Quique Llopis y Thierry Ndikumwenayo celebran con el Proyecto FER sus medallas en el Europeo de Roma

También coincidirá de nuevo con Orlando Ortega, plusmarquista español que regresó en el Europeo de Roma tras un tiempo ausente de las pistas por lesión. "Me felicitó y me motivó después de la carrera a que siguiese luchando pues piensa que puedo hacer su récord de España (13.04). Yo le dije que eso es una barbaridad. Pero Orlando es un grandísimo deportista dentro y fuera de la pista. Hacía mucho tiempo que no lo veía y me alegro mucho de verle de vuelta".