Ana Peleteiro, campeona de Europa, y Mohamed Attaoui, subcampeón

La española Ana Peleteiro, con 14,85 metros, se convirtió este domingo en campeona de Europa de triple salto en los Europeos de atletismo que se disputan en Roma. La gallega, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y en los últimos Mundiales de pista cubierta en Glasgow, se plantó en la final tras hacer los deberes en la ronda de la clasificación en su primer intento. Saltó 14,21, superó los 14,10 que se pedían de corte y renunció a los siguientes dos saltos.

En la final, sin la portuguesa Patricia Mamona, subcampeona olímpica en Tokio, ni la ucraniana Maryna Bej-Romanchuk, campeona de Europa hace dos años y subcampeona del mundo, Peleteiro mostró sus credenciales al triunfo con un primer salto de 14,37 metros.

En el segundo aumentó ese registró hasta los 14,46 metros aunque la vigente reina europea en pista cubierta, la turca Tugba Danismaz, con 14,57, logró superarla y aguantar esa ventaja en el tercer salto.

Todo cambió en el cuarto salto, bajo la lluvia de Roma, cuando Ana Peleteiro concentró su mirada en la pista, miró al frente, inició la carrera y llegó a los 14,85 metros, llevándose las manos a la cabeza en señal de alegría antes de acercarse a la grada para abrazarse con su entrenador, el cubano Iván Pedroso, y su pareja, el también saltador francés Benjamin Compaoré.

En el quinto Ana Peleteiro hizo nulo, Danismaz 14,12 y la turca, que se quedó en 14,38 en el último, dio la victoria a la española antes del último salto, que se quedó en 14,47.

La medalla de Peleteiro es la sexta de España en estos Europeos tras las platas de Paul McGrath (20 km marcha), Quique Llopis (110 vallas) y Mohamed Attaoui (800 metros) y los bronces de Marta García (5.000 metros) y el equipo femenino de medio maratón.

Mohamed Attaoui, subcampeón de Europa de 800 metros

Antes, el cántabro Mohamed Attaoui se proclamó este domingo subcampeón de Europa de 800 metros, al terminar segundo con un tiempo de 1:45.20 la final continental disputada en el Estadio Olímpico de Roma.

Attaoui, plata / AP

Attaoui, de 22 años, fue de menos a más en la carrera y, pese a llegar a ser séptimo al paso de los 500 metros, supo aprovechar su momento para cambiar el ritmo y, confiado en sus fuerzas, protagonizó una tremenda remontada por fuera que pillo desprevenido al resto de participantes.

El cántabro, del ON Athletics Club y entrenado por el alemán Thomas Dreissigacker, paró el crono en 1:45.20, solo superado en meta por el francés Gabriel Tual con 1:44.87. El bronce fue para el italiano Catalin Tecuceanu con 1:45.40.

Los otros dos españoles en la final, el salmantino Álvaro de Arriba y el gallego Adrián Ben, fueron cuarto y sexto, respectivamente. Álvaro de Arriba, entrenado por Juan Carlos Fuentes, mejoró los dos séptimos puestos continentales de Amsterdam 2016 y Berlín 2018 y cruzó la meta cuarto con 1:45.64.

"Contento con el cuarto puesto. Una pena quedarme cerca de las medallas. La nota es sobresaliente. No pongo el diez por la falta de la medalla. Estoy contento a mes y medio de los Juegos Olímpicos", dijo Álvaro de Arriba, al llegar a meta.

Adrián Ben, campeón de Europa de pista cubierta en Estambul en 2023, no tuvo su mejor carrera, desde el principio estuvo en la cola del grupo y acabó sexto con 1:46.54 lejos de las opciones de medalla. "Las sensaciones no han sido las mejores del mundo desde el inicio. El pequeño gran toque, que casi me lleva al suelo, es lo que ha terminado con mi carrera porque cuando cambió al ritmo Álvaro me costó. Las piernas no me respondían. Para estar hace una semana con gripe y en el momento que estamos de la temporada no puedo ser egoísta. No hay que ser malo o castigador con uno mismo", comentó Ben.