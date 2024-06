La pilota va de dona

Ana Puertes té 25 anys. Porta des que tenia 9 jugant a pilota; pràcticament tota la seua vida. Quan ella va començar al club de Beniparrell, havia de fer equip amb xics, ja que escassejaven les xiquetes d'edat pareguda que s'interessaren pel nostre esport.

En 2024, la situación és prou diferent. Cada vegada, més xiquetes, des d'una edat molt temprana, comencen a jugar a pilota valenciana en els diferents clubs i escoles de la Comunitat. Principalment ho fan a raspall, com Ana, encara que també practiquen altres modalitats com frontó, one Wall, pilota grossa i, inclús, en casos encara molt puntuals, galotxa, escala i corda o llargues.

Arribades a l'edat adulta, dones de totes les edats i nivel de joc participen any rere any en les competicions autòmiques de clubs, amb un clar domini del raspall, en les diferents categories per equips i individuals, sense oblidar la resta de modalitats, i al marge de la participación en diferents trobades específicament femenines o per a tots els públics.

Xifres

Actualment, són unes 300 les dones amb llicència federativa, al marge de les que compten amb l'assegurança escolar per participar en els Jocs Esportius de a Comunitat Valenciana, xifra que ascendeix a 659 xiquetes. En aquest sentit, per a les competicions individuals d'aquest curs 2023/24, la modalitat de raspall ha comptat amb 136 jugadores inscrites, mentre que en frontó han participat 102.

Són xifres que creixen de manera paulatina, i que es tradueixen en que les dones passen a formar part d'àmbits del nostre esport on la seua presencia era fins ben poc limitada o inèdita. Els exemples tenen nom i cognom. Ana Giner forma part del cos tècnic de la selección de la Comunitat Valenciana. Sara Gil és 'dona bona' -l'equivalent a l'home bo o jutge- de partides professionals tant masculines com femenines.

Jugadores professionals com Anabel Castelló o Amparo Martí -a més d'Ana Giner- són tècniques de Pilota a l'Escola, el programa de la Generalitat Valenciana per acostar el nostre esport als centres educatius de Primària i Secundària. Eixes mateixes jugadores professionals, d'altra banda, han arribat a omplir trinquets com el de Pelayo en finals televisades de competicions professionals, com la Lliga CaixaBank o el Vito Mestresses de 2023, amb un públic divers i nou que vol veure jugar a les xiques i s'uneix al tradicional de la pilota.

Va de Dona

El gran esdeveniment de l'any centrat en les dones és el 'Va de Dona', al voltant del 8 de març. Centenars de xiques, grans i menudes, es donen cita al centre de València per a jugar a raspall, mentre les jugadores professionals no paren de signar autògrafs a aquelles xiquetes que volen ser com Ana, Amparo, Anabel o, naturalment, Victoria, la número 1 del raspall professional.

L'acte central del Va de Dona reuneix anualment al centre de València a centenars de xiques de totes les edats. / FEDPIVAL

És el resultat del gran pas que es va donar des de la Federació de Pilota Valenciana en el camí cap a la professionalització de la pilota femenina, a finals de 2021, i que s'ha traduit en una major visibilització i promoció, en la celebració conjunta de partides i finals professionals masculines i femenines en el mateix dia i trinquet. El moviment és imparable i la pilota ho sap. Per això, la vaqueta crida "Va de Dona"!