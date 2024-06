Ndikumwenayo, Llopis y Diame van al Europeo de Roma a por una medalla

Siete atletas de la Comunitat Valenciana han encontrado el camino a Roma, sede del Campeonato de Europa desde este viernes 7 de junio hasta el miércoles 12. Los siete que competirán en el Estadio Olímpico, sede de los Juegos de Roma 60, son: Thierry Ndikumwenayo (5.000 y 10.000), Quique Llopis (110 metros vallas), Orlando Ortega (110 m vallas), Kevin Sánchez (110 m vallas), Eusebio Cáceres (longitud), Fátima Diame (longitud) y Laura Méndez (medio maratón). Al menos tres de ellos están en disposición de luchar por subir al podio. Diame fue medallista hace tres meses en el Mundial en pista cubierta de Glasgow, Llopis llega entre los cinco primeros del ranking europeo del año y Ndikumwenayo tiene serias opciones en las dos pruebas después de haberse convertido en el más rápido del continente en 2024 en los 5.000 (12:48.10) y el cuarto en los 10.000 (27:26.57).

Thierry Ndikumwenayo

El atleta del Facsa Playas de Castellón pasó seis semanas entrenándose en la altitud de Font Romeu, en los Pirineos. .Después de esa concentración acudió al Memorial José Antonio Cansino, en su ciudad, y prácticamente sin ayuda logró esa marca de 27:26.57 en los 10.000 que le cargó de moral. Días después, en los Bislett Games de Oslo, un clásico del atletismo mundial, el pupilo de Pepe Ortuño dio una sorpresa aún mayor al terminar cuarto en una gran carrera de 5.000 de la Diamond League, entrando en la meta por delante de rivales tan prestigiosos como Joshua Cheptegei, el plusmarquista mundial de la distancia, y firmando la mejor marca europea del año y la segunda de todos los tiempos, solo por detrás del récord continental de Mo Katir (12:45.01), actualmente sancionado por tres ausencias en controles antidopaje.

Thierry Ndikumwenayo. / AFACSA PLAYAS DE CASTELLÓN

“No me lo esperaba. Aún estábamos en mayo y creía que podía andar sobre 12:55, ni de lejos por debajo de 12:50. Fue una sorpresa porque aún no habíamos empezado a entrenar para ponerme rápido, pero está claro que vamos por el buen camino y espero luchar por las medallas en Roma”, explica este fondista nacido en Burundi y nacionalizado español.

Quique Llopis

Llopis es igual de ambicioso. La marca de 13.26 que logró en el Desafío Nerja el 22 de mayo, su mejor registro de siempre y el más rápido en España este 2024, le coloca quinto en el ranking europeo del año dominado por el belga Michael Obasuyi con 13.20, seis centésimas más rápido que el atleta de Bellreguard. Aunque uno de sus principales rivales, el francés Aurel Manga, que estaba inmediatamente por delante de él en la lista del año (13.24), finalmente no podrá competir después de haber sido operado de apendicitis hace unos días.

“Venimos a por la medalla”, dice su entrenador, Toni Puig, sin rodeos. “No va a ser fácil, pero miras el ranking y tenemos que ir a por ella. Además del belga Obasuyi creo que sus principales rivales son el italiano Simonelli, el británico Pozzi y su compañero Asier Martínez”. El experimentado entrenador de Gandia, que también tendrá en Roma a Kevin Sánchez, cree que Llopis está en un gran momento en todos los sentidos. “A diferencia de otros años, está más seguro, más sólido, hemos entrenado mejor que nunca porque no hemos tenido ninguna lesión, salvo una ligera molestia a principios de año después del parón del verano. Desde entonces hemos enlazado semana tras semana sin ninguna parada significativa. Esa es la gran diferencia: estamos más consistentes”.

Por su parte, el deportista de Bellreguard señaló que aspira a todo en el inminente certamen continental: "Obviamente, sé que puedo competir sin complejos con los mejores, pero no me gusta pensar ni recrearme en ello. Tener ya la mínima olímpica da un extra de tranquilidad, pero la clave es seguir centrado en el día a día y tener los pies en el suelo. Sé que el nivel de las vallas en Europa es cada vez más alto. Sólo llegar a la final ya va a ser muy difícil. Desde luego, estoy casi convencido de que las medallas estarán por debajo de los 13:28".

Fátima Diame

Otra que llega con mucha confianza es Diame. Tras su éxito en Glasgow, donde logró su primera medalla internacional, la atleta valenciana de 27 años parece haber alcanzando su madurez competitiva. Antes de este primer gran reto del verano -después vendrán los Juegos Olímpicos-, la discípula de Iván Pedroso ha saltado 6,68 con viento válido, aunque ella también tiene muy en cuenta el concurso que hizo en Castellón el 22 de mayo, el día que saltó 6,84 con viento excesivo (+2.8 m/s). “Tuve sensaciones muy buenas e hice algunos saltos nulos que estuvieron muy bien y que me dieron mucha confianza para Roma. Para mí, el Europeo es un objetivo muy importante e iré a por todas. Desde el bronce del Mundial ‘indoor’ voy con más confianza. Mis entrenamientos no han cambiado, ni la técnica, pero lo hago todo mejor. Esa medalla me ha dado más empuje para todo”.

Diame entrena en Guadalajara con Eusebio Cáceres, toda una institución del atletismo valenciano y español. El saltador de Onil decidió cambiar de entrenador porque sentía que se le resistían los objetivos después de acabar cuarto en todas las grandes competiciones: Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. El cambio incluye incomodidad y dudas que ha ido superando, como ha visto su compañera. “Lo veo bien, encontrándose y .motivado, que hacía tiempo que no lo veía así. Tiene muchas ganas. Ha pasado por muchos entrenadores, Iván es muy cabezón y él también lo es y por eso chocan todo el día. Empezamos a la vez la técnica y él acaba el último porque está entendiéndose con Iván. Lo veo muy bien, pero tiene que ir poco a poco porque es un proceso de adaptación como pasamos cualquiera cuando tenemos un cambio”.

Eusebio Cáceres

Cáceres disputará su sexto Europeo. Debutó hace 14 temporadas, en Barcelona 2010, con solo 18 años y un récord de Europa sub20 (8,27). Luego repitió en 2012, 2014, 2016 y 2022. No hay otro atleta en la Comunitat Valenciana con tanta experiencia en esta competición (Pablo Torrijos y Concha Montaner estuvieron en cuatro), en la que acumula dos cuartos puestos y cuatro posiciones de finalista, entre los ochos primeros. A sus 32 años recibirá estos días la insignia de plata de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) por las 25 veces que ha sido internacional.

Eusebio Cáceres será uno de los primeros en competir en Roma. Lo hará en la clasificación de la longitud el viernes a las 12.55 horas. Antes, a las 10.40, será el turno de los dos vallistas que, por marcas de la temporada, tienen que disputar las series de los 110 metros vallas (Llopis está exento). Uno es Kevin Sánchez y el otro Orlando Ortega, todo un

Medallistas

Orlando Ortega, precisamente, fue el último atleta de la Comunitat Valenciana en lograr una medalla individual. El vallista fue tercero en la final del Europeo de Berlín 2018. La última en subir al podio fue Laura Méndez, subcampeona de Europa de maratón por equipos en la anterior edición: Múnich 2022. La fondista de Almussafes, que entrena con Manolo Ripollés, disputará en Roma el medio maratón, prueba en la que ha logrado bajar de una hora y 12 minutos.

Los anteriores medallistas valencianos fueron: Domingo Ramón, bronce en 3.000 m obstáculos en Atenas 82 -fue la primera medalla de un atleta español en una carrera del Europeo; Toni Andrés, Juanvi Trull y Andreu Martínez, bronce en el relevo 4x400 de Budapest 98; Glory Alozie, la única campeona valenciana de la historia en esta competición gracias a la medalla de oro que consiguió en los 100 metros vallas de Múnich 2002 -primera campeona española en una carrera-, e Indira Terrero, otra cubana nacionalizada que entrenaba con Rafa Blanquer en Valencia y que fue tercera en los 400 metros de Zúrich 2014.