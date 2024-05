Grant Dalton: "Barcelona es increíble, acertamos totalmente en elegirla como sede"

El neozelandés Grant Dalton, consejero delegado de la Copa del América y regatista del Emirates Team New Zealand, aseguró en declaraciones a EFE que la organización de la prueba se congratula por la elección de Barcelona, un ciudad que calificó de "increíble". A 99 días para el inicio de la competición, que será el próximo 22 de agosto, Dalton analiza para EFE los detalles de los preparativos.

Ya estamos en la cuenta atrás a 99 días para la regata preliminar con los AC75 ¿Cómo están los preparativos?

La respuesta tiene dos partes: el evento y el equipo. El evento en este momento está a punto de cambiar, ya que vamos a lanzar una campaña para ayudar a atraer a los barceloneses y a participar, está a punto de realizarse en las dos próximas semanas. En julio se comenzarán a ver cosas como la construcción del 'village' de la Copa (en el Moll de la Fusta). Entonces, aunque no todo se ha hecho público en este momento, esto va por buen camino y se ha realizado muchísimo trabajo.

¿Y sobre el equipo?

Nos sentimos bien cuando no estamos en un espacio en el que no querríamos estar y eso no significa que nos sintiésemos cómodos por la decisión que tomamos. En Barcelona todos los equipos se están esforzando y esta vez nuestro equipo se ve bastante bien con respecto a los otros.

Botadura del AC75 del Alinghi Red Bull Racing en Barcelona / EFE

Defender el título fuera de Nueva Zelanda fue una decisión arriesgada y criticada desde algunos sectores. ¿Cree que fue una decisión acertada?

Fuimos criticados en algunos sectores y algunos de ellos de Nueva Zelanda. Dejando esto a un lado, Barcelona es increíble y elegirla como sede fue una decisión acertada. Creo que somos un equipo más fuerte en el extranjero porque no hay ninguna ventaja de competir en casa. Aquí estamos todos mucho más concentrados como equipo.

¿Cómo va la relación con la ciudad y el control de la prueba?

Puede parecer una respuesta típica decir que tenemos el control de todo, pero en realidad es la correcta. La relación con la ciudad y con el puerto, es muy sólida y siempre lo ha sido. Obviamente, habrá un cambio de gobierno en la Generalitat y, en teoría, si no tenemos otras elecciones, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla. Sin duda la Generalitat es un actor importante y siempre ha sido un apoyo increíble.

¿Se están cumpliendo los plazos de los pagos del canon (70 millones de euros) que pidió para traer la Copa a Barcelona?

La respuesta es sí y no. Todavía hay un pago pendiente, pero ha habido una opción negociada y estamos seguros de que se cumplirá.

En lo deportivo, los equipos ya han presentado -excepto el Orient Express francés- sus AC75 con los que competirán. ¿Le han sorprendido los grandes avances en todos ellos?

Sí, un poquito. Todos han abordado el mismo conjunto de problemas de forma ligeramente diferente. Todos los barcos están muy avanzados en el diseño que han podido hacer de sus cascos y se ve en términos de la aerodinámica de los cascos, no muy diferentes de unos a otros, aunque con diferencias. En términos de potencia son bastante similares.

Los expertos dan al Emirates Team New Zealand, defensor del título como el gran favorito. ¿Piensa que es así o que veremos una Copa igualada?

No tengo ninguna duda de que veremos una Copa muy reñida. No sé si somos favoritos. Sobre el papel, probablemente, lo éramos hace seis meses, pero ahora que hemos visto todos los barcos quiero pensar que no tendremos una competición fácil.

¿Cuándo llegará su equipo en Barcelona?

Ya estamos empezando a llegar, pero la mayoría del equipo llegará en junio y el AC75 lo hará a mediados de la tercera semana de junio. El transporte por mar ya está planeado, pero la llegada prevista es el 28 de junio.

El Alinghi Red Bull Racing en la botadura del AC75 con el que competirá en Barcelona / EFE

La Copa América femenina, que se disputará por vez primer a en 173 años de historia del evento, se presenta como una competición al más alto nivel con la presencia en los equipos de campeonas olímpicas, mundiales y europeas en ellos. ¿Esperaba esta respuesta por parte de los doce equipos participantes?

Estamos viendo mucho interés en ella. El nivel es muy, muy alto. Vamos a ver a las mejores navegantes del mundo por primera vez juntas en un mismo barco. Estamos muy orgullosos de que esto esté adquiriendo tanta importancia dentro de la Copa América; es un camino hacia el futuro.

También se está preparando la mayor cobertura televisiva de la historia de la Copa, con una audiencia potencial de 1.500 millones de telespectadores. ¿Ese es uno de sus objetivos?

Sí lo es. Esa cifra se estableció como punto de referencia a partir de los 941 millones de la pasada edición. En este momento ya estamos en 741 millones y todavía no hemos tenido una gran regata en Barcelona. Creo que ha sucedido por varias razones y una es que hay más equipos, por lo que, por definición, tienes más publicidad. Y esta fue una de las razones para venir realmente a Europa y a Barcelona, por lo que representa la ciudad.

Y retransmisiones en abierto, ¿no?

Nuestra estrategia continua siendo de transmisión gratuita y, básicamente, todos los medios la tendrán y esto es realmente importante para nosotros.