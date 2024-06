Todo lo que se sabe del "pique" entre Pedro Pichardo y Jordan Díaz

El atleta español Jordan Díaz entró ayer directamente en el álbum histórico de los grandes éxitos del atletismo español, al conseguir en triple salto un registro de 18,18 metros, récord nacional y tercera mejor marca de la historia mundial. Durante su salto, no se podía ver en la pantalla del foso las marcas anteriores ni la distancia que saltaba.

El español destronó al portugués del primer puesto del podio y se hizo con el oro, y este no tardó en mostrar su desacuerdo.

Comienzo del "pique", Pichardo

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el atleta cubano nacionalizado luso, campeón olímpico y mundial y europeo en Múnich 2022, indica que siempre ha sido "un deportista muy justo y ecuánime a la hora de competir" y no ha tenido la "necesidad de salir en las redes sociales para justificar una victoria o una derrota".

"Nunca he necesitado utilizar sustancias prohibidas para ganar, nunca he cambiado para saltar más lejos, nunca he pegado a nadie, ni he utilizado "influencias" para ganar una competición", apunta Pichardo, quien aseguró que lo que ocurrió en la final "fue precioso" pero que le gustaría que la Asociación Europea, la mundial y los jueces "responsables dieran una respuesta y aclaración lo antes posible sobre qué pasó con la regla de salto cuando el atleta de España hizo esa gran marca".

Pedro Pichardo, a través de su cuenta de Instagram / Instagram Pedro Pichardo

"En una competición de este nivel no es normal hacer una gran marca con la regla electrónica apagada, el atleta salió del arenero celebrando sin darse cuenta de dónde había aterrizado porque la marca ya estaba apagada, pero parece que él ya sabía que me había adelantado incluso antes de la medición y sin que la regla electrónica estuviera encendida", se quejó.

"Los deportistas sabemos que sin ninguna referencia es difícil saber si fue un buen salto o no, ¡¡¡pero él ya lo sabía!!! ¿Por qué se encendió en sus 17,96 metros y no en su salto más largo? Un minuto después de su gran salto se volvió a encender y casualmente yo fui el siguiente en saltar", añadió.

Contestación de Jordan Díaz

La respuesta de Jordan Díaz, también en redes sociales, se produjo apenas una hora después del mensaje del atleta portugués, y no dejó indiferente a nadie. Díaz respondió en redes sociales a las acusaciones de Pichardo sobre su marca de 18,18 metros con tres stickers llorando.