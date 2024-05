Las mujeres que abrieron camino en el deporte

El deporte femenino está en auge y actualmente encontramos mujeres triunfando en espacios deportivos tradicionalmente dominados por los hombres. Sin embargo, esto no siempre ha sido así y algunas de ellas tuvieron que ser pioneras, rompiendo barreras, hasta convertirse en referentes para las jóvenes que hoy poseen carreras exitosas.

En este sentido, la gala Campeonas reunió a cinco mujeres que han sido pioneras en sus respectivas modalidades deportivas y han contribuido a sentar las bases del deporte femenino en la Comunitat Valenciana. Así pues, la entrenadora de fútbol Patricia Campos; la comisaria de la Policía Local de València, Estefanía Navarrete; la campeona de España en halterofilia, Lina Alves; la piloto de automovilismo Lidia Sempere; y la pilotaire Ana Puertes participaron en una mesa redonda que estuvo moderada por la periodista de Superdeporte, Pilar López.

Durante la conversación, que versó en gran parte sobre el reto que supone para las mujeres romper barreras en el mundo del deporte, las participantes recordaron su trayectoria personal y profesional ligada al mundo deportivo.

«En esta vida hay cosas muy bonitas. Una de ellas es buscar una meta y conseguirla -apuntó Patricia Campos; y añadió-. Si eres mujer es más difícil, pero con voluntad y perseverancia no habrá nada que te pueda parar». Campos, que fue la primera mujer piloto de reactor de la Armada, se formó como entrenadora de fútbol en Estados Unidos en 2012 y viajó a Uganda para ayudar a niñas y mujeres con sida a mejorar sus condiciones de vida y su futuro a través del fútbol. «El fútbol permite empoderar a las mujeres y darles confianza. Gracias a ello pasan de no ser nadie a ser alguien importante dentro de la comunidad», explicó. En la actualidad organiza partidos de fútbol en València con mujeres víctimas de violencia machista.

En la misma opinión se mostró Estefanía Navarrete, plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, quien confesó que «los valores del deporte, como entrenar, ser disciplinado y tener voluntad, me han movido en mi vida profesional». Además, Navarrete recordó que «las deportistas de la actualidad son un buen ejemplo para que las futuras generaciones tengan esos referentes que a nosotras nos faltaron»; y concluyó: «Las mujeres somos un diamante que, ahora, la sociedad está empezando a descubrir».

Por otro lado, Lina Alves mostró que, para el deporte, no existe la edad. A los 50 años empezó a entrenar en halterofilia -deporte que ya practicaba su marido- y, pese a que en un principio no tenía la motivación de competir, acabó siendo campeona de España. «El deporte de fuerza es salud. Cuando entreno no me duele absolutamente nada», afirmó. Alves, quien confesó que sufrió violencia por parte de su padre, aseguró que «el deporte me da seguridad y tengo mucha suerte de estar en halterofilia porque, aunque parezca lo contrario, nadie nos cuestiona por lo que hacemos».

Mayor visibilidad

Según un reciente estudio publicado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), tan solo un 8,2 % de las noticias en televisión están protagonizadas por mujeres. «Me parece muy importante que los medios apoyen el deporte femenino. Es la clave para impulsar a las deportistas», aseveró Lidia Sempere, piloto de automovilismo.

En su caso, tuvo que hacer frente a una doble barrera por ser mujer en un deporte muy masculinizado como es el del motor y, además, hacerlo sufriendo una discapacidad auditiva. «Los cascos no estaban adaptados, por lo que me tenía que quitar los implantes y correr en silencio, usando solo la vista». Sin embargo, su vida cambió cuando un fabricante belga le diseñó un casco personalizado y adaptado a sus implantes para poder competir en igualdad de condiciones.

Además, Sempere confesó sentirse como «un bicho raro» como mujer dentro de un deporte muy masculinizado. «No había posibilidad de ser una más. Me llegué a cortar el pelo como un chico, porque no hacía amigos ni congeniaba con el resto».

Por último, Ana Puertes narró su experiencia en el mundo de la pilota. «No he tenido ningún referente, aunque no era consciente de ello al principio. Es ahora cuando me doy cuenta de las dificultades del momento», aseguró. En este sentido, Puertes valoró el trabajo realizado por parte de la Federación de Pilota Valenciana para impulsar el deporte, realizando visitar por los centros escolares de la Comunitat Valenciana. «Esto hace mucho para la pilota, especialmente para la femenina. Las mujeres se han hecho un espacio en este deporte, pero tenemos que demostrar mucho más que los hombres para que nos den una portada o nos patrocinen», concluyó.