. Para las niñas que empiezan a jugar, incluso para ellas, hay pilares clave como el saber tener los pies en el suelo, porque ser profesional cuesta mucho, el trabajo y las horas que le dedicas». Una dedicación que, según relataron las jóvenes Fam, Buenavida y Flórez, hay que redoblar para seguir con la Universidad. Fam Thiam, que estudia marketing y se proyecta en un futuro lejano como organizadora de eventos deportivos, sueña con jugar en la selección española absoluta. «Mis padres me inculcaron que los estudios serían mi vida. Agradezco al club la opción que me da de ir a clases por la mañana y entrenar por la tarde. De hecho, el poder compaginarlo todo es lo que me hizo elegir al Valencia», explica Flórez.

🗣️ “No es fácil. Llegas a casa cansada, queriendo descansar pero te toca estudiar, al final te das cuenta de que no es solo el baloncesto, tienes que estudiar. Si te esfuerzas, lo consigues” pic.twitter.com/TypsdR76K1 — Superdeporte (@superdeporte_es) September 25, 2023

En verano, la propia Awa, Alicia y Elena Buenavida se proclamaron subcampeonas del mundo sub-19. Las tres jugarán esta temporada tanto con el Paterna en LF Challenge como con el primer equipo al lado de las campeonas de la Liga 22/23. Para la capitana, Queralt Casas, el «motor» que las condujo hacia el título fue la «emoción y la pasión» que despertaron en la Fonteta. «Hicimos felices a mucha gente, eso nos motiva. Tenemos la mejor afición», admite la internacional española, orgullosa de ser «ejemplo» para que «las niñas luchen por sus sueños».

El próximo reto para las siete será la Supercopa del próximo fin de semana en Gran Canaria. «Ojalá que volvamos con ella», sentencia Carrera, que no descarta seguir de ‘taronja’ más allá del fin de su contrato, 2025. «Estoy muy feliz aquí», dijo.