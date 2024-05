Natàlia Enguix: «Falta que haya más mujeres en la gestión deportiva»

La vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, valora el éxito de la sexta Gala de Campeonas que se celebró el jueves Superdeporte. Desde la institución provincial, Enguix es una grandísima promotora de la igualdad en el deporte, aunque ella prefiere hablar de transversalidad.

¿Cuánto cree que ha mejorado la situación de las mujeres en el deporte?

Ha mejorado en cuanto a la visibilidad. Hace unos años no pensabámos que el fútbol femenino tuviera tanta visibilidad ni reconocimiento. Ahora están mejor vistas las mujeres en el deporte. Antes muchas lo dejaban de practicar porque no estaba bien visto, y no habían recursos. No había equipos femeninos, ni entrenadores, ni campos.

¿Cuál es la política de la Diputació de València con la igualdad de género en el deporte?

Hay más participación y visibilidad, pero seguimos viendo que las deportistas tienen peores condiciones laborales que los hombres. Hay mucho sexismo dentro del deporte, las estructuras son muy sexistas. Lo hemos visto este fin de semana con Laporta en la celebración de la Champions del Barça. Falta que estemos en las estructuras tomando decisiones. Todavía seguimos siendo marionetas. Y no porque no queramos o no sepamos, sino porque el poder está en manos de los hombres. Hay que elaborar planes de igualdad y ponerlos en marcha, no solo guardarlos en un cajón. Desde la Diputació hemos implementado las ayudas destinadas a entidades, no solo de mujeres, sino para todo tipo de entidades que apliquen la igualdad. Es una cuestión transversal. El año pasado se presentaron 35 entidades y este año se han presentado 85, de las que 51 van a cobrar subvenciones. ¿Por qué no todas? Porque algunas no tienen los estatutos adaptados, como que la junta directiva tiene que ser paritaria. Desde el área de igualdad hemos hecho hincapié en que sean prepagadas, de forma que una vez es aprobada ya cobra el 75 % de la ayuda. De los 80.000 euros en la anterior legislatura hemos pasado a 180.000.

¿Qué se necesita todavía para aspirar a una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mundo del deporte?

Superar los obstáculos que las mujeres encuentran en el deporte, como es el de llegar a los puestos de gestión, y también que los medios de comunicación cubran más los eventos de deporte femenino, potenciarlos en horas punta.

¿El caso Rubiales ha supuesto un punto de inflexión a favor del deporte femenino?

Por supuesto. El sexismo y el acoso siempre han estado ahí. Las chicas no se atrevían a dar la cara. Antes si decías algo se acababa rápidamente. Ahora, las jóvenes son más valientes, dan la cara y tienen el apoyo de la sociedad.

¿Qué opina de esa polémica de los sueldos sobre que los que los hombres cobran más que las mujeres?

Generan más dinero porque los patrocinadores apuestan por ti, porque te ponen un buen entrenador, porque los medios apuestan por ti. Entonces así es normal que los hombres cobren más. Quien más da es quien más recibe, estamos en un mundo capitalista. Se puede cambiar y es una cuestión de todos.

¿Es necesaria la existencia de cuotas en los consejos de administración de federaciones y entidades deportivas?

Siempre estoy a favor de las cuotas en todos los ámbitos. Mientras no haya un imperativo legal que obligue a que la mujeres estemos, es muy difícil conseguir la igualdad. Se ha visto en la política y en el ámbito empresarial. Hasta que no han existido las cuotas, no ha habido igualdad.

¿Cree que al deporte femenino le cuesta enganchar más al público?

Es normal, porque nos han educado en los contrario. Eso se tiene que trabajar. Se tienen que poner en las horas punta los partidos de fútbol, de basket, el atletismo femenino... Si los pones a las 12 de la noche, ese imaginario colectivo hace que no tenga importancia.

¿Qué le parece la organización de ‘Campeonas’ con deportistas y mujeres vinculadas al deporte?

Estas iniciaticas son necesarias. Mujeres deportistas han existido siempre, pero hay que visibilizarlo. La igualdad es que se le dé el mismo reconocimiento social y económico a lo que hacen las mujeres que los hombres.