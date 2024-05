Quique Llopis: "En el Europeo de Roma quiero pelear por las medallas"

Quique Llopis ha reanudado los entrenamientos en la Pista Toni Herreros de Gandia, tras conseguir la mínima de los Juegos Olímpicos 2024 el pasado miércoles en los 110 metros vallas del Meeting Internacional de Nerja (Málaga). Esos 13,26 son su mejor marca personal y su billete directo a París.

Llopis confiesa que está muy satisfecho y matiza que "no esperaba correr tan rápido, pero he entrenado bien, me encuentro bien y bienvenida sea la mínima, aunque haya sido antes de lo que pensaba".

El atleta de Bellreguard destaca que "en Nerja se dieron las circunstancias. Corrí tranquilo y relajado y eso siempre es mejor para conseguir buenos tiempos". El vallista del CA Adidas ratifica lo dicho por su entrenador de que todavía puede correr más rápido: "así es. El objetivo ya lo marcamos y es correr más veloz".

El deportista que entrena y dirige el técnico gandiense, Toni Puig, agradece las felicitaciones que ha recibido de parte de mucha gente tras lograr la mínima olímpica, pero se queda con "las que llegan de la familia, que suelen ser las más especiales, de la gente de tu entorno".

Tener la mínima directa para París, dice Quique, "te da mucha tranquilidad, pero yo no voy a celebrar nada extraordinario hasta que no me vea en la lista de inscritos".

Al preguntarle por la importancia de su entrenador, Llopis se deshace en elogios hacia Toni Puig: "es uno de los mejores técnicos de España y el mundo y ahí están sus logros. Podemos citar a Toni Andrés, olímpico en Sidney 2000, y a mí mismo, pero hay otros atletas a los que ha preparado y los que vendrán. Es un orgullo tenerlo de entrenador".

Lo que viene ahora es "entrenar aquí en Gandia hasta el Campeonato de Europa del 7 al 9 de junio en Roma, que es una de las citas más importantes del año. En el Europeo quiero pelear por una de las medallas".