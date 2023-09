«Que pongáis en el foco al deporte femenino dice mucho de Superdeporte». Abría, así, la concejala de deportes Rocío Gil, la quinta edición del Foro Campeonas a la que también asistieron, en representación a la clase política valenciana, Luis Cervera, director general de Deportes y Javier Mateo, exconcejal de Deportes.

Este lunes el Club Diario abrió sus puertas a grandes personalidades del deporte. Del mundo del fútbol, Fiamma Benítez, actual jugadora del Valencia; María Martí (Toro), embajadora del Valencia; Alharilla Casado y Estela Carbonell, futbolistas del Levante UD; Sara Monforte, entrenadora del Villarreal; Carmen Arce (Kubalita), primera portera de la Selección Española; y Yolanda Folguera, directiva de la Federación Valenciana, fueron las invitadas de lujo a una mesa redonda moderada por Ruth García, actual consejera del Levante UD.

Antes del prestigioso coloquio hubo tiempo para que Juanjo Vila, analista táctico de Ivana Andrés y otras futbolistas campeonas del mundo con ‘La Roja’, compartiera, en una charla con Rafa Marín, director de SUPER, detalles y experiencias de su relación laboral con la actual jugadora del Madrid, ex de Valencia y Levante. «No interferimos en el trabajo del seleccionador. El nuestro es un trabajo individual de mejora. La futbolista invierte en sí misma: entrenamiento, nutrición, psicología... Consiste en analizar comportamientos, fundamentos ofensivos y defensivos», explicó Juanjo sobre su labor con la jugadora valenciana, a la que se refirió como «la mejor defensa del mundo a nivel táctico».

Ya con las protagonistas sobre el escenario del Club Diario, la primera en tomar la palabra fue Kubalita, que despertó un emocionante momento entre el público al contar detalles de su carrera: «Cuando yo jugaba teníamos la misma pasión. Pudimos llenar campos como el Ciutat o La Rosaleda. Cuando se dieron cuenta de que jugábamos bien, no nos dejaron. La Federación no nos quería ver. No teníamos seguro médico ni sueldo... Ahora estamos en un cambio que es un antes y un después».

Siguió la misma línea la técnica del Villarreal: «El fútbol femenino ha cambiado mucho sobre todo en recursos. Ahora somos mejor físicamente». Eso sí, finalizó asegurando que «aún así estamos lejos. El deporte femenino merece ser profesional de verdad».

Sentada al lado de Monforte estuvo Alharilla Casado, primera futbolista en ser madre. La futbolista del Levante explicó que «cuando tomé la decisión no había recursos suficientes, pero bajo mi experiencia se puede ser madre y deportista profesional. Si yo he podido cualquier otra mujer puede. Tengo la suerte de estar en un gran club como el Levante que me apoyó en todas mis decisiones».

Fiamma Benítez, por su parte, se deshizo en elogios hacia las más veteranas del equipo: «Es muy importante las referentes, por su profesionalidad y cómo se mantuvieron con menos recursos de los que tenemos nosotras. Las escuchamos porque queremos ser como ellas». Así cerró Fiamma una mesa redonda emotiva, sincera, necesaria y que dejó un mensaje muy claro a todo el mundo. Los pasos para alcanzar la igualdad son correctos pero todavía queda camino por recorrer.