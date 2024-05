En un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, conocer nuestros orígenes y entender nuestra genética ya no es cosa de ciencia ficción. En esta búsqueda de conocimiento y autodescubrimiento, hay una prueba genética que, con una simple muestra de saliva, puede revelar datos relacionados con la salud y la ascendencia de una persona.

El Test ADN Advanced de tellmeGen se posiciona como una herramienta revolucionaria, permitiendo a las personas explorar su ADN. En este sentido, la información que recibe está ligada a su salud, bienestar, ancestralidad y predisposición genética a enfermedades.

Uno de los aspectos más destacados de este test es su enfoque en el bienestar deportivo. Desde tu metabolismo hasta tu predisposición a lesiones, este examen genético te brinda información valiosa para optimizar tu entrenamiento y alcanzar tus objetivos deportivos de manera más eficiente.

Una muestra simple para un sinfín de resultados

La experiencia de Roberto también destaca la utilidad de los resultados de este tipo de test. “Estoy muy contento, pero lo que no he podido comprender aún es que, con una simple muestra de saliva, puedan darme tanta información sobre mí”, destaca Roberto.

En su caso, la información derivada de los resultados del test fue crucial. Es así que, con estos datos y tras visitar a su médico, debió ajustar su medicación. Además, logró comprender mejor ciertas peculiaridades de su cuerpo, como su capacidad para percibir olores y su predisposición a conservar su cabello.

“Mi hija me llevó al centro médico con los resultados y el médico me cambió algunas de las pastillas”, revela Roberto. Es más, cuenta que fueron los profesionales de tellmeGen los que le explicaron que algunas de las pastillas que estaba tomando podían producir efectos secundarios.

Agradecido por haberse sometido al test, Roberto considera que regalar esta experiencia a sus seres queridos es una forma de brindarles la posibilidad de conocer más sobre su salud y bienestar. “se lo regalaría a mi nieta, la más pequeñita, la que tiene que saber todo cuando sea mayor”.

Un examen de ADN sencillo y completo

Otro de testimonios valiosos es el de Voro, quien se atrevió a realizar el test con el deseo de explorar sus raíces genéticas. “Fue mi mujer la que me ayudó a tomar la decisión; fue ella la que me dijo que, si realmente sabes lo que puedes tener o no genéticamente, corroborarlo no está de más”, resume Voro.

Respecto a la forma en la que se presentan los datos, Voro explica que “de la multitud de enfermedades que hay, te presentan si tu situación está debajo de la media o por arriba de ella”.

Entre la información que recibió, destaca una relacionada al cáncer de próstata: “El dato que más me ha gustado es el de cáncer de próstata; sabiendo que la mayoría de los hombres puede tenerlo y yo estoy por debajo de la media, me dio una alegría tremenda”.

Si bien la mayoría de los datos fueron alentadores, también se enfrentó a la realidad de una predisposición genética a la cardiopatía coronaria. Sin embargo, Voro ve en estos resultados una oportunidad para tomar el control de su salud a través del ejercicio y un estilo de vida más activo.

Resultados para tu historia, salud y bienestar

El Test ADN Advanced de tellmeGen proporciona una evaluación exhaustiva de alrededor de 400 aspectos vinculados a tu salud, compatibilidad farmacológica, bienestar y linaje ancestral. Esta valiosa información permite tomar acciones preventivas para evitar la aparición de ciertas enfermedades y ajustar tu rutina para minimizar o eliminar los efectos secundarios de los medicamentos.

Además, la información se actualiza constantemente y sin costo adicional para los usuarios a medida que se realizan nuevos descubrimientos científicos. Aunque los datos genéticos analizados permanecen constantes, su interpretación puede evolucionar con el tiempo.

Estas actualizaciones también permiten la incorporación de nuevas funciones, el desarrollo de nuevos ítems en cada categoría e incluso la creación de bloques adicionales de resultados, ofreciendo una experiencia cada vez más completa y actualizada para los usuarios.

Los testimonios de aquellos que han experimentado el Test ADN Advanced de tellmeGen ofrecen una visión personal sobre los beneficios de explorar nuestra genética. Desde descubrir nuestras raíces hasta comprender nuestras predisposiciones genéticas a enfermedades, esta experiencia nos brinda la oportunidad de tomar el control de nuestra salud y bienestar de manera informada y proactiva.